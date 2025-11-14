Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Япония впервые продемонстрировала результаты огневых испытаний рельсотрона по судну-мишени

Японский рельсотрон, установленный на палубе корабля JS Asuka / © ATLA

Агентство по технологиям, закупкам и логистике Японии (ATLA) впервые продемонстрировало повреждения судна-мишени, полученные в результате попадания снарядов, выпущенных из опытного электромагнитного рельсотрона во время испытаний в начале этого года. По словам японских властей, демонстрация дала ценнейшие данные и опыт, которые будут использованы для дальнейшего продвижения к созданию боеспособного рельсотрона.

Результаты огневых испытаний рельсотрона по судну-мишени / © ATLA

Дополнительные подробности об испытаниях на море ATLA представило на ежегодном Симпозиуме оборонных технологий, открывшемся на этой неделе. Для тестов экспериментальную систему установили на кормовой вертолетной палубе JS Asuka, уникального корабля-лаборатории водоизмещением 6200 тонн, принадлежащего Морским силам самообороны Японии (JMSDF). Первые снимки рельсотрона на борту Asuka появились еще в апреле. В сентябре ATLA опубликовало первую подборку изображений и краткое заявление о результатах. Прототип, использованный в испытаниях, представляет собой развитие конструкции, над которой ATLA работает с середины 2010-х. Ранее проводились стрельбы на наземных полигонах, а также по меньшей мере одно более раннее испытание на море, которое, однако, не включало обстрел реального судна-мишени.

Японский рельсотрон, установленный на палубе корабля JS Asuka / © ATLA

Рельсотроны используют электромагнитное ускорение вместо порохового заряда, разгоняя снаряды до сверхвысоких скоростей. Во время испытаний на море применялись стрелоподобные снаряды с четырьмя стабилизаторами в хвостовой части.

В качестве мишени для рельсотрона, установленного на JS Asuka, использовалось судно, похожее на буксир. Во время как минимум части стрельб оно находилось в движении — его тянуло другое судно. Мишень поразили несколько раз, причем характер крестовидных точек пробития свидетельствует о стабильном полете оперенных снарядов.

Наведение рельсотрона осуществлялось дистанционно с помощью камеры под стволом.

По данным ATLA, испытания дали важный опыт по размещению и эксплуатации рельсотрона непосредственно на корабле. Разумеется, в боевом варианте система была бы гораздо глубже интегрирована в конструкцию корабля, чем временная установка на JS Asuka.