Альпака оказались единственными млекопитающими, которые при спаривании проникают непосредственно в матку самки

Американские ученые пришли к выводу, что самцы альпака проникают непосредственно в матку самок, а не только во влагалище. Это уникальный способ размножения для млекопитающих.

У многих млекопитающих половой акт имеет свою специфику. У большинства из них проникновение пениса ограничивается влагалищем, где и происходит выброс семенной жидкости. У лошадей (Equus equus) головка полового члена самца прижимается к шейке матке, куда выталкивается эякулят. Поэтому лошадей считают внутриматочными осеменителями. Тем не менее непосредственно в матку пенис самца при половом акте не проникает (более того, шейка матки зачастую закрыта специальной слизью, которая оберегает этот орган от половых инфекций).

Нечто похожее, правда, наблюдается, у домашних свиней (Sus scrofa domesticus), но даже у них головка полового члена входит в шейку матки, но не достигает самой матки. У самцов домашних собак при копуляции происходит раздувание луковичной железы, которая препятствует извлечению пениса из влагалища до завершения коитуса. Выброс эякулята также происходит прямо в матку, пенис в нее не попадает.

Есть и некоторые виды мышей, крыс и хорьков, которые тоже считаются внутриматочными осеменителями. Однако в литературе нет подробностей о том, как именно у них происходит процесс оплодотворения.

Но, кажется, ни одно из вышеперечисленных животных не использует столь экзотичный способ размножения, как альпака (Vicugna pacos). Ученые давно подозревали, что размножение у этих животных устроено очень своеобразно: пенис самца во время спаривания входит не только во влагалище или шейку матки, но непосредственно в последнюю.

Косвенно это подтверждается самим строением полового члена самцов альпака: он длинный, эластичный, тонкий и имеет твердый хрящевой кончик, позволяющий проталкиваться сквозь плоть. Половой акт этих животных интенсивен и может продолжаться до часа (но в среднем примерно 20 минут).

На сегодня прямых доказательств проникновения пениса альпака непосредственно в матку обнаружено не было. Ученые из колледжа Маунт-Холиок в Массачусетсе (США) изучили репродуктивную систему этих животных подробнее. Их выводы представлены в журнале PLOS One.

В исследовании участвовали 10 самок альпака, которых подвергли умерщвлению в течение 24 часов после спаривания (эти животные изначально предназначались для убоя). Затем исследователи внимательно изучили репродуктивные органы убитых альпак и обнаружили кровавые ссадины по всему репродуктивному тракту самок, в том числе в самой матке и на ее отростках — рогах. Вероятно, в течение всего коитуса половой член самцов находился непосредственно внутри матки и рогов.

Ученые предположили, что подобные раны способствуют овуляции альпака, которая не циклична, как у других млекопитающих, а начинается во время полового акта. Воспаление в матке, вероятно, помогает организму самки лучше усваивать содержащиеся в сперме белки, которые и вызывают овуляцию. Эти воспаления также помогают оплодотворенной яйцеклетке прикрепиться к стенкам матки.

Кстати, именно по этой причине врачи соскабливают слизистую оболочку соответствующего органа у людей при процедуре ЭКО. Пенис самца альпака, проталкивающийся через матку, может служить аналогичной цели.

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