Рейтинг стран с самым высоким ростом ВВП в 2025 году
Сегодня мировая экономика демонстрирует неоднозначную картину темпов роста реального валового внутреннего продукта (ВВП). Пока Европа сталкивается с замедлением экономического роста, ряд развивающихся стран, напротив, развивается более чем вдвое быстрее глобального среднего уровня. От Южного Судана до Эфиопии — экспортный потенциал становится главным двигателем экономического подъема в 2025 году.
На инфографике выше представлены самые быстрорастущие экономики 2025 года по данным последнего отчета World Economic Outlook Международного валютного фонда (МВФ). Ожидается, что экономика Южного Судана вырастет почти на 25% — после восстановления работы основной нефтепроводной линии, поврежденной в прошлом году.
Тем не менее экономика Южного Судана остается крайне уязвимой. Конфликт в соседнем Судане может вновь нарушить поставки нефти, на долю которых приходится около 90% национальных доходов.
Аналогично, высокий рост ВВП в Ливии и Гайане также связан с увеличением объемов нефтяного экспорта. В частности, ожидается, что нефтяная промышленность Гайаны принесет около 2,5 миллиарда долларов дохода уже в 2025 году, а к 2030-му этот показатель может вырасти до 10 миллиардов благодаря крупным месторождениям, открытым у побережья страны.
Среди развитых экономик в список попала только Ирландия, где рост обеспечен преимущественно увеличением экспорта фармацевтической продукции в преддверии введения тарифов администрацией Трампа.
Тем временем экономика Индии прогнозируется к росту на 6,6%, несмотря на сохраняющиеся торговые напряжения. Даже с учетом высоких пошлин — от 33% до 36%, одних из самых высоких в мире, — экспорт товаров в США остается значимым фактором, обеспечивающим около 2% ВВП страны.
Термояд начнет вырабатывать электричество через 20 лет — так говорили с 1950-х, но этого все так и не происходит. Почему? В чем принципиальные сложности на этом пути? Чего добивается «Росатом» в проекте ИТЭР и почему параллельно уже начал работу по российскому термоядерному реактору ТРТ? Руководитель проектного офиса по управляемому термоядерному синтезу «Наука и инновации» госкорпорации «Росатом» Андрей Аникеев ответил на наши вопросы.
Исследователи Центра декарбонизации АПК и региональной экономики Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х.М. Бербекова совершили фундаментальное открытие, меняющее десятилетия устоявшихся представлений о жизнедеятельности растений. Ученые доказали, что корневая система растений способна напрямую поглощать диоксид углерода (CO₂) из почвы. Это вносит кардинальные изменения в понимание глобального углеродного цикла.
С приходом зимы и морозов многие из нас инстинктивно начинают кутаться в несколько свитеров, надевая на себя все самое теплое. Однако часто это не приносит желаемого результата: мы либо продолжаем мерзнуть, либо, наоборот, потеем и испытываем дискомфорт. Секрет комфорта в холодную погоду кроется не в количестве одежды, а в понимании фундаментальных законов физики, управляющих теплообменом. Чтобы разобраться в физике этого вопроса, мы обратились к Алексею Юрасову, доктору физико-математических наук, профессору кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА.
Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».
Испанские исследователи проанализировали популярные в соцсетях фото и видео с дикими животными, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта. Специалисты пришли к выводу, что такого рода реалистичные, но фейковые материалы способны навредить как людям, так и животному миру, поскольку они вводят в заблуждение и подрывают усилия по сохранению дикой природы.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
