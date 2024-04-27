Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Альпака оказались единственными млекопитающими, которые при спаривании проникают непосредственно в матку самки
Американские ученые пришли к выводу, что самцы альпака проникают непосредственно в матку самок, а не только во влагалище. Это уникальный способ размножения для млекопитающих.
У многих млекопитающих половой акт имеет свою специфику. У большинства из них проникновение пениса ограничивается влагалищем, где и происходит выброс семенной жидкости. У лошадей (Equus equus) головка полового члена самца прижимается к шейке матке, куда выталкивается эякулят. Поэтому лошадей считают внутриматочными осеменителями. Тем не менее непосредственно в матку пенис самца при половом акте не проникает (более того, шейка матки зачастую закрыта специальной слизью, которая оберегает этот орган от половых инфекций).
Нечто похожее, правда, наблюдается, у домашних свиней (Sus scrofa domesticus), но даже у них головка полового члена входит в шейку матки, но не достигает самой матки. У самцов домашних собак при копуляции происходит раздувание луковичной железы, которая препятствует извлечению пениса из влагалища до завершения коитуса. Выброс эякулята также происходит прямо в матку, пенис в нее не попадает.
Есть и некоторые виды мышей, крыс и хорьков, которые тоже считаются внутриматочными осеменителями. Однако в литературе нет подробностей о том, как именно у них происходит процесс оплодотворения.
Но, кажется, ни одно из вышеперечисленных животных не использует столь экзотичный способ размножения, как альпака (Vicugna pacos). Ученые давно подозревали, что размножение у этих животных устроено очень своеобразно: пенис самца во время спаривания входит не только во влагалище или шейку матки, но непосредственно в последнюю.
Косвенно это подтверждается самим строением полового члена самцов альпака: он длинный, эластичный, тонкий и имеет твердый хрящевой кончик, позволяющий проталкиваться сквозь плоть. Половой акт этих животных интенсивен и может продолжаться до часа (но в среднем примерно 20 минут).
На сегодня прямых доказательств проникновения пениса альпака непосредственно в матку обнаружено не было. Ученые из колледжа Маунт-Холиок в Массачусетсе (США) изучили репродуктивную систему этих животных подробнее. Их выводы представлены в журнале PLOS One.
В исследовании участвовали 10 самок альпака, которых подвергли умерщвлению в течение 24 часов после спаривания (эти животные изначально предназначались для убоя). Затем исследователи внимательно изучили репродуктивные органы убитых альпак и обнаружили кровавые ссадины по всему репродуктивному тракту самок, в том числе в самой матке и на ее отростках — рогах. Вероятно, в течение всего коитуса половой член самцов находился непосредственно внутри матки и рогов.
Ученые предположили, что подобные раны способствуют овуляции альпака, которая не циклична, как у других млекопитающих, а начинается во время полового акта. Воспаление в матке, вероятно, помогает организму самки лучше усваивать содержащиеся в сперме белки, которые и вызывают овуляцию. Эти воспаления также помогают оплодотворенной яйцеклетке прикрепиться к стенкам матки.
Кстати, именно по этой причине врачи соскабливают слизистую оболочку соответствующего органа у людей при процедуре ЭКО. Пенис самца альпака, проталкивающийся через матку, может служить аналогичной цели.
Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве
Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.
Американские ветеринары на протяжении года следили за домашними собаками, которых перевели на веганскую диету. О том, как сбалансированное растительное питание повлияло на здоровье животных, ученые рассказали в недавно вышедшем исследовании.
Ты Достигарий, Стронций или Свершениум? Пройди тест и узнай, какой ты элемент из таблицы НейроМенделеева. Если ответишь на все семь вопросов, сможешь получить подарок лично от учёного.
Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве
Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.
Ты Достигарий, Стронций или Свершениум? Пройди тест и узнай, какой ты элемент из таблицы НейроМенделеева. Если ответишь на все семь вопросов, сможешь получить подарок лично от учёного.
Авторы нового исследования изучили геномы людей, живших на территории Аварского каганата времен его расцвета, и составили их родословные.
Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве
Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.
Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.
Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Большая красная кнопка
«Пастораль» «Роскосмоса»: что осталось от российской лунной программы и есть ли у нее перспективы
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии