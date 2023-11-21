У диких млекопитающих впервые зафиксировали оплодотворение без проникновения

Камеры, направленные на чердак церкви Святого Матьяша в деревне Кастенрей в Нидерландах, застали летучих мышей в процессе спаривания, который озадачил ученых. В одном из случаев совокупление продолжалось почти 13 часов.

Ученые из Лозаннского университета в Швейцарии обнаружили, что самец европейской летучей мыши вида поздний кожан (Eptesicus serotinus) использовал свой половой орган не для проникающего секса с самкой, а в качестве «руки», которая отодвигала хвост самки в сторону. В итоге спаривание походило на «клоакальный поцелуй», встречающийся у птиц.

У Eptesicus serotinus биологи наблюдали непропорционально огромный пенис с большой головкой в форме сердца. Во время эрекции длина органа составила примерно 22% от размера самого животного. Поскольку эрегированный пенис был в семь раз больше (длина — 16,4 ± 0,9 миллиметра, ширина — 7,5 ± 0,6 миллиметра) влагалища (2,3 ± 0,2 миллиметра) партнерши, его главная функция оказалась вопросом, вызывающим недоумение. Об этом рассказали авторы исследования, которое опубликовано в журнале Current Biology.

«Люди всегда задавались вопросом, почему у летучих мышей такие большие пенисы, а влагалище слишком маленькое. Как это работает?» — отметил в комментарии для издания Science Брок Фентон, биолог из Университета Западного Онтарио, изучающий животных с 1970-х годов.

Половая активность Eptesicus serotinus и изображения его пениса / © Current Biology

Казалось бы, интромиссия — проникновение копулятивного органа во влагалище — при таких условиях невозможна. Однако поздний кожан использовал эрегированный пенис, чтобы отодвинуть хвост самки и все же достичь своей цели.

Поскольку половой орган самца не мог проникнуть внутрь, единственным вариантом было «контактное спаривание». Исследователи отметили, что этот тип размножения распространен у птиц (так называемый клоакальный поцелуй), но до сих пор его не встречали у млекопитающих.

Всего удалось зарегистрировать 93 эпизода со спариванием, произошедших с марта по октябрь на чердаке церкви Святого Матьяша в Нидерландах, и четыре случая в украинском реабилитационном центре летучих мышей. Половина из них длилась менее 53 минут, но в одном случае процесс продолжался 12,7 часа. Самки принадлежали к виду малая бурая ночница (Myotis lucifugus) и рыжая вечерница (Nyctalus noctula).

Процесс спаривания поздних кожанов / © New Scientist

«Во время совокупления самец держал самку в дорсовентральной позиции (со спины. — Прим. ред.), кусал ее за затылок, а его боковые движения задними конечностями сопровождались быстрыми движениями эрегированного пениса. <…> Мы также предполагаем, что волосы на головке пениса выступили датчиком, помогающим найти вульву. Полая структура, наблюдаемая на дорсальной стороне полового члена, может служить присоской и поддерживать процесс совокупления. <…> Как только пенис был плотно прижат к вульве, самец практически замирал, двигаясь лишь изредка. После совокупления шерсть на брюшке самки стала влажной, что указывало на наличие спермы», — описали авторы работы.

Хотя биологи не могут подтвердить тот факт, что самки были оплодотворены, вокруг их влагалищ и на нижней части туловище заметили обильное количество семенной жидкости. Судя по всему, размер и форма полового члена, а также длительное «объятие» в конце совокупления помогают доставлять сперматозоиды через длинную шейку матки.

«Это исследование выявило новый паттерн спаривания у млекопитающих. Дальнейшие исследования должны сосредоточиться на роли самок до и после совокупления, ее выборе партнера, а также на конкуренции самцов во время этого длительного и специфического брачного поведения», — подытожили авторы научной работы.

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