О мероприятии

Как изготовить идеальное зеркало размером с дом? Зачем телескопы выводят в космос и могут ли они появиться на Луне? И главное — как с их помощью люди могут увидеть свет далеких галактик, который шел до Земли миллиарды лет, и узнать будущее Вселенной? Об этом расскажет ведущий инженер Лыткаринского завода оптического стекла, кандидат технических наук и заслуженный создатель космической техники Александр Павлович Семенов.

Слушатели узнают, какие технологии позволяют разглядеть туманности и скопления галактик в мельчайших подробностях и как ученые приближаются к моменту, когда смогут обнаружить жизнь на планетах у других звезд.

Расписание Ленинградский просп., д. 80, к.11 Москва 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация