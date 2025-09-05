  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
5 сентября, 20:22
Любовь С.
32

Зонд «Юнона» помог обнаружить отпечаток Каллисто в полярных сияниях Юпитера

❋ 4.8

Космический зонд «Юнона» впервые зарегистрировал в атмосфере Юпитера следы Каллисто — второго по размеру спутника газового гиганта. Ранее подобные «подписи», зажигающие полярные сияния, наблюдали только у Ио, Европы и Ганимеда.

Астрономия
# «Юнона»
# галилеевы спутники
# Ганимед
# Каллисто
# полярные сияния
# Юпитер
Зонд NASA «Юнона» запечатлел в атмосфере Юпитере следы четырех галилеевых спутников. Полярные сияния, связанные с каждым из них, обозначены на изображении как Io (для Ио), Eur (для Европы), Gan (для Ганимеда) и Cal (для Каллисто). / © NASA/JPL-Caltech/SwRI/UVS team/MSSS/Gill/Jónsson/Perry/Hue/Rabia

Яркие полярные сияния Юпитера возникают не только в результате взаимодействия с солнечным ветром (когда частицы, направляемые магнитным полем, возбуждают атомы атмосферы, заставляя их излучать), но и со своими лунами, пересекающими линии его мощного магнитного поля. В отличие от Земли, где сияния возникают лишь под влиянием солнечной активности, крупнейшие спутники Юпитера оставляют собственные уникальные «подписи» в атмосфере гиганта.

До сих пор с ними уверенно связывали лишь три галилеевых спутника — Ио, Европу и Ганимед, — в то время как вклад Каллисто оставался гипотетическим: слабый сигнал этой луны чаще всего оказывался скрыт в ярком свечении главного овала Юпитера. Подтвердить ее след в атмосфере газового гиганта не получилось даже с помощью космического телескопа «Хаббл».

Ситуация изменилась благодаря миссии NASA «Юнона», которая с 2016-го исследует Юпитер с полярной орбиты. Зафиксировать след Каллисто удалось в сентябре 2019 года: в тот момент магнитосфера планеты значительно расширилась под действием слабого солнечного ветра, что привело к смещению яркого аврорального овала примерно на 1800 километров к экватору.

Зонд уловил характерное двойное свечение — два пятна яркостью 108 и 137 килорелей (единица измерения интенсивного потока фотонов), соответствующие потокам электронов, ускоренных во взаимодействии с Каллисто. При этом значения оказались намного ниже сияний от Ио (до 2000 килорелей), Европы (до 180 килорелей) и Ганимеда (до 900 килорелей).

Эту разницу авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Communications,
объяснили меньшей эффективностью передачи энергии между спутником и магнитосферой, а также особенностями положения Каллисто в плазменной среде Юпитере.

Измерение параметров плазмы в магнитной трубке, соединяющей спутник и планету, с помощью установленных на борту аппарата приборов JADE и Waves, позволило зарегистрировать электроны с энергией около 10 килоэлектронвольт, а также электростатические волны, связанные с этими пучками частиц. Они, по расчетам, способны запускать радиоволновое излучение, однако его мощность оказалась слишком слабой для прямого обнаружения.

Окончательно подтвердить наличие следа Каллисто в атмосфере газового гиганта позволили стабильность свечения и совпадение с расчетной орбитальной скоростью луны. Таким образом астрономы завершили «семейный портрет» галилеевых спутников, показав, что все они без исключения оставляют свои «подписи» в атмосфере Юпитера.

Результаты научной работы, полученные исследовательской группой под руководством Йонаса Рабиа (Jonas Rabia) из Университета Тулузы (Франция), открывают новые перспективы для изучения подобных процессов в других планетных системах.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Любовь С.
252 статей
Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.
Показать больше
Астрономия
# «Юнона»
# галилеевы спутники
# Ганимед
# Каллисто
# полярные сияния
# Юпитер
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
06 Сен
Бесплатно
Сиденья автомобилей и системы повышения комфорта в салоне автомобиля
ВДНХ
Москва
Лекция
06 Сен
2000
Детство в палеолите
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
06 Сен
1500
Когда витамины убивают
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
06 Сен
Бесплатно
Затмения: чудо небесной механики
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
07 Сен
600
Восход красной Луны или почему зимой холодно, а летом Солнце высоко?
Центр «Архэ»
Онлайн
Экскурсия
07 Сен
Бесплатно
Крылатые легенды
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
07 Сен
Бесплатно
Наблюдение полного лунного затмения
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
08 Сен
Бесплатно
Малюта Скуратов: палач опричнины
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург
Лекция
08 Сен
Бесплатно
Кембрийские биоты Китая: сказания каменных свитков
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
4 сентября, 13:59
Андрей П.

Рядом с Камчаткой нашли самую глубоководную экосистему хемосинтетической жизни

Глубоководная жизнь нам, сухопутным, кажется инопланетной. В недавней экспедиции морские биологи погрузились на дно пятого по глубине Курило-Камчатского желоба. Они преодолели 9500 метров толщи воды и встретили удивительно богатые сообщества организмов, живущих благодаря хемосинтезу. Тысячи километров дна покрывает беспозвоночная жизнь, которая питается благодаря бактериям, окисляющим метан. Naked Science поговорил с одним из авторов исследования.

Биология
# батискаф
# беспозвоночные
# глубина
# глубоководные животные
# субдукция
# фауна
5 сентября, 08:02
Юлия Трепалина

Любовь не на словах, а на деле оказалась важнее для женщин, но не для мужчин

Распространенный стереотип гласит, что «женщины любят ушами». Однако проведенное в Китае исследование показало, что представительницы прекрасного пола больше, чем мужчины, ценят осязаемые проявления любви и заботы — к примеру, в виде помощи по дому, а не просто вербальные заверения в нежных чувствах.

Психология
# выбор партнера
# любовь
# мужчины и женщины
# романтические отношения
4 сентября, 10:18
Александр Березин

Генетики нашли родину славян

Исходный район проживания славян оказался очень близок к месту, откуда за пару тысяч лет до этого вышли и индоевропейцы в целом. Но если предки германцев, греков, римлян и иранцев после сразу этого совершили долгие путешествия, то предки славян, похоже, на первом этапе экономили силы.

История
# генетика
# Европа
# история
# славяне
3 сентября, 07:56
Адель Романова

Астрофизики назвали четыре возможных признака искусственного происхождения межзвездного объекта

Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
2 сентября, 08:20
Александр Березин

Массовое лекарство для сердечников оказалось бесполезным для мужчин и вредным для женщин

Бета-блокаторы около 40 лет использовали для лечения людей, пострадавших от инфаркта. Однако работы последних лет, авторы которых пробовали оценить их эффективность в современных условиях, уже поставили их полезность под вопрос. Новое исследование показало, что для одного из полов они могут быть даже вредны.

Медицина
# здоровье
# инфаркт миокарда
# лекарства
# медицина
4 сентября, 13:59
Андрей П.

Рядом с Камчаткой нашли самую глубоководную экосистему хемосинтетической жизни

Глубоководная жизнь нам, сухопутным, кажется инопланетной. В недавней экспедиции морские биологи погрузились на дно пятого по глубине Курило-Камчатского желоба. Они преодолели 9500 метров толщи воды и встретили удивительно богатые сообщества организмов, живущих благодаря хемосинтезу. Тысячи километров дна покрывает беспозвоночная жизнь, которая питается благодаря бактериям, окисляющим метан. Naked Science поговорил с одним из авторов исследования.

Биология
# батискаф
# беспозвоночные
# глубина
# глубоководные животные
# субдукция
# фауна
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
3 сентября, 07:56
Адель Романова

Астрофизики назвали четыре возможных признака искусственного происхождения межзвездного объекта

Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
12 августа, 11:29
Юлия Трепалина

Психологи узнали, в каких парах любовь сильнее — у нашедших друг друга онлайн или в жизни

Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.

Психология
# знакомство
# интернет
# любовь
# онлайн-знакомство
# романтические отношения
# удовлетворенность отношениями
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Зонд «Юнона» помог обнаружить отпечаток Каллисто в полярных сияниях Юпитера

    5 сентября, 20:22

  2. Новый принцип взаимодействия частиц оказался подобен танцу

    5 сентября, 16:03

  3. Могут ли научпоп-журналисты распознать некачественные работы? Сами они считают, что да

    5 сентября, 14:58

  4. Микрогравитация ускорила старение стволовых клеток

    5 сентября, 14:05
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Михаил Невский
11 минут назад
Иван, ту же дешевую фигню и ВСУ пишут про то что в 4-5 раз больше потерии у россиян, зетники ну прям уверены что потери 4-5 у Украины только вот почему

Генетики перенесли прародину индоевропейцев на Украину

Денис Куликов
12 минут назад
В прошлый раз, с помощью пиар акции янки на луне они вышли из системного кризиса, торпедировали престиж СССР, в итоге выиграли холодною войну,

Экс-глава NASA заявил, что США могут проиграть лунную гонку Китаю из-за Starship

Mikhail Lukashev
12 минут назад
Иван, по три даже-)) Так как слитно, "е" вместо "и" и "н" пропущена. Некомпетентны вы, товарищ Невский-))

Генетики перенесли прародину индоевропейцев на Украину

Михаил Невский
25 минут назад
Иван, ну кроме граманаци ничего больше умного не скажите?) я то думал тут ответ по существу, а тут пук в лужу зря ёрничаете просто тут люди которые

Генетики перенесли прародину индоевропейцев на Украину

Grey Tkach
40 минут назад
Даниил, негоже тупорылому овощу вставлять свои 5 копеек.

Новый разлив нефти в Черном море засняли из космоса

zm zm
1 час назад
Ещё одна дура

Новый разлив нефти в Черном море засняли из космоса

А А
3 часа назад
Равшан, закончится нефть у арабов, и всё... но есть круче них- китайцы

Небоскреб в Саудовской Аравии, претендующий на звание самого высокого здания мира, продемонстрировал стабильный рост

MI DI
3 часа назад
Похрюкай свинья болотная

Небоскреб в Саудовской Аравии, претендующий на звание самого высокого здания мира, продемонстрировал стабильный рост

Илья Константинов
3 часа назад
https://youtu.be/Fz8fb3LRiFM?si=k0stEdugk1DiVZKM С 21 минуты

Массовое лекарство для сердечников оказалось бесполезным для мужчин и вредным для женщин

Владимир Попов
3 часа назад
Оксана, Это очередной фейк укро-бандерлогов!

Новый разлив нефти в Черном море засняли из космоса

Владимир Попов
3 часа назад
Брехня.

Новый разлив нефти в Черном море засняли из космоса

Oleg Nazarko
3 часа назад
Наталья, ждём Prime версию.. если тот соберётся в Машину то нам всем 3.14здец.. но этотне точно

Tesla впервые показала робота Optimus нового поколения

Юрий Багов
3 часа назад
Дождиков, я вам привел последнюю модель выделения и роста славян. Вокруг начала тысячелетия римский климатический оптимум - где вы увидели там

Генетики нашли родину славян

Илья Константинов
3 часа назад
Ох, печально читать такое. Про статистику: количество исходов в этом трайле , reboot cnic очень небольшое и , конечно, авторы в заключении пишут только

Массовое лекарство для сердечников оказалось бесполезным для мужчин и вредным для женщин

Сергей Механик
3 часа назад
Ну и зачем тогда выпускают в массовых количествах алюминиевые кастрюли, казаны, ковшики и т. п. ❓

Влияние выбросов алюминия впервые изучили в отношении детей

Сергей Механик
3 часа назад
Любой журналист работает или за деньги или по принуждению. 😊

Могут ли научпоп-журналисты распознать некачественные работы? Сами они считают, что да

Андрей
4 часа назад
Nikita, так он же был "запланированным", чтобы хитрые китайцы и индийцы ноу-хау не достали со дна и не отжали:). Хотя, какие там ноу, тем более, хау? Но

SpaceX опубликовала высококачественные кадры посадки Ship 37 в Индийском океане

Андрей
4 часа назад
Ну, тогда и броненосец "Петропавлоск" тоже "успешно приводнился".

SpaceX опубликовала высококачественные кадры посадки Ship 37 в Индийском океане

Андрей
4 часа назад
Ну, тогда и броненосец "Петропавлоск" тоже "успешно приводнился".

SpaceX опубликовала высококачественные кадры посадки Ship 37 в Индийском океане

КБ Загородное
4 часа назад
Амин, опять эти религиозные бредни.

Небоскреб в Саудовской Аравии, претендующий на звание самого высокого здания мира, продемонстрировал стабильный рост

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно