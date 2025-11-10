  • Добавить в закладки
Лекция
12+
Как накормить мир: свет, вода и немного науки

Слушатели узнают, как в агрокомплексах используют умные лампы, роботов, а также компьютеры, которые «понимают» растения.

Парк «Зарядье»
15 ноября, 16:00 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Варварка, 6/1

О мероприятии

Откуда зимой берутся свежие огурцы и помидоры? Современное сельское хозяйство меняется прямо на глазах. Традиционные поля не всегда способны обеспечить стабильный урожай. Почему в России невозможно обойтись без теплиц и что в них выращивают? Как устроены вертикальные фермы — «огороды», которые растут вверх, а не вширь? Как в агрокомплексах используют умные лампы, роботов, а также компьютеры, которые «понимают» растения? Об этом и многом дургом расскажет аспирант Центра системного проектирования Сколтеха Хавьер Фернандо Пеньюела Родригес.

Расписание
15
Суббота
Ноябрь 2025
ул. Варварка, 6/1 Москва
16:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Варварка, 6/1

10 ноября, 11:54
Александр Речкин
2
# биология
# пища
# технологии
Комментарии

