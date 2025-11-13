  • Добавить в закладки
Лекция
12+
Ускорительный комплекс NICA

Слушатели узнают про основные характеристики ускорителей комплекса NICA.

Парк «Зарядье»
15 ноября, 14:00 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Варварка, 6/1

О мероприятии

NICA — ускорительный комплекс уровня мегасайенс, реализуемый на базе Лаборатории физики высоких энергий (ЛФВЭ) им. В. И. Векслера и А. М. Балдина Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) для изучения состояния горячей и плотной барионной материи.

Старший научный сотрудник Научно-экспериментального отдела инжекции и кольца Нуклотрона Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ Михаил Шандов после краткого рассказа про историю ОИЯИ, рассмотрит основные аспекты теория большого взрыва и эволюции вселенной, как предполагаемую модель формирования структуры материи и область исследований проекта NICA. Лектор покажет место ускорителей заряженных частиц в исследованиях структуры материи и хронологии развития ускорительного комплекса ЛФВЭ. В заключении приведет основные характеристики ускорителей комплекса NICA и экспериментальных установок.

Расписание
15
Суббота
Ноябрь 2025
ул. Варварка, 6/1 Москва
14:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Варварка, 6/1

13 ноября, 11:48
Александр Речкин
2
# Россия
# технологии
# физика
Комментарии

