Лекция
12+
Вызовы и будущее коррекции дефектов кожи

Слушатели узнают, почему одни раны заживают гладко и незаметно, а другие оставляют грубые следы на всю жизнь.

Парк «Зарядье»
15 ноября, 13:00 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Варварка, 6/1

О мероприятии

Клинический ординатор второго года кафедры дерматовенерологии, аллергологии и косметологии Медицинского института РУДН Кезиа Керен Гьямфи расскажет, почему одни раны заживают гладко и незаметно, а другие оставляют грубые следы на всю жизнь. Что определяет характер рубца: глубина пореза, особенности организма или внешние факторы? Слушатели узнают, как правильно ухаживать за кожей после повреждений, чтобы минимизировать риски появления рубцов. 

Расписание
15
Суббота
Ноябрь 2025
ул. Варварка, 6/1 Москва
13:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Варварка, 6/1

13 ноября, 05:00
Александр Речкин
3
# биология
# кожа
# шрамы
Комментарии

