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Вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей выросла вдвое
Специалисты Европейского космического агентства (ESA) сообщили, что вероятность столкновения с Землей недавно открытого околоземного астероида, получившего обозначение 2024 YR4, выросла до 2,2% после анализа новых наблюдений. Ранее она составляла чуть более 1%.
Астрономы отметили, что оценка возможности столкновения 2024 YR4 с нашей планетой будет меняться по мере уточнения данных о его размере и траектории полета после новых наблюдений. Так в марте текущего года космическая обсерватория «Джеймс Уэбб» сможет рассмотреть космический камень, чтобы уточнить его размеры. Сейчас они оценивается в 40-90 метров в поперечнике. Для сравнения, размер Челябинского метеорита, упавшего на Урале в 2013 году, был чуть менее 20 метров.
Дата возможного столкновения астероида 2024 YR4 с Землей после анализа новых данных не изменилась – 22 декабря 2032 года.
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На окраинах нашей галактики наблюдают звезды, которые ей не принадлежат: они разогнались до таких скоростей, что преодолели притяжение Млечного Пути и летят сейчас в межгалактическое пространство. Недавно астрономы рассмотрели их траектории и обнаружили, что многие из них «родом» из крупнейшей галактики-спутника Млечного Пути — Большого Магелланова Облака. Это рождает подозрения, что в нем скрывается источник такого необычного ускорения.
Бактериофаги — вирусы, которые заражают бактерии, — приобрели множество хитроумных адаптаций к жизни внутри клетки. Джамбо-фаги среди них выделяются рекордными размерами — как вирусной частицы, так и генома. Вирусы-«слоны» даже приобрели структуру наподобие ядра эукариот, хранящую генетический материал. Авторы новой статьи в Nature узнали, как такое «ядро» импортирует из цитоплазмы бактерии необходимые вирусу белки.
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