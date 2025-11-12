Уведомления
Слушатели узнают, как система «умный город» работает изнутри.
О мероприятии
Москва — один из лидеров рейтинга умных городов. В 2025 году столица уступила лишь Сингапуру, заняв второе место. Как система «умный город» работает изнутри? Какие данные и как анализируются? Преподаватель, доцент факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ Дарина Двинских расскажет, зачем считают пешеходов, как настраивают светофоры и при чем тут математика.
Проспект мира 123Б
Кофе — любимый напиток многих людей, но врачи традиционно советуют пациентам с мерцательной аритмией, или фибрилляцией предсердий, избегать кофеина, чтобы не спровоцировать симптомы этого распространенного нарушения сердечного ритма, способного привести к инсульту и преждевременной смерти. Однако результаты клинических испытаний, которые провела международная группа кардиологов, поставили эту рекомендацию под сомнение.
Международная команда ученых, куда вошла исследователь НИУ ВШЭ Марина Бутовская, изучила готовность родителей заботиться о ребенке в зависимости от того, насколько сильно он на них похож. Выяснилось, что схожесть с мамой или папой по-разному влияет на заботу о ребенке как самих родителей, так и бабушек и дедушек с обеих сторон. Причем эта связь неодинаково работает в России, Бразилии и США, что указывает на глубокие культурные различия в семейном укладе этих стран.
Попугаи и скворцы — искусные звукоимитаторы, способные копировать как человеческую речь, так и разные техногенные звуки вроде противоугонной сигнализации или рингтонов мобильных телефонов. Но насколько точно эти птицы воспроизводят сложные звуковые эффекты? Чтобы проверить это, нидерландские ученые провели своеобразный турнир, в котором моделью для подражания стал герой «Звездных войн» — дроид R2-D2.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».
Испанские исследователи проанализировали популярные в соцсетях фото и видео с дикими животными, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта. Специалисты пришли к выводу, что такого рода реалистичные, но фейковые материалы способны навредить как людям, так и животному миру, поскольку они вводят в заблуждение и подрывают усилия по сохранению дикой природы.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
9 Февраля, 2023
Ложь большая и маленькая: как работает пропаганда
