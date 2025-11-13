Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Глава «Роскосмоса» сообщил, когда ждать первый пуск перспективной ракеты «Союз-5»

Первый пуск новой ракеты-носителя «Союз-5» с космодрома Байконур может состояться уже в самое ближайшее время.

Отправка ракеты «Союз-5» на космодром Байконур / © «Роскосмос»

«Ждем всех испытаний на территории Байконура и готовимся к старту в течение нескольких недель», — сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

По словам Баканова, в дальнейшем «Союз-5» может быть использован и для пилотируемых программ.

Для реализации российско-казахстанского проекта «Байтерек» казахстанская сторона подготовила стартовый комплекс, предназначенный специально для новой ракеты, созданной в ракетно-космическом центре «Прогресс».

© «Роскосмос»

Ранее сообщалось, что ракета «Союз-5» уже прибыла на Байконур, преодолев около 1,5 тысячи километров пути от предприятия-изготовителя в Самаре. Сейчас блоки ракеты проходят подготовку к пуску в монтажно-испытательном корпусе. По расчетам специалистов, «Союз-5» сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезного груза.