О мероприятии

Ракета-носитель «Энергия» и космоплан «Буран» стали последними масштабными проектами советской космонавтики. На космический проект «Энергия» — «Буран» работало 1286 предприятий из 86 министерств и ведомств, а также более 2,5 миллионов человек из СССР.

Несмотря на мнение, что проект был копией американской системы «Спейс шаттл», он, напротив, был более совершенной и высокотехнологической ступенью развития космических челноков. «Энергия» и «Буран» были уникальны в каждом ключевом аспекте своей системы.

Советские орбитальные челноки должны были обслуживать станцию МИР-2 и решать массу научно-прикладных задач в космосе, а семейство ракет-носителей «Энергия» могли бы не только заниматься обслуживанием орбитальной инфраструктуры Земли, но и помочь с освоением Луны и Марса. Об этом расскажет исследователь и популяризатор космонавтики Максим Цуканов.

