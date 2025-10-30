  • Добавить в закладки
Лекция
16+
Энергия и Буран — последние шедевры советской космонавтики

Слушатели узнают про последние шедевры советской космонавтики.

Библиотека Планетарий 1
15 ноября, 16:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург Набережная Обводного канала, 74Б

О мероприятии

Ракета-носитель «Энергия» и космоплан «Буран» стали последними масштабными проектами советской космонавтики. На космический проект «Энергия» — «Буран» работало 1286 предприятий из 86 министерств и ведомств, а также более 2,5 миллионов человек из СССР.

Несмотря на мнение, что проект был копией американской системы «Спейс шаттл», он, напротив, был более совершенной и высокотехнологической ступенью развития космических челноков. «Энергия» и «Буран» были уникальны в каждом ключевом аспекте своей системы.

Советские орбитальные челноки должны были обслуживать станцию МИР-2 и решать массу научно-прикладных задач в космосе, а семейство ракет-носителей «Энергия» могли бы не только заниматься обслуживанием орбитальной инфраструктуры Земли, но и помочь с освоением Луны и Марса. Об этом расскажет исследователь и популяризатор космонавтики Максим Цуканов.

Расписание
15
Суббота
Ноябрь 2025
Набережная Обводного канала, 74Б Санкт-Петербург
16:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Набережная Обводного канала, 74Б

30 октября, 05:04
Александр Речкин
4
# история
# космос
# Россия
