Россия передаст Индии технологии для выпуска истребителя пятого поколения Су-57
Москва намерена открыть новую страницу стратегического партнерства с Нью-Дели, предложив Индии расширенный доступ к передовым оборонным технологиям.
Как заявил российский посол в Индии Денис Алипов в интервью изданию The Hindustan Times, в ближайшей перспективе планируется запуск лицензионного производства в стране истребителей пятого поколения Су-57.
Эта инициатива способна придать дополнительный импульс национальной индийской программе AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft), направленной на создание собственного истребителя пятого поколения. Согласно текущим планам, первый прототип AMCA появится к 2028–2029 годам, серийное производство начнется к 2032-му, а к середине 2030-х самолет станет ключевым элементом индийских ВВС, постепенно заменяя или дополняя существующий парк боевых машин.
Алипов отметил, что истребители Су-30МКИ, выпускаемые индийской компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL), уже стали опорой боевой авиации страны. Эти самолеты сыграли решающую роль в успешной операции «Синдур» против Пакистана, проведенной в мае.
Москва полностью поддерживает стремление Индии к самообеспечению в сфере оборонного производства и активно участвует в реализации программы «Сделано в Индии».
При этом вклад России в инициативу «Сделано в Индии» выходит далеко за рамки военной сферы. Недавно HAL и российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подписали меморандум о взаимопонимании по лицензионному производству пассажирских самолетов Superjet-100. Этот проект позволит Индии не только выпускать авиалайнеры для собственных внутренних перевозок, но и стать региональным центром по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации самолетов данного типа.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
