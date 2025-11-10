Слушатели узнают, как в агрокомплексах используют умные лампы, роботов, а также компьютеры, которые «понимают» растения.

О мероприятии

Откуда зимой берутся свежие огурцы и помидоры? Современное сельское хозяйство меняется прямо на глазах. Традиционные поля не всегда способны обеспечить стабильный урожай. Почему в России невозможно обойтись без теплиц и что в них выращивают? Как устроены вертикальные фермы — «огороды», которые растут вверх, а не вширь? Как в агрокомплексах используют умные лампы, роботов, а также компьютеры, которые «понимают» растения? Об этом и многом дургом расскажет аспирант Центра системного проектирования Сколтеха Хавьер Фернандо Пеньюела Родригес.

Расписание ул. Варварка, 6/1 Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация