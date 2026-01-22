  • Добавить в закладки
22 января, 14:14
Адель Романенкова
609

Астрономы пообещали вспышку ярче Сириуса в момент ожидаемого падения астероида на Луну

Если на Луну действительно упадет астероид 2024 YR4, для нее это будет самый серьезный удар за последние несколько тысячелетий. Возможно, ничего подобного еще не наблюдали за всю историю человечества.

Астероид 2024 YR4 в представлении художника
Астероид 2024 YR4 в представлении художника / © ESA-Science Office

Астероид 2024 YR4 сейчас удаляется от нас, летит между орбитами Марса и Юпитера. Скоро он проследует через свою самую дальнюю точку и вновь направится к Солнцу. Почти каждые четыре года небесное тело пересекает орбиту Земли. В следующий раз это произойдет осенью 2028 года. Наша планета в это время будет на противоположной стороне от Солнца.

Гораздо более интересная картина складывается насчет подлета этого астероида к нашей звезде в декабре 2032 года. Земля окажется, по астрономическим меркам, почти там, где 2024 YR4 пересечет ее орбиту. Именно поэтому после открытия объекта в конце 2024 года и первых расчетов его траектории возникли серьезные опасения его падения на Землю.

По нынешним оценкам, диаметр астероида — примерно 60 метров. Почти такие же размеры должен был иметь камень, после удара которого в Северной Америке сохранился знаменитый Аризонский кратер. Напомним, в ширину он простирается на 1,2 километра, глубина составляет 170 метров. В случае падения такого небесного тела на крупный город это грозит миллионами жертв.

Однако вскоре выяснилось, что Земля в момент сближения с 2024 YR4 в 2032 году все же успеет уйти на достаточно безопасное расстояние, а вот Луна окажется к астероиду несколько ближе. Так что на сегодня опасность для нашей планеты полностью исключена, но риск столкновения небесного тела с Луной 22 декабря 2032 года есть и даже считается довольно высоким — 4,3 процента. Для сравнения, вероятность обрушения на Землю астероида Бенну в 2182 году оценивают в 0,037 процента.

Команда ученых из Китая, Японии и США недавно попыталась оценить масштабы ожидаемого события и поделилась своими расчетами в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.org. Они сопоставили траекторию астероида с движением Луны и вычислили возможные точки столкновения 2024 YR4 с лунной поверхностью. Ученые сочли самым вероятным падение астероида на видимую сторону естественного спутника Земли в его Южном полушарии, немного выше кратера Тихо — в окрестностях Моря Влажности и Моря Облаков.

Возможные места падения астероида 2024 YR4 / © Yifan He et al, 2026

Как пишут исследователи, в случае крушения там этого объекта возникнет вспышка, которая будет видна с Земли невооруженным глазом, по яркости в ночном небе превзойдет Сириус и сможет сравниться с Юпитером. Продлится это примерно от пяти минут до получаса, а впоследствии ударная воронка будет остывать еще несколько часов или даже дней и светиться от этого в инфракрасном диапазоне.

По оценкам, энергия удара составит шесть с половиной миллионов тонн в тротиловом эквиваленте, произойдет лунотрясение магнитудой 5,0, а кратер будет сравним с вышеупомянутым Аризонским. Ученые подчеркнули, что ничего подобного не было за все время существования человеческой цивилизации.

Моделирование образования кратера на Луне в случае падения астероида 2024 YR4 под разными углами / Yifan He et al, 2026

Вдобавок в межпланетное пространство ударом выбросит от 35 до 244 миллионов тонн вещества, и немалая его часть достигнет Земли. Уже через несколько дней можно будет ожидать появления в небе ярких болидов и метеорного потока с интенсивностью до сотен тысяч «падающих звезд» в час. Астрономы отметили, что это означает серьезную потенциальную угрозу спутникам и всем космическим аппаратам на околоземной орбите.

Еще долгие годы после этого обломки удара должны будут падать на Землю метеоритами. Кроме того, крупные камни могут оказаться гравитационно связанными с планетой, то есть стать околоземными астероидами или даже квазилунами наподобие объекта Камоалева.

