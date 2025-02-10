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Вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей выросла вдвое

Специалисты Европейского космического агентства (ESA) сообщили, что вероятность столкновения с Землей недавно открытого околоземного астероида, получившего обозначение 2024 YR4, выросла до 2,2% после анализа новых наблюдений. Ранее она составляла чуть более 1%.

Художественное изображение астероида / © ESA

Астрономы отметили, что оценка возможности столкновения 2024 YR4 с нашей планетой будет меняться по мере уточнения данных о его размере и траектории полета после новых наблюдений. Так в марте текущего года космическая обсерватория «Джеймс Уэбб» сможет рассмотреть космический камень, чтобы уточнить его размеры. Сейчас они оценивается в 40-90 метров в поперечнике. Для сравнения, размер Челябинского метеорита, упавшего на Урале в 2013 году, был чуть менее 20 метров.

Дата возможного столкновения астероида 2024 YR4 с Землей после анализа новых данных не изменилась – 22 декабря 2032 года.