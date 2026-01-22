Лошади распознали страх человека по запаху

Французские этологи установили, что лошади способны считывать эмоциональное состояние человека, ориентируясь исключительно на обоняние. Эксперименты показали, что запах пота испуганных людей заставляет животных нервничать, чаще вздрагивать и избегать тактильного контакта.

В биологии существует гипотеза эмоционального заражения — способности животных перенимать состояние окружающих. Известно, что внутри одного вида это отлично работает благодаря химическим сигналам: одна особь пугается, выделяет феромоны, и страх охватывает всю группу.

Однако работает ли этот древний механизм между разными видами, например между человеком и лошадью? Для лошадей — животных-жертв, чья стратегия выживания строится на бегстве — способность заранее учуять испуг (а значит, и потенциальную угрозу) от спутника могла бы стать эволюционным преимуществом. Авторы исследования, опубликованного в журнале PLOS One, решили выяснить, способны ли лошади воспринимать «сигналы тревоги» от другого биологического вида без визуальных или звуковых подсказок.

В исследовании участвовали 43 кобылы уэльской породы. Чтобы получить необходимые образцы запахов, ученые попросили 30 добровольцев посмотреть видеоролики, вызывающие сильные эмоции. Для получения «запаха страха» участники смотрели фильм ужасов, а для «запаха радости» — комедии. Образцы пота собирали на ватные диски, которые участники держали под мышками.

Затем лошадям надевали специально разработанные маски, в которые были вшиты эти диски. Животных распределили на группы: одни вдыхали запах страха, другие — радости, третьи — нейтральный контрольный образец (чистые диски). В таком состоянии лошади проходили серию поведенческих тестов: рядом с ними резко открывали зонтик, помещали в загон незнакомый предмет или предлагали подойти к человеку для поглаживания.

Анализ поведения показал, что запах страха оказывает немедленный эффект на состояние животных. Лошади, вдыхавшие образцы от испуганных людей, реагировали на внешние раздражители гораздо острее: сильнее вздрагивали при внезапном открытии зонтика, а их пульс поднимался выше, чем у контрольной группы.

Изменилось и социальное поведение. Под воздействием «химического сигнала опасности» животные становились более настороженными: они дольше и тревожнее разглядывали незнакомые предметы и реже шли на контакт с человеком, предпочитая держать дистанцию. Примечательно, что запах радости не вызвал значимых изменений в поведении — реакция на него практически не отличалась от реакции на нейтральные образцы.

Исследование подтверждает гипотезу о межвидовом эмоциональном заражении через запахи. Это открытие имеет важное практическое значение для верховой езды и иппотерапии: если всадник или ухаживающий персонал испытывает страх, лошадь может считать этот химический сигнал и стать более нервной, что напрямую влияет на безопасность взаимодействия.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Максим Абдулаев 54 статей Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.