Рейтинг стран с самым высоким ростом ВВП в 2025 году

Сегодня мировая экономика демонстрирует неоднозначную картину темпов роста реального валового внутреннего продукта (ВВП). Пока Европа сталкивается с замедлением экономического роста, ряд развивающихся стран, напротив, развивается более чем вдвое быстрее глобального среднего уровня. От Южного Судана до Эфиопии — экспортный потенциал становится главным двигателем экономического подъема в 2025 году.

Рейтинг стран с самым высоким ростом ВВП в 2025 году / © Visual Capitalis

На инфографике выше представлены самые быстрорастущие экономики 2025 года по данным последнего отчета World Economic Outlook Международного валютного фонда (МВФ). Ожидается, что экономика Южного Судана вырастет почти на 25% — после восстановления работы основной нефтепроводной линии, поврежденной в прошлом году.

Тем не менее экономика Южного Судана остается крайне уязвимой. Конфликт в соседнем Судане может вновь нарушить поставки нефти, на долю которых приходится около 90% национальных доходов.

Аналогично, высокий рост ВВП в Ливии и Гайане также связан с увеличением объемов нефтяного экспорта. В частности, ожидается, что нефтяная промышленность Гайаны принесет около 2,5 миллиарда долларов дохода уже в 2025 году, а к 2030-му этот показатель может вырасти до 10 миллиардов благодаря крупным месторождениям, открытым у побережья страны.

Среди развитых экономик в список попала только Ирландия, где рост обеспечен преимущественно увеличением экспорта фармацевтической продукции в преддверии введения тарифов администрацией Трампа.

Тем временем экономика Индии прогнозируется к росту на 6,6%, несмотря на сохраняющиеся торговые напряжения. Даже с учетом высоких пошлин — от 33% до 36%, одних из самых высоких в мире, — экспорт товаров в США остается значимым фактором, обеспечивающим около 2% ВВП страны.