Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Россия передаст Индии технологии для выпуска истребителя пятого поколения Су-57

Су-57 / © Reuters / Автор: Maxim Shemetov

Как заявил российский посол в Индии Денис Алипов в интервью изданию The Hindustan Times, в ближайшей перспективе планируется запуск лицензионного производства в стране истребителей пятого поколения Су-57.

Эта инициатива способна придать дополнительный импульс национальной индийской программе AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft), направленной на создание собственного истребителя пятого поколения. Согласно текущим планам, первый прототип AMCA появится к 2028–2029 годам, серийное производство начнется к 2032-му, а к середине 2030-х самолет станет ключевым элементом индийских ВВС, постепенно заменяя или дополняя существующий парк боевых машин.

Алипов отметил, что истребители Су-30МКИ, выпускаемые индийской компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL), уже стали опорой боевой авиации страны. Эти самолеты сыграли решающую роль в успешной операции «Синдур» против Пакистана, проведенной в мае.

Москва полностью поддерживает стремление Индии к самообеспечению в сфере оборонного производства и активно участвует в реализации программы «Сделано в Индии».

При этом вклад России в инициативу «Сделано в Индии» выходит далеко за рамки военной сферы. Недавно HAL и российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подписали меморандум о взаимопонимании по лицензионному производству пассажирских самолетов Superjet-100. Этот проект позволит Индии не только выпускать авиалайнеры для собственных внутренних перевозок, но и стать региональным центром по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации самолетов данного типа.