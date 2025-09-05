Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Зонд «Юнона» помог обнаружить отпечаток Каллисто в полярных сияниях Юпитера
Космический зонд «Юнона» впервые зарегистрировал в атмосфере Юпитера следы Каллисто — второго по размеру спутника газового гиганта. Ранее подобные «подписи», зажигающие полярные сияния, наблюдали только у Ио, Европы и Ганимеда.
Яркие полярные сияния Юпитера возникают не только в результате взаимодействия с солнечным ветром (когда частицы, направляемые магнитным полем, возбуждают атомы атмосферы, заставляя их излучать), но и со своими лунами, пересекающими линии его мощного магнитного поля. В отличие от Земли, где сияния возникают лишь под влиянием солнечной активности, крупнейшие спутники Юпитера оставляют собственные уникальные «подписи» в атмосфере гиганта.
До сих пор с ними уверенно связывали лишь три галилеевых спутника — Ио, Европу и Ганимед, — в то время как вклад Каллисто оставался гипотетическим: слабый сигнал этой луны чаще всего оказывался скрыт в ярком свечении главного овала Юпитера. Подтвердить ее след в атмосфере газового гиганта не получилось даже с помощью космического телескопа «Хаббл».
Ситуация изменилась благодаря миссии NASA «Юнона», которая с 2016-го исследует Юпитер с полярной орбиты. Зафиксировать след Каллисто удалось в сентябре 2019 года: в тот момент магнитосфера планеты значительно расширилась под действием слабого солнечного ветра, что привело к смещению яркого аврорального овала примерно на 1800 километров к экватору.
Зонд уловил характерное двойное свечение — два пятна яркостью 108 и 137 килорелей (единица измерения интенсивного потока фотонов), соответствующие потокам электронов, ускоренных во взаимодействии с Каллисто. При этом значения оказались намного ниже сияний от Ио (до 2000 килорелей), Европы (до 180 килорелей) и Ганимеда (до 900 килорелей).
Эту разницу авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Communications,
объяснили меньшей эффективностью передачи энергии между спутником и магнитосферой, а также особенностями положения Каллисто в плазменной среде Юпитере.
Измерение параметров плазмы в магнитной трубке, соединяющей спутник и планету, с помощью установленных на борту аппарата приборов JADE и Waves, позволило зарегистрировать электроны с энергией около 10 килоэлектронвольт, а также электростатические волны, связанные с этими пучками частиц. Они, по расчетам, способны запускать радиоволновое излучение, однако его мощность оказалась слишком слабой для прямого обнаружения.
Окончательно подтвердить наличие следа Каллисто в атмосфере газового гиганта позволили стабильность свечения и совпадение с расчетной орбитальной скоростью луны. Таким образом астрономы завершили «семейный портрет» галилеевых спутников, показав, что все они без исключения оставляют свои «подписи» в атмосфере Юпитера.
Результаты научной работы, полученные исследовательской группой под руководством Йонаса Рабиа (Jonas Rabia) из Университета Тулузы (Франция), открывают новые перспективы для изучения подобных процессов в других планетных системах.
Глубоководная жизнь нам, сухопутным, кажется инопланетной. В недавней экспедиции морские биологи погрузились на дно пятого по глубине Курило-Камчатского желоба. Они преодолели 9500 метров толщи воды и встретили удивительно богатые сообщества организмов, живущих благодаря хемосинтезу. Тысячи километров дна покрывает беспозвоночная жизнь, которая питается благодаря бактериям, окисляющим метан. Naked Science поговорил с одним из авторов исследования.
Распространенный стереотип гласит, что «женщины любят ушами». Однако проведенное в Китае исследование показало, что представительницы прекрасного пола больше, чем мужчины, ценят осязаемые проявления любви и заботы — к примеру, в виде помощи по дому, а не просто вербальные заверения в нежных чувствах.
Исходный район проживания славян оказался очень близок к месту, откуда за пару тысяч лет до этого вышли и индоевропейцы в целом. Но если предки германцев, греков, римлян и иранцев после сразу этого совершили долгие путешествия, то предки славян, похоже, на первом этапе экономили силы.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Бета-блокаторы около 40 лет использовали для лечения людей, пострадавших от инфаркта. Однако работы последних лет, авторы которых пробовали оценить их эффективность в современных условиях, уже поставили их полезность под вопрос. Новое исследование показало, что для одного из полов они могут быть даже вредны.
Глубоководная жизнь нам, сухопутным, кажется инопланетной. В недавней экспедиции морские биологи погрузились на дно пятого по глубине Курило-Камчатского желоба. Они преодолели 9500 метров толщи воды и встретили удивительно богатые сообщества организмов, живущих благодаря хемосинтезу. Тысячи километров дна покрывает беспозвоночная жизнь, которая питается благодаря бактериям, окисляющим метан. Naked Science поговорил с одним из авторов исследования.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Как это работает: космические ракеты
«Чтобы летать, нужны мозги». Разговор за жизнь с энтомологом Алексеем Полиловым
Mobile World Congress — 2019: все самое интересное
3 гениальных характера
Почему Россия тридцать лет не может найти замену Ан-2 — и сможет ли вообще?
«Сад должен быть красивым». Разговор за жизнь с директором ботанического сада Павлом Крестовым
Новый золотой стандарт не нужен? Что пошло не так с привязкой рубля к желтому металлу
Путь к энергии
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии