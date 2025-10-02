  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
2 октября, 12:02
Александр Березин
68

Попытка объяснить хаббловский кризис привела физиков к будущему сжатию Вселенной

❋ 4.3

В последние 10-12 лет наблюдения новых телескопов показали, что древняя и современная Вселенная расширяется с разными скоростями, хотя в стандартной космологической модели должна с постоянной. Группа физиков предложила возможное объяснение и попутно рассчитала дату «конца света».

Физика
# Вселенная
# космологии
# космологическая теория
# напряженность Хаббла
Полноценное большое сжатие сопровождалось бы разогревом до огромных температур всей материи, стиснутой в очень ограниченном пространстве. Любая материя в форме атомов при этом будет разрушена / © thebrighterside.news, CC BY-SA 4.0

В современной физической теории (ОТО) нет встроенных механизмов, позволяющих без астрономических наблюдений определить, расширяется Вселенная или сжимается. Когда Александр Фридман в 1925 году показал, что она вообще может делать это, то наткнулся на резкие возражения Эйнштейна: тот отстаивал модную тогда идею о вечной стабильности мироздания.

Лишь в 1930-х, под напором новых данных от астрономов, великий физик был вынужден признать факт расширения пространства-времени. Чтобы объяснить его, он ввел в уравнения так называемый лямбда-член, давший имя всей современной космологии (лямбда-CDM-космология).

До 2010-х годов лямбда-член всех устраивал. Но потом оказалось, что по наблюдениям древней Вселенной скорость ее расширения одна, а по наблюдениям ее же в нашу эпоху — другая (расхождение назвали напряженностью Хаббла, или хаббловским кризисом). То есть скорость ее расширения со временем изменяется. Стандартная космологическая модель не позволяет такого: в ней лямбда-член — постоянная, а не переменная.

Теперь международная группа ученых попробовала объяснить разноскоростное расширение Вселенной в древности и сегодня. Результаты их работы опубликовали в Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, с ее полным текстом можно ознакомиться на сервере препринтов Корнеллского университета.

Исследователи использовали ранее предложенную гипотезу о том, что темная материя состоит из ультралегких (что объясняло бы, почему в физических экспериментах никто не зарегистрировал их) аксионов. В ранней Вселенной их действие на ее расширение велико, они «расталкивали» ее. Но по мере ее старения они все слабее дополняли космологическую константу, поэтому скорость расширения пространства-времени в нашу эпоху и упала.

В отличие от исходных разработчиков идеи ультралегкого аксиона, не прикладывавших ее к параметрам расширения пространства-времени, авторы новой научной работы провели расчеты того, как изменчивое влияние гипотетических аксионов повлияло бы на параметры Вселенной в будущем. Получилось, что сама по себе, без учета влияния аксионов, космологическая постоянная отрицательная, а не положительная. То есть когда влияние аксионов в будущем иссякнет, пространство-время начнет сжиматься.

Наиболее вероятный (в рамках такой модели) набор параметров указал, что полное сжатие (с распадом всех атомов в силу роста температур) случится через 33 миллиарда лет. При этом еще 11 миллиардов лет Вселенная будет расширяться, хотя и с постепенным замедлением, а затем начнет сжиматься до точки.

«Многие годы люди полагали, что Вселенная будет расширяться вечно. Хорошо знать, что если нынешние данные не будут опровергнуты, Вселенная будет иметь конец», — заявил СМИ Генри Тай, один из авторов нового исследования.

Не вполне ясно, почему он считает это благом, но стоит упомянуть, что модель ультралегких аксионов, как и вообще любую модель, объясняющую темную материю через некие частицы, в последние годы остро критикуют. Дело в том, что данные о столкновении скоплений галактик показывают: те двигаются так, будто никакого трения частиц темной материи между собой нет. Это физически логично, только если и самих частиц такого рода не существует.

Поэтому ранее другие научные группы уже предложили иное объяснение темной материи. Интересно, что в рамках одной из таких теорий Вселенная тоже сжимается, правда, за время, которое значительно больше 33 миллиардов лет от нашего времени. Кроме того, при сжатии она не становится точкой, и некоторые виды объектов (черные дыры и нейтронные звезды) способны пережить Великое сжатие и попасть в следующий цикл расширения и сжатия Вселенной.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Физика
# Вселенная
# космологии
# космологическая теория
# напряженность Хаббла
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
02 Окт
Бесплатно
«Чипирование» в нейрохирургии
Нейрокампус
Москва
Лекция
02 Окт
Бесплатно
КНДР: страна, живущая в трех эпохах
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
02 Окт
Бесплатно
География в будущем и будущее географии
Русское географическое общество
Москва
Лекция
02 Окт
500
Почему цветы цветные? Экология растительных пигментов
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
03 Окт
Бесплатно
Орбитальный фитнес-зал
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
03 Окт
Бесплатно
Небо над ВДНХ: дневник наблюдателя
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
04 Окт
500
Приборы измерения времени
Политехнический музей
Москва
Лекция
04 Окт
1000
Форма воды
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
04 Окт
Бесплатно
Есть ли жизнь после COVID’а
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
1 октября, 13:49
ФизТех

Эксперимент с антинейтрино опроверг гипотезу дополнительных измерений

Большой коллектив российских ученых из ведущих научных центров, включая Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН, Объединенный институт ядерных исследований, НИЦ «Курчатовский институт», МФТИ и Институт ядерных исследований РАН, провел один из самых чувствительных в мире поисков больших дополнительных измерений Вселенной. С помощью уникального детектора DANSS, расположенного в непосредственной близости от энергетического ядерного реактора на Калининской АЭС, физики проанализировали рекордные 5,8 миллиона событий взаимодействия антинейтрино. Хотя прямого подтверждения существования «скрытых миров» найдено не было, полученные результаты установили самые жесткие на сегодняшний день ограничения на их возможные параметры и с высокой долей уверенности исключили гипотезу о дополнительных измерениях как объяснение многолетних загадок в физике нейтрино.

ФизТех
# антинейтрино
# вселенная
# нейтрино
# параллельные вселенные
29 сентября, 15:09
Адель Романова

Третий межзвездный объект при наличии комы и хвоста не повел себя как комета

Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
1 октября, 15:49
Редакция Naked Science

Черные вдовы привлекли самцов запахом «немытых ног»

Самцов пауков из рода черных вдов голодные самки после спаривания часто съедают. Поэтому, чтобы привлечь их, нужны серьезные ухищрения. Ученые выявили важнейший феромон, используемый для этих целей, и выяснили, что выделяют его самки с изменяющейся силой.

Биология
# пауки
# феромоны
# черная вдова
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
29 сентября, 15:09
Адель Романова

Третий межзвездный объект при наличии комы и хвоста не повел себя как комета

Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
25 сентября, 13:57
Любовь С.

Консорциум «Евклид» опубликовал крупнейшую симуляцию Вселенной с 3,4 миллиардами галактик

Исследователи представили Flagship 2 — крупнейшую в истории симуляцию Вселенной. Она насчитывает более 3,4 миллиарда галактик и включает свыше 400 параметров для каждой из них — от яркости и положения до формы и скорости. Эта «виртуальная песочница» позволит воспроизвести данные, которые в ближайшие годы получит космическая обсерватория «Евклид».

Астрономия
# галактики
# Евклид
# космическая паутина
# симуляция
# темная материя
# темная энергия
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Попытка объяснить хаббловский кризис привела физиков к будущему сжатию Вселенной

    2 октября, 12:02

  2. Пять признаков мошенника: ученые рассказали, как распознать, что вас обманывают

    2 октября, 11:56

  3. Новые штаммы водорослей могут стать основой для кормов и продуктов

    2 октября, 11:31

  4. Ученые нашли экологичный способ синтеза анилина — соединения для производства лекарств

    2 октября, 11:00
Выбор редакции

Антропологи предложили переписать всю историю человечества за последний миллион лет

29 сентября, 09:54

Последние комментарии

Valerij Zviozdkin
8 минут назад
Закон сохранения энергии,похвально.

Эксперимент с антинейтрино опроверг гипотезу дополнительных измерений

Valerij Zviozdkin
8 минут назад
Владислав,Бог должен быть сверхсветовым что бы не быть затянутым в чёрную дыру:)

Эксперимент с антинейтрино опроверг гипотезу дополнительных измерений

Денис Погорелов
1 час назад
Дмитрий, вы не думали про такой вариант, что мы им нахрен не нужны? :-D

У ближайших стареющих звезд заподозрили наличие искусственных защитных экранов

bivol
2 часа назад
Michael, каких? Только жиды, имеют проблемы на основе комплекса неполноценности.

Израильские ученые проверили нейросети на скрытый антисемитизм

bivol
2 часа назад
Пейсанутые, как и салаголовые шумеры, с головой не дружат)). Думают о себе больше чем они есть.

Израильские ученые проверили нейросети на скрытый антисемитизм

Accel Storm
2 часа назад
Все верно. Мне с внешкой повезло. Поэтому я смотрю на ло*ов мужского пола, которые платят за свое общение, как на обитателей другого мира.

Женщин с материальными трудностями больше привлекли мужчины с женственными лицами

Константин Дубенко
2 часа назад
Сергей, то то и оно. Неоптимальная метрика для фундаментальных вопросов.

Эксперимент с антинейтрино опроверг гипотезу дополнительных измерений

P F
2 часа назад
Птицы в городе ??? 1 птица , и городом не .... Эта не должно не как было выиграть

Потрясающие птицы: объявлены победители фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2025

Габит Умашев
3 часа назад
Foxtrot, о каких проблемах идёт речь?

В США показали модель двигателя для первого истребителя шестого поколения F-47

Владимир Никоноров
3 часа назад
Юлия, в этом то и фишка этой фотографии. На фото прицел рентгена и птица на его столе обездвижена для возможности сделать снимок. Это действие

Потрясающие птицы: объявлены победители фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2025

Roman Frolov
3 часа назад
Это разные вопросы. Политическая эмансипация и репродуктивная свобода не связаны причинно с вовлеченностью в экономику. Можно легко представить

Ученые выяснили, как политические взгляды женщин влияют на выбор спутника жизни

Виталий Вершинин
4 часа назад
Дмитрий, показали его место

В Канаде запечатлели схватку белого и черного медведей

Виталий Вершинин
4 часа назад
Андрей, "охотничий рай", а говоришь : из леса ничего не выгребают.

В Канаде запечатлели схватку белого и черного медведей

Виталий Вершинин
4 часа назад
иванка, наш медведь на балалайке играть может, а что ваша свинья кроме навоза производит?

В Канаде запечатлели схватку белого и черного медведей

Артем Михалап
4 часа назад
Arthur, такие гипотезы порочат лико императора еретик!

Третий межзвездный объект при наличии комы и хвоста не повел себя как комета

Анастасия Иванова
4 часа назад
Сергей, всё верно. Круто и интересно.

В ОАЭ откроется один из самых больших фонтанов в мире: редкие фотографии рассказывают историю достопримечательности

Anatoliy Kravtsov
6 часов назад
Проверил у ИИ. Китай имеет сильные позиции по абсолютному объёму публикаций (метрика P). Это даёт им значительное преимущество при ранжировании по

Китайские вузы заняли первые 30 мест из 30 по математике и программированию

Евгений Востриков
7 часов назад
Александр, «Внеземные цивилизации спокойно смотря на порабощение своих граждан и ничего не пытаются сделать, чтобы этому помешать». А они

Американские отставники под присягой рассказывают об инопланетянах. Все это правда?

Евгений Востриков
7 часов назад
Установление факта палеоконтакта или иных свидетельств реального существования инцидентов с внеземным разумом в наше время никак не может быть

Американские отставники под присягой рассказывают об инопланетянах. Все это правда?

Kyong il
7 часов назад
Изучали бы современную историю хорошенько! Современная история прошла не так! В особенности, трехлетняя война корейская. Надо правду истории

История Кореи в картах

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно