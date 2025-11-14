Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Китай запустил крупнейшего в мире воздушного змея для выработки электроэнергии
Китай успешно провел летные испытания крупнейшего в мире энергетического змея, что стало прорывом в развитии технологии получения энергии от высоких ветров. Испытания подтвердили, что система может полностью раскрываться и убираться в воздухе, демонстрируя потенциал наземных комплексов высокотурбулентной ветроэнергетики.
По данным Global Times, тесты прошли в автономном районе Внутренняя Монголия. Площадь змея составляет 5000 квадратных метров, и он входит в состав первого национального исследовательского проекта Китая, посвященного использованию энергии ветра на больших высотах.
Разработанная Китайской энергетической инженерной корпорацией в рамках ключевой государственной программы, система успешно прошла полный цикл воздушного развертывания и сворачивания. Этот успех считается важнейшим шагом на пути к инженерному внедрению и коммерческому использованию высотной ветроэнергетики в стране.
На испытательном полигоне гелиевый аэростат поднял гигантский змей примерно на 300 метров над землей. Достигнув высоты, змей раскрылся и потянул тяговые тросы, соединенные с генератором на земле, превращая энергию ветра в электричество.
Высотная ветроэнергетика считается новым рубежом в сфере возобновляемой энергетики благодаря более высоким скоростям ветра, стабильности потоков и большему потенциалу выработки. В мире существуют два основных подхода: воздушные системы и наземные.
Воздушные системы используют легкие турбины, установленные на летающих платформах, тогда как наземные, к которым относится китайская система, применяют змеи или купола, приводящие в движение генераторы на земле.
Во время недавних испытаний специалисты также протестировали меньшие воздушные змеи площадью по 1200 квадратных метров. Тесты успешно подтвердили корректное раскрытие, сворачивание и стабильное преобразование энергии.
По сравнению с традиционными наземными ветряными электростанциями, высотные системы с воздушными змеями могут экономить до 95% площади, сокращать потребление стали на 90% и снижать стоимость генерации примерно на 30%.
Одна система мощностью 10 мегаватт способна производить около 20 миллионов киловатт-часов в год — достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией примерно 10 000 домохозяйств.
Ученые открыли новый, ранее неизвестный способ передвижения бактерий по поверхностям, для которого не нужны жгутики. Эти микроорганизмы на краю колонии переваривают сахара, выделяют метаболиты и создают осмотическое давление. Оно вызывает микроскопическое «цунами», и на нем бактерии катятся вперед.
Экзопланета K2-18 b недавно прославилась благодаря обнаружению в ее атмосфере гипотетических продуктов жизнедеятельности фитопланктона. В это трудно поверить, в том числе потому, что ее родительская звезда — красный карлик, а такие звезды известны своими экстремальными вспышками. Новые наблюдения показали, что K2-18 отличается необычным спокойствием.
Ученые из МФТИ и Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создали первую в своем роде полную классификацию конических сингулярностей в геометрии Минковского. Это фундаментальное достижение в математической физике заполняет пробел, существовавший в общей теории относительности более 60 лет.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Ученые открыли новый, ранее неизвестный способ передвижения бактерий по поверхностям, для которого не нужны жгутики. Эти микроорганизмы на краю колонии переваривают сахара, выделяют метаболиты и создают осмотическое давление. Оно вызывает микроскопическое «цунами», и на нем бактерии катятся вперед.
Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
1 Сентября, 2019
Опасны ли видеоигры?
27 Октября, 2015
10 кругов ада для iPhone 6S
24 Февраля, 2018
Введение в парфюмерию
5 Декабря, 2016
Машины Вселенной: незримое население космоса?
6 Сентября, 2014
Лукавый предок: с чего началось все живое
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии