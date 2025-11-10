Слушатели узнают, кто такие ушкуйники и за что был жестоко наказан вечевой колокол.

Древнерусский «мессенджер» позволял новгородцам эффективно коммуницировать и решать самые разные бытовые вопросы. А для тех вопросов, что имели государственную важность, у жителей Новгорода было вече. Правда ли, что оно регулярно заканчивалось массовыми драками? Почему на Новгород напали крокодилы? Кто такие ушкуйники и за что был жестоко наказан вечевой колокол? А Марфа Посадница действительно была виновата перед Великим князем? Новгородская республика оставила много вопросов, на которые веками дают противоречащие друг другу ответы.

Историк и журналист Дмитрий Тараторин расскажет, почему так происходит и был ли у Новгорода шанс на другую историческую судьбу.

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 58 Москва 12:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация