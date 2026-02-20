  • Добавить в закладки
20 февраля, 09:15
Любовь С.
50

ALMA и «Джеймс Уэбб» изменили представления о первых галактиках во Вселенной

❋ 4.8

В ранней Вселенной обнаружили целый класс «скрытых» галактик, активно образующих звезды, но почти невидимых в оптическом диапазоне. Теперь с помощью радиотелескопа ALMA и космической обсерватории «Джеймс Уэбб» астрономы впервые статистически подтвердили существование целой популяции слабых пылевых галактик в эпоху, когда Вселенной было меньше миллиарда лет.

На изображении 18 недавно открытых пылевых звездообразующих галактик (выделены красным цветом), которые, по оценкам, сформировались почти 13 миллиардов лет назад./ © UMass Amherst

До сих пор считалось, что основная часть галактик в ранней Вселенной выглядит яркой в ультрафиолете и почти не содержит пыли: именно такие объекты зачастую наблюдает «Уэбб». Пылевые же галактики (DSFG) хорошо известны и находятся на более поздних этапах космической истории — астрономы видят их такими, какими они были примерно 10,5-12,3 миллиарда лет назад.

Звездообразование в этих массивных системах идет особенно интенсивно, но большую часть излучения поглощает пыль, из-за чего оно переизлучается в миллиметровом диапазоне. Найти такие объекты, как правило, сложно: они слишком слабы для прямого обнаружения в CHAMPS и чересчур «красные» для оптических и инфракрасных обзоров.

Вот почему астрономы из Массачусетского университета в Амхерсте (США) пошли иным путем, взяв выборку примерно из 400 ярких источников, обнаруженных ALMA в рамках программы CHAMPS, и сопоставили их с каталогом COSMOS2025, дополнив детальными фотометрическими данными «Уэбба». На этой основе ученые вывели эмпирический критерий, который позволяет отличать пылевые галактики от других типов объектов по сочетанию инфракрасных цветов, звездной массы и скорости образования светил.

Основным параметром стал индекс, связывающий логарифмы массы и темпа звездообразования, который оказался особенно эффективным именно для отбора пылевых систем. Затем, применив метод ко всему каталогу, включающему сотни тысяч галактик, исследователи отобрали кандидатов на роль слабых пылевых объектов, которые родились спустя всего 600-950 миллионов лет после Большого взрыва.  Результаты научной работы были представлены в The Astrophysical Journal Letters.   

Таких источников оказалось всего несколько десятков (73), а наблюдаемых с помощью ALMA — лишь 18. Хотя ни один из них не был заметен в миллиметровом диапазоне, после усреднения сигналов астрономы получили уверенное обнаружение, соответствующее скрытому звездообразованию на уровне примерно 30 масс Солнца в год.

На основе полученных данных авторы статьи заключили, что в эпоху реионизации существовала целая популяция умеренно пылевых галактик, которые ранее просто «выпадали» из всех обзоров. Все потому, что они не полностью «прозрачные», как типичные галактики, наблюдаемые «Уэббом». Плотность этих объектов, по оценкам, сопоставима с числом самых ранних, массивных и «мертвых» галактик.

Таким образом, ученые предложили новый сценарий галактический эволюции: ультрафиолетовые галактики, сформировавшиеся менее чем через 500 миллионов лет после Большого взрыва, со временем накапливают пыль, а затем, исчерпав газ, превращаются в массивные системы, не образующие звезды на более поздних этапах. 

Если выводы этой научной группы верны, заметная доля рождения новых светил в ранней Вселенной долго оставалась скрытой от астрономов, а увидеть их целиком помогла лишь совместная работа двух телескопов. Ранее ученые сообщили о формальном обнаружении галактик старше Большого взрыва примерно на 100 миллионов лет, о чем Naked Science подробно рассказывал здесь.    

Любовь С.
330 статей
Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.
Показать больше
Комментарии

Последние комментарии

Александр Французов
4 минуты назад
Игорь, а в чем проблема в скорости? ведь сканер принтера считывает А4 на раз два, тут, думаю, не проблема и ускорить можно.

Микроскопический QR-код побил рекорд плотности хранения информации: два терабайта на лист

Александр Французов
7 минут назад
Pipen, а вы троль)

Микроскопический QR-код побил рекорд плотности хранения информации: два терабайта на лист

smirompomiru
16 минут назад
в случае блэкаута, без кондиционеров, там все испекутся

Спутниковые снимки подтвердили, что строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» остановлено

Андрей Владимирович
17 минут назад
Профор, прошу прощения, я хочу включатся в полемику) очень много там про рельеф океанов. Я отношусь сейчас проще, посмотрим как будет дальше. Я

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Максим Ляпцев
24 минуты назад
Татьяна, такой не существует, есть кремниевая. Или силиконовая Долина, наверное такие тоже есть.

Спутниковые снимки подтвердили, что строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» остановлено

Дмитрий Kuрueнко
25 минут назад
Аааа.. Какой дикий нарциссизм... Где бы еще родственные связи несли сакральный смысл так как в каменном веке? И об этом берутся судить люди

Общие могилы охотников-собирателей показали, что в каменном веке знали и ценили родственные связи

Александр Березин
26 минут назад
Sam, вы правы в том, что документ единственный, а Трамп молотит по этому поводу чушь. "В научных же статьях если упоминается "благо" от

Спутниковые снимки опровергли замедление глобального озеленения от антропогенных выбросов СО2

Александр Березин
28 минут назад
Игорь, я напомню, что стерилизовали не только слабоумных -- и в основном не их. Основная масса стерилизованных была за "антисоциальное поведение", в

Спутниковые снимки опровергли замедление глобального озеленения от антропогенных выбросов СО2

Pavel Tyulnikov
28 минут назад
Pavel, стоимость запусков это основной сдерживающий фактор - это раз, во вторых у Спейс икс сейчас самая грузоподъемная ракета носитель в

Маск решил построить на Луне электромагнитную катапульту

Татьяна Рощина
59 минут назад
Саидмагомед, а силиконовая долина??

Спутниковые снимки подтвердили, что строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» остановлено

Павел Еремеев
1 час назад
Ivan, просто богатые. Наука и тепловые насосы творят чудеса. А на улицу можно не выходить даже

Спутниковые снимки подтвердили, что строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» остановлено

Ar Ar
1 час назад
руся, в пандемию газ был никому не интересен. Вот неожиданность то?

На карте: какая страна больше всего зависит от природных ресурсов?

Анатолий Корябкин
1 час назад
Vlad, спасибо чуток промахнулся, спасибо за поправку. удивляет человек что поставил мне минус, что вы такой сердитый?

Американская компания развернула крупнейшую в истории коммерческую коммуникационную антенну на низкой околоземной орбите

ElektroVsem
2 часа назад
Так же при сближении с солнцем, вместе с увеличением выброса паров воды и тд. увеличилось количество сообщений по радиосигналу, в матерной форме,

Межзвездная комета 3I/ATLAS «вскипела» после сближения с Солнцем

Анатолий Корябкин
2 часа назад
Макс, вначале горячее греем сильнее, а потом очень горячее охлаждаем, но опять греем

Спутниковые снимки подтвердили, что строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» остановлено

Sam Dowson
2 часа назад
"Политика запаздывает относительно уровня научного знания" Александр, вы плохого мнения, например, об американских политиках. Но это, правда,

Спутниковые снимки опровергли замедление глобального озеленения от антропогенных выбросов СО2

Александр Куликов
2 часа назад
Как мы, русские, могли выбрать для себя путинскую движуху и тратить триллионы долларов на войну?? Ведь на эти деньги мы могли отремонтировать и

Маск решил построить на Луне электромагнитную катапульту

Pavel Semonov
2 часа назад
Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе.

Спутниковые снимки подтвердили, что строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» остановлено

Pavel Semonov
2 часа назад
Можно чуть подробнее про стремительное развитие космических технологий? Я могу припомнить только возвращаемые ступени, но собственно к космосу

Маск решил построить на Луне электромагнитную катапульту

Алексей Ульянов
3 часа назад
Макс, плохо, когда физику в школе прогуливал. Иначе не говорил бы "проводам без разницы". Дата центрам тоже холод нужен, понятно что можно

Спутниковые снимки подтвердили, что строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» остановлено

Самые обсуждаемые

