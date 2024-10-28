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У самого центра Млечного Пути заметили вытянутую структуру
На новых изображениях сверхмассивной черной дыры в нашей Галактике ее ближайшие окрестности выглядят не так, как на опубликованном в 2022 году известном снимке.
В направлении созвездия Стрелец, в 27 тысячах световых лет от нас, находится черная дыра диаметром почти 13,5 миллиона километров. Это лишь примерно в 10 раз больше размеров Солнца, но в таком пространстве заключена масса более четырех миллионов Солнц.
Вокруг этой черной дыры (вернее, вокруг общего центра масс), в радиусе приблизительно 50 тысяч световых лет, вращаются сотни миллиардов звезд. Солнечная система делает один оборот за 200-220 миллионов лет. Таков центр нашей галактики Млечный Путь.
Даже вместе со своим ярким обрамлением сверхмассивная черная дыра Стрелец A* уместилась бы в пределы орбиты Меркурия. Это обрамление — вещество, которое она притянула, расщепила на субатомные частицы, заставила вращаться вокруг себя на околосветовых скоростях и понемногу затягивает внутрь. Оно называется аккреционным диском. Это и есть та «тень» черной дыры, которая позволяет ее наблюдать.
До сих пор мы видели центр нашей Галактики таким, каким астрономы показали его на основании данных глобальной сети радиообсерваторий «Телескоп горизонта событий» в 2022 году, — как кольцевую структуру с тремя яркими пятнами.
Недавно в Национальной астрономической обсерватории Японии решили провести собственный независимый анализ всех изображений Стрельца A* и получили другую картину: аккреционный диск черной дыры оказался заметно вытянут в направлении примерно с запада на восток по отношению к наблюдателю. При этом восточная часть ярче западной, ее свет ближе к синему. По мнению астрофизиков, это говорит о том, что вещество с правой стороны движется в нашу сторону, а с левой — от нас.
Напомним, определить, куда мчится объект в космосе, можно благодаря так называемому эффекту Доплера: при удалении источника света длина его волны увеличивается, а если он летит к нам, сокращается. По расчетам японских ученых, наблюдаемая разница с двух сторон диска нашей галактической черной дыры позволяет предполагать, что часть его вещества вращается со скоростью, близкой к 60% скорости света.
Своими выводами исследователи поделились в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Они считают, что построенное ранее «кольцевое» изображение вещества вокруг Стрельца A* — некий «артефакт» из-за не совсем совершенной обработки очень сложных данных.
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