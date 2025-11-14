Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Слушатели узнают про истоки оптимизации, ее развитие и приложения.
О мероприятии
В XXI веке высокие технологии без оптимизации немыслимы. Оптимизация используется в строительстве, транспортной отрасли, банковской сфере, нефтегазовой отрасли, космических технологиях и много где еще. Много сотен раз в секунду задачи оптимизации решает обычный смартфон. Но еще сто лет назад даже само понятие оптимизации не существовало.
Ведущий научный сотрудник Лаборатории Математических Методов Оптимизации МФТИ Роланд Хильдебранд расскажет про истоки оптимизации, ее развитие и приложения. Гостям предоставят основные типы оптимизационных задач и алгоритмы их решения. Спикер пояснит, как запросы промышленности и технологии, а также успехи в области вычислительной техники двигали эволюцию этих алгоритмов, что позволяет решать все более сложные задачи.
ул. Варварка, 6/1
В горах Южной Америки находится более пяти тысяч ям искусственного происхождения. На протяжении почти века ученые пытались выяснить, для чего их использовали, но все попытки были тщетными. Выдвигали десятки гипотез — от гигантских могильников до систем сбора воды. К разгадке тайны приблизились авторы нового исследования.
Ученые выяснили, как хамелеонам удается вращать глазами в разные стороны. Как оказалось, зрительные нервы хамелеона не короткие и прямые, как у большинства животных, а длинные и закрученные в спираль, подобно старинному шнуру телефонной трубки. Эта ранее неизвестная особенность создает запас длины, который позволяет вращаться, не натягивая и не повреждая жизненно важный нерв.
14 ноября ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с диабетом — заболеванием, которое входит в топ-10 главных угроз для здоровья людей, обозначенных ВОЗ. Более 800 миллионов жителей планеты имеют этот диагноз. В России он есть у каждого 15-го. Ученые Пермского Политеха рассказали, из-за чего сахар может упасть даже у здорового человека, почему высокая калорийность сладостей вреднее, чем глюкоза в составе, как хронический стресс и повышенный холестерин влияют на развитие диабета, почему люди с таким диагнозом склонны к полноте и в первую очередь у них страдают конечности, а также почему сахарозаменители — только временное решение и как выйти из преддиабета.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».
Ученые открыли новый, ранее неизвестный способ передвижения бактерий по поверхностям, для которого не нужны жгутики. Эти микроорганизмы на краю колонии переваривают сахара, выделяют метаболиты и создают осмотическое давление. Оно вызывает микроскопическое «цунами», и на нем бактерии катятся вперед.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
10 Октября, 2019
Орудия труда, свиньи и люди: где граница разумного
12 Сентября, 2015
Топ самых совершенных роботов
17 Августа, 2016
Секретное метро в Москве: легенда и реальность
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии