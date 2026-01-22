  • Добавить в закладки
22 января, 14:50
Максим Абдулаев
3

Лошади распознали страх человека по запаху

❋ 3.7

Французские этологи установили, что лошади способны считывать эмоциональное состояние человека, ориентируясь исключительно на обоняние. Эксперименты показали, что запах пота испуганных людей заставляет животных нервничать, чаще вздрагивать и избегать тактильного контакта.

Биология
# лошади
# обоняние
# психология животных
# Страх
# этология
Молодой валлийский пони / © Hü

В биологии существует гипотеза эмоционального заражения — способности животных перенимать состояние окружающих. Известно, что внутри одного вида это отлично работает благодаря химическим сигналам: одна особь пугается, выделяет феромоны, и страх охватывает всю группу.

Однако работает ли этот древний механизм между разными видами, например между человеком и лошадью? Для лошадей — животных-жертв, чья стратегия выживания строится на бегстве — способность заранее учуять испуг (а значит, и потенциальную угрозу) от спутника могла бы стать эволюционным преимуществом. Авторы исследования, опубликованного в журнале PLOS One, решили выяснить, способны ли лошади воспринимать «сигналы тревоги» от другого биологического вида без визуальных или звуковых подсказок.

В исследовании участвовали 43 кобылы уэльской породы. Чтобы получить необходимые образцы запахов, ученые попросили 30 добровольцев посмотреть видеоролики, вызывающие сильные эмоции. Для получения «запаха страха» участники смотрели фильм ужасов, а для «запаха радости» — комедии. Образцы пота собирали на ватные диски, которые участники держали под мышками.

Затем лошадям надевали специально разработанные маски, в которые были вшиты эти диски. Животных распределили на группы: одни вдыхали запах страха, другие — радости, третьи — нейтральный контрольный образец (чистые диски). В таком состоянии лошади проходили серию поведенческих тестов: рядом с ними резко открывали зонтик, помещали в загон незнакомый предмет или предлагали подойти к человеку для поглаживания.

Анализ поведения показал, что запах страха оказывает немедленный эффект на состояние животных. Лошади, вдыхавшие образцы от испуганных людей, реагировали на внешние раздражители гораздо острее: сильнее вздрагивали при внезапном открытии зонтика, а их пульс поднимался выше, чем у контрольной группы.

Изменилось и социальное поведение. Под воздействием «химического сигнала опасности» животные становились более настороженными: они дольше и тревожнее разглядывали незнакомые предметы и реже шли на контакт с человеком, предпочитая держать дистанцию. Примечательно, что запах радости не вызвал значимых изменений в поведении — реакция на него практически не отличалась от реакции на нейтральные образцы.

Исследование подтверждает гипотезу о межвидовом эмоциональном заражении через запахи. Это открытие имеет важное практическое значение для верховой езды и иппотерапии: если всадник или ухаживающий персонал испытывает страх, лошадь может считать этот химический сигнал и стать более нервной, что напрямую влияет на безопасность взаимодействия.

Максим Абдулаев
54 статей
Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.
