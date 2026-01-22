Финансовый стресс повлиял на отказ от курения

Исследователи НИУ ВШЭ выяснили, что вероятность отказа от курения возрастает с усилением финансовых трудностей: если низкий уровень финансового стресса не влияет на эту привычку, то средний увеличивает шанс бросить курить на 13–21%. На высокий финансовый стресс курящие реагируют по-разному: мужчины отказываются от сигарет почти в полтора раза чаще, чем в обычных условиях, в то время как на решение женщин отказаться от курения влияние не обнаружено. Выводы сделаны на основе данных РМЭЗ НИУ ВШЭ за 2000–2023 годы.

По данным Минздрава, с середины 1990-х годов в России доля курильщиков сократилась почти вдвое — с 31 до 18,5%. Тем не менее отказ от курения остается сложной задачей: по оценкам ВОЗ, во всем мире сотни миллионов людей хотели бы бросить курить, но не могут этого сделать. Одним из факторов, который может как помогать, так и мешать отказу от курения, является финансовый стресс.

Аспирантка факультета экономических наук НИУ ВШЭ Алина Бирюкова изучила данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ НИУ ВШЭ) за 2000–2023 годы. Анализ охватил более 4200 работающих респондентов. Для оценки финансового стресса автор построила индекс, в основу которого легли четыре показателя: снижение заработной платы или рабочих часов, вынужденный неоплачиваемый отпуск, задолженность по заработной плате и наличие неоплаченных счетов за жилье и коммунальные услуги. Результаты опубликованы в журнале «Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены».

В зависимости от сочетания этих факторов уровень финансового стресса классифицировался как отсутствующий, низкий, умеренный или высокий. В модели также учитывались возраст респондентов, семейное положение, наличие детей, уровень образования, самооценка здоровья и доходы.

Результаты показали, что влияние финансовых трудностей на отказ от курения неоднозначно и различается для мужчин и женщин. Низкий уровень финансового стресса не влияет на вероятность отказа от курения. Умеренный стресс, напротив, повышает шансы бросить курить — на 13,1% у мужчин и на 21,1% у женщин. При высоком уровне финансового стресса мужчины бросают курить значительно чаще: вероятность отказа возрастает на 56,6%. Для женщин этот эффект статистически значимым не оказался, что указывает на различия в реакциях на сильное финансовое напряжение.

По мнению автора статьи, выявленные различия между поведением мужчин и женщин в условиях финансового стресса можно объяснить различными факторами. Например, влиянием стереотипов: подразумевается, что мужчины не должны показывать свои эмоции, а стресс они признают только тогда, когда он достигает своего пика. В ряде работ среди барьеров, характерных для женщин, отмечается большая уязвимость к никотиновой зависимости, связанная с изменением гормонального фона, депрессией и тревогой, которые чаще провоцируют рецидивы, а также с социальными аспектами, например страхом набора веса.

Отдельно исследовательница рассмотрела влияние четырех экономических кризисов в России: 2008–2009, 2014–2015, 2020–2021 и 2022–2023 годов. Выяснилось, что сами по себе кризисы не всегда приводят к отказу от курения. Так, в кризис 2008–2009 годов мужчины чаще отказывались от курения, а на женщин он не оказал заметного влияния. Пандемийный кризис 2020–2021 годов не повлиял на вероятность бросить курить у обоих полов. Зато кризис 2014–2015 годов, совпавший с ужесточением антитабачной политики, был связан с изменениями в поведении курильщиков: в этот период многие отказались от сигарет. Это подчеркивает важную роль институционального контекста и выбора подходящего момента для внедрения мер государственной политики: стоит учитывать, что экономическая нестабильность может повлиять на результативность ограничений.

«Законодательство играет ключевую роль только в комбинации с кризисом, так как само по себе ухудшение экономики чаще снижает мотивацию к отказу. Политика же усиливает эффект и делает отказ от курения более рациональным в условиях нестабильности», — пояснила Алина Бирюкова.

