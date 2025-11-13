О мероприятии

NICA — ускорительный комплекс уровня мегасайенс, реализуемый на базе Лаборатории физики высоких энергий (ЛФВЭ) им. В. И. Векслера и А. М. Балдина Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) для изучения состояния горячей и плотной барионной материи.

Старший научный сотрудник Научно-экспериментального отдела инжекции и кольца Нуклотрона Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ Михаил Шандов после краткого рассказа про историю ОИЯИ, рассмотрит основные аспекты теория большого взрыва и эволюции вселенной, как предполагаемую модель формирования структуры материи и область исследований проекта NICA. Лектор покажет место ускорителей заряженных частиц в исследованиях структуры материи и хронологии развития ускорительного комплекса ЛФВЭ. В заключении приведет основные характеристики ускорителей комплекса NICA и экспериментальных установок.

Расписание ул. Варварка, 6/1 Москва 14:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация