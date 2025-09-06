Уведомления
Маленькие «красные точки» оказались предшественниками голубых запыленных галактик
Анализ спектра далекой галактики ADFS-KMTDOG-102, ранее изученной с помощью телескопа «Джемини-Юг», показал, что «маленькие красные точки» (Little Red Dots, LRDs) — крошечные и скрытые в пыли галактики — могут оказаться предшественниками так называемых голубых запыленных галактик (Blue Dust-Obscured Galaxies, BlueDOGs), которые возникли в эпоху «космического полудня».
«Маленькие красные точки» появились в течение первого миллиарда лет после Большого взрыва. Считается, что эти компактные объекты, наблюдаемые в разных областях Вселенной, как-то связаны с процессами, характерными для той эпохи. Ранее изучив структуру LRDs с помощью «Уэбба», астрономы предположили, что они могут оказаться начальными стадиями роста сверхмассивных черных дыр, однако их истинная природа по-прежнему неизвестна.
Голубые запыленные галактики, напротив, родились через 2–3 миллиарда лет после Большого взрыва, а их главная особенность — неожиданный всплеск ультрафиолетового излучения. Природу BlueDOGs астрономы объясняют бурным звездообразованием или чрезвычайной активностью галактического ядра.
Теперь, чтобы проследить, как эти галактики меняются со временем, ученые из Института астрономии и космических наук совместно с коллегами из Университета науки и технологий (оба — в Южной Корее) предположили, что «маленькие красные точки» и голубые запыленные галактики — это разные этапы эволюции одного и того же класса объектов.
Астрономы сосредоточили внимание на очень яркой галактике ADFS-KMTDOG-102, которую ранее наблюдали с помощью «Джемини-Юг». По оценкам, масса объекта превышает два триллиона солнечных, а масса его центральной черной дыры — больше 10 миллиардов масс Солнца. При этом около 95% светимости галактики связано с активностью ядра, несмотря на пылевую «вуаль».
В частности, спектральный анализ показал, что за последние 10 миллионов лет новые звезды в галактике рождались в шесть раз быстрее, чем за предыдущие 100 миллионов лет. На бурную историю химического обогащения также указало высокое содержание тяжелых элементов — в десятки раз больше, чем у Солнца.
Поскольку спектральное распределение энергии в ADFS-KMTDOG-102 почти полностью соответствовало спектрам, характерным для «маленьких красных точек», исследователи предположили, что LRDs и BlueDOGs могут быть одним и тем же классом объектов, разделенным миллиардами лет космической эволюции.
Такая связь открывает уникальные возможности для дальнейших исследований: увидеть «маленькие красные точки» можно только с помощью «Уэбба», а голубые запыленные галактики — при помощи других телескопов. Результаты научной работы опубликованы на сервере препринтов Корнеллского университета.
Если гипотеза верна, то в будущем астрономы смогут проследить жизненный цикл галактик от первых миллиардов лет существования Вселенной до эпохи «космического полудня». Однако результаты следует интерпретировать с осторожностью, так как речь может идти не об одной линии эволюции, а о разных этапах роста массивных галактик.
Глубоководная жизнь нам, сухопутным, кажется инопланетной. В недавней экспедиции морские биологи погрузились на дно пятого по глубине Курило-Камчатского желоба. Они преодолели 9500 метров толщи воды и встретили удивительно богатые сообщества организмов, живущих благодаря хемосинтезу. Тысячи километров дна покрывает беспозвоночная жизнь, которая питается благодаря бактериям, окисляющим метан. Naked Science поговорил с одним из авторов исследования.
Исходный район проживания славян оказался очень близок к месту, откуда за пару тысяч лет до этого вышли и индоевропейцы в целом. Но если предки германцев, греков, римлян и иранцев после сразу этого совершили долгие путешествия, то предки славян, похоже, на первом этапе экономили силы.
Исследователи создали биогибридных микророботов, покрыв сперматозоиды магнитными наночастицами. Таких «киборгов» направляли с помощью магнитных полей и впервые рентгеном отслеживали их положение внутри модели человеческого тела. Это открывает новые перспективы для лечения бесплодия и целевой доставки лекарств.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Бета-блокаторы около 40 лет использовали для лечения людей, пострадавших от инфаркта. Однако работы последних лет, авторы которых пробовали оценить их эффективность в современных условиях, уже поставили их полезность под вопрос. Новое исследование показало, что для одного из полов они могут быть даже вредны.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Комментарии