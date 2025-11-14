Оптимизация — как она возникла и зачем она нужна

О мероприятии

В XXI веке высокие технологии без оптимизации немыслимы. Оптимизация используется в строительстве, транспортной отрасли, банковской сфере, нефтегазовой отрасли, космических технологиях и много где еще. Много сотен раз в секунду задачи оптимизации решает обычный смартфон. Но еще сто лет назад даже само понятие оптимизации не существовало.

Ведущий научный сотрудник Лаборатории Математических Методов Оптимизации МФТИ Роланд Хильдебранд расскажет про истоки оптимизации, ее развитие и приложения. Гостям предоставят основные типы оптимизационных задач и алгоритмы их решения. Спикер пояснит, как запросы промышленности и технологии, а также успехи в области вычислительной техники двигали эволюцию этих алгоритмов, что позволяет решать все более сложные задачи.

Расписание ул. Варварка, 6/1 Москва 15:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация