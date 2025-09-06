Противозачаточные инъекции повысили риск опухолей мозга

Медики из США выявили повышенный риск менингиом, одного из распространенных видов опухолей головного мозга, у женщин, которые применяли инъекционный контрацептив депо-медроксипрогестерона ацетат и его оральную форму. Приему комбинированных оральных контрацептивов, а также использованию внутриматочных систем, напротив, сопутствовало снижение риска таких патологий.

Инъекционный препарат депо-медроксипрогестерона ацетат, известный под торговой маркой «Депо-Провера», применяют для контрацепции, в рамках менопаузальной гормональной терапии, а также при лечении эндометриоза, аномальных маточных кровотечений и некоторых видов рака.

Из прошлых публикаций во Франции, а также из сообщений страховых компаний в США известно о случаях выявления менингиом и операциях по этому поводу у пациенток, которым делали такого рода противозачаточные уколы. Менингиомы — один из распространенных видов опухолей головного мозга. Чаще они бывают доброкачественными и лечатся хирургическим удалением, но существуют и злокачественные формы.

Группа американских врачей решила с помощью национальной базы медицинских данных TriNetX проследить за частотой менингиом у жительниц США, применявших депо-медроксипрогестерона ацетат. Дополнительно в ретроспективный анализ включили пациенток с другими методами гормональной контрацепции, в том числе применявших комбинированные оральные контрацептивы, внутриматочные спирали (ВМС), подкожные имплантаты и так далее. Контрольной группой стали женщины, которые не использовали такие средства. Всего ученые рассмотрели информацию более чем о 61 миллионе пациенток за 20 лет — с декабря 2004 по декабрь 2024-го.

Статья с результатами исследования появилась журнале JAMA Neurology. Риск развития менингиом у тех, кому делали противозачаточные инъекции, оказался почти в два с половиной раза выше, чем в контрольной группе. У первых уровень заболеваемости составил 7,39 случая на 100 тысяч пациенто-лет, тогда как у вторых — 3,05 случая. При этом ключевое значение имела длительность такой гормональной терапии. Если срок составлял от четырех до шести лет, то риск менингиомы возрастал на 200%, а при большей продолжительности — на 290%.

Кроме того, на вероятность опухоли мозга влиял возраст, в котором пациентки начали практиковать уколы. При старте терапии в 31-40 лет риск повышался на 277%, в диапазоне 41-50 лет — на 175%, а старше 50 лет — на 220%.

Прием оральной формы медроксипрогестерона ацетата увеличивал риск на 18% по сравнению с контрольной группой.

Подобных эффектов не выявили ни по какой из других рассмотренных форм гормональной контрацепции. Больше того, приему комбинированных оральных контрацептивов сопутствовало снижение риска менингиомы на 26%. При использовании внутриматочных систем вероятность опухолей мозга сокращалась на 13%, причем заметнее это проявлялось у пациенток, которые ставили ВМС с 52 миллиграммами левоноргестрела (снижение риска на 26%).

Впрочем, в научной литературе есть тревожные данные и о комбинированных оральных контрацептивах. Исследование недавно показало, что такие препараты могут втрое увеличивать вероятность криптогенного ишемического инсульта.

Юлия Трепалина 804 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.