Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов
Авиакомпания Qantas сделала решающий шаг к воплощению своего амбициозного проекта Sunrise, цель которого — запустить прямые беспосадочные рейсы из Австралии в Лондон и Нью-Йорк. На заводе в Тулузе собран первый самолет программы — Airbus A350-1000ULR (заводской номер F-WZNK, MSN 707). Его поставка запланирована на конец 2026 года.
A350-1000ULR станет самым дальнемагистральным пассажирским лайнером в истории Qantas: он сможет проводить в воздухе до 22 часов. Для этого инженеры Airbus оснастили его дополнительным центральным топливным баком объемом 20 000 литров.
Первый экземпляр уже почти полностью собран: стыкованы основные секции фюзеляжа, установлены крыло, хвостовое оперение и шасси. В ближайшие дни самолет переведут в ангар для установки двигателей Rolls-Royce Trent XWB-97 и подготовки к первым испытаниям.
Интерьер лайнера рассчитан всего на 238 пассажиров — заметно меньше, чем у стандартных A350. Такое решение принято ради комфорта: увеличено пространство между креслами и предусмотрена «зона здоровья» между классами Premium Economy и Economy, где пассажиры смогут размяться во время рекордно длительного полета.
Проект Sunrise станет для Qantas началом новой эры в коммерческой авиации: впервые Австралия получит прямое воздушное сообщение с крупнейшими мегаполисами мира — без пересадок и промежуточных посадок. Всего авиакомпания заказала 12 самолетов Airbus A350-1000ULR, которые воплотят мечту о действительно непрерывном путешествии «из конца в конец света».
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».
Цифровая модель копуляции утконосых динозавров дала возможное объяснение частым травмам в основании их хвоста. На сегодня это первая реконструкция сексуального поведения нептичьих, то есть вымерших, динозавров. Результаты могут помочь в определении пола скелетов.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».
Испанские исследователи проанализировали популярные в соцсетях фото и видео с дикими животными, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта. Специалисты пришли к выводу, что такого рода реалистичные, но фейковые материалы способны навредить как людям, так и животному миру, поскольку они вводят в заблуждение и подрывают усилия по сохранению дикой природы.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
17 Января, 2022
Говорить нельзя молчать
27 Января, 2018
На стройках далеких планет
31 Октября, 2014
Загадка кембрийского взрыва
24 Июля, 2021
Древняя Армения. Несправедливо забытая история
11 Января, 2020
Когда мозг дает сбой: когнитивные искажения
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии