Астрономы впервые составили карту «невидимого темного газа»
В одном из крупнейших комплексов звездообразования Млечного Пути — гигантском молекулярном облаке Лебедь X (Cygnus X) — впервые зафиксировали так называемый «темный» молекулярный газ. Эта форма межзвездной материи, невидимая в оптическом и инфракрасном диапазонах, позволит больше узнать о процессах зарождения звезд в Галактике.
Расположенный на расстоянии 4900 световых лет от Земли регион Лебедь X наполнен звездами типа OB — горячими и массивными голубыми светилами, нитевидными структурами и пылевыми туманностями. Потоки звездного ветра и мощное ультрафиолетовое излучение звезд формируют сложный «рельеф» облаков, где вещество постоянно переходит из одной фазы в другую — от холодного атомарного газа к молекулярному (из которого рождаются новые светила).
Наблюдая Лебедь X с помощью 100-метрового радиотелескопа «Грин-Бэнк» на частоте от 274 до 399 мегагерц, международная группа астрономов под руководством Кимберли Эмиг (Kimberly L. Emig) из Национальной радиоастрономической обсерватории (США), зарегистрировала слабые радиосигналы — линии рекомбинации ионов углерода (С 273α). Они возникают, когда ионы углерода в холодном газе соединяются с электронами и испускают радиоволны. По сути, эти линии представляют собой своеобразный «рентген» для областей, недоступных для наблюдений в традиционных диапазонах.
По итогу ученые составили первую на сегодняшний день крупномасштабную карту «темного» молекулярного газа. Анализ показал, что радиоволны исходили из холодных областей с температурами от минус 253 до минус 173 градусов Цельсия, расположенных на периферии облаков. Эти зоны образовывали сложные структуры — дуги, гряды и волокна протяженностью от 20 до 30 световых лет. Результаты научной работы опубликованы в The Astrophysical Journal.
Более того, интенсивность линии рекомбинации углерода коррелировала с излучением на длине волны восемь микрометров, где светятся полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) — одни из наиболее распространенных и сложных органических молекул во Вселенной. Это, вероятно, происходит под воздействием мощного ультрафиолетового излучения молодых светил, которое разрушает молекулы и стимулирует свечение «темного» газа.
Сравнение скоростей движения различных слоев показало, что «темный» газ движется с небольшим смещением относительно обычного молекулярного газа — со скоростью около трех километров в секунду, что указывает на турбулентные процессы и взаимодействие с ударными волнами от вспышек сверхновых и звездных ветров. Переход атомарного водорода в молекулярную форму в таких условиях занимает всего 2,6 миллиона лет — то есть на порядок быстрее, чем считалось ранее.
Авторы статьи отметили, что примененный ими метод позволяет напрямую наблюдать холодные и частично ионизованные слои газа, скрытые от телескопов в оптическом и инфракрасном диапазонах. Дальнейшие наблюдения позволят проследить, как именно из «темного» газа формируются колыбели новых светил — молекулярные облака.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Ученые создали инструмент, с помощью которого нейросети смогут эффективнее избегать нежелательных тем
Команда исследователей из Т-Технологий и МФТИ разработала метод, позволяющий построить детальную «карту» эволюции абстрактных понятий в глубине больших языковых моделей. Этот подход, основанный на «графах потоков признаков», не только открывает «черный ящик» ИИ, делая его работу прозрачной, но и дает в руки ученых мощный инструмент для точного управления поведением нейросетей, например, для подавления нежелательных тем в генерируемом тексте.
Насколько счастливым нужно быть человеку, чтобы это начало благоприятно сказываться на продолжительности жизни? Ученые определили минимальный уровень субъективного ощущения благополучия, или счастья, преодолев который, оно становится фактором, позитивно влияющим на здоровье населения страны.
В далеких холодных просторах Солнечной системы, между орбитами Сатурна и Урана, разворачивается редкое космическое представление. Таинственный объект под названием Хирон меняет свой облик. Астрономы фиксируют уникальный процесс — активную эволюцию его колец. Ничего подобного в таком масштабе ученые не наблюдали ранее.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.
