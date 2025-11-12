  • Добавить в закладки
Лекция
12+
Большой Брат в Москве: зачем город собирает данные о жителях

Слушатели узнают, как система «умный город» работает изнутри.

ВДНХ
15 ноября, 15:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект мира 123Б

О мероприятии

Москва — один из лидеров рейтинга умных городов. В 2025 году столица уступила лишь Сингапуру, заняв второе место. Как система «умный город» работает изнутри? Какие данные и как анализируются? Преподаватель, доцент факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ Дарина Двинских расскажет, зачем считают пешеходов, как настраивают светофоры и при чем тут математика.

Расписание
15
Суббота
Ноябрь 2025
Проспект мира 123Б Москва
15:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект мира 123Б

12 ноября, 05:00
Александр Речкин
2
# камеры
# москва
# технологии
Последние новости:

  1. Жизнь на шлаках: какие микроводоросли помогли запустить восстановление экосистем

    11 ноября, 16:46

  2. Химерные сетки помогли создать «виртуальный микроскоп» для изучения недр и дефектоскопии

    11 ноября, 16:12

  3. На северном полюсе Энцелада обнаружили поток внутреннего тепла

    11 ноября, 15:56

  4. Нейробиологи объяснили забывание близких при болезни Альцгеймера и нашли способ этого не допустить

    11 ноября, 14:35
Огонь спуска с орбиты: миф о трении и вопрос с плазмой

10 ноября, 15:19

