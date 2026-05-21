  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
21 мая, 09:40
Любовь С.
6

Необычную яркость первых галактик объяснили пылью сверхновых

❋ 4.9

Чтобы объяснить, почему космический телескоп «Джеймс Уэбб» наблюдает множество ярких галактик в эпоху, когда Вселенной было меньше полумиллиарда лет, астрономы предложили немало объяснений — от вспышек звездообразования до скрытых черных дыр. Новое исследование, однако, показало, что ключевую роль могла сыграть необычная пыль, оставшаяся после первых сверхновых.

Астрономия
# большой взрыв
# галактики
# космос
# пыль
# ранняя вселенная
# сверхновые
Изменение пыли, образованной сверхновыми в ранней Вселенной (a): ударные волны уничтожают мелкие частицы (b), оставляя крупные зерна (c), а позже в межзвездной среде начинается быстрый «рост» новой пыли (d,e). / © arXiv (2026)

С момента запуска «Уэбба» астрономы регулярно наблюдают объекты, которые кажутся слишком яркими и массивными для ранней Вселенной: многие галактики, существовавшие спустя примерно 500 миллионов лет после Большого взрыва, излучают неожиданно много ультрафиолета (УФ).

Это противоречит прежним моделям эволюции космоса, из-за чего ученые предлагали разные объяснения, включая чрезвычайно бурное звездообразование, необычный состав звезд и даже вклад скрытых черных дыр. Одна из самых простых идей вовсе заключалась в том, что ранние галактики содержали меньше пыли, поглощающей ультрафиолетовое излучение.

Авторы нового исследования решили проверить другую версию: что пыль все-таки была, но по своим свойствам отличалась от привычной межзвездной пыли современных галактик. В юной Вселенной основным источником пыли были взрывы сверхновых: когда массивные звезды погибают, они выбрасывают в космос облака вещества, из которых формируются пылевые частицы. Однако ударные волны внутри их остатков разрушают самые мелкие пылевые зерна, оставляя преимущественно крупные частицы. Такая пыль хуже поглощает ультрафиолет, из-за чего галактики выглядят намного ярче.

Чтобы проверить гипотезу, исследователи построили физическую модель. Она учитывала состав пыли, ее распределение внутри галактик и то, как свет проходит через неоднородную межзвездную среду. В отличие от предыдущих сценариев, где пыль предполагалось буквально «выдуть» из галактик мощными потоками газа, новая модель показала, что галактики могли оставаться богатыми газом и пылью, но все равно пропускать большое количество УФ.  

Особенно интересными оказались так называемые GELDA-галактики — объекты с экстремально низким поглощением света пылью. Такие системы, по данным «Уэбба», особенно распространены в первые сотни миллионов лет после рождения Вселенной. Некоторые из них при этом содержат огромное количество газа, что плохо согласуется с идеей полного «очищения» галактики от пыли. В новой модели пыль присутствует, но ее оптические свойства сильно отличаются от привычных. 

Расчеты показали, что если использовать параметры такой сверхновой пыли (меньше поглощает УФ), теоретические модели начинают хорошо совпадать с данными наблюдений. Причем для этого не нужно предполагать экстремально высокую скорость звездообразования, поскольку пыль просто оказывается менее эффективным экраном.

Таким образом, в ранней Вселенной мог происходить своеобразный переход эпох: сначала галактики содержали пыль, порожденную почти исключительно сверхновыми, а позже — когда среда обогащалась тяжелыми элементами — начинал работать другой механизм роста пылинок уже внутри межзвездного газа. Именно этот переход, по мнению ученых, может объяснить избыток ярких галактик в первые сотни миллионов лет после Большого взрыва.

Если выводы авторов научной работы, опубликованной на сервере препринтов Корнеллского университета, верны, наше представление о первых галактиках во Вселенной изменится. Более того, часть обнаруженной пыли могла остаться от самых первых звезд в космосе (Population III) — гипотетических светил первого поколения, существование которых до сих пор напрямую не подтверждено.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Любовь С.
397 статей
Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.
Показать больше
Астрономия
# большой взрыв
# галактики
# космос
# пыль
# ранняя вселенная
# сверхновые
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
21 Май
Бесплатно
Мир вооруженным глазом: от лупы до атомно-силового микроскопа
Политехнический музей
Москва
Лекция
21 Май
1400
Быстрые радиовсплески и долгопериодические радиотранзиенты
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
21 Май
Бесплатно
Активные ядра галактик и джеты: космические двигатели Вселенной
ФизТех
Москва
Лекция
21 Май
Бесплатно
Полярная авиация от аэростата до экраноплана
Русское географическое общество
Москва
Лекция
21 Май
Бесплатно
От большого к малому — как создание цифровых двойников позволяет учитывать микронные особенности структуры при описании километровых объектов
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
21 Май
Бесплатно
Как изотопы могут раскрыть секреты метаболизма?
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
22 Май
Бесплатно
Монголия: империя Чингисхана
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
22 Май
700
Магнитное поле Земли
Зануда
Санкт-Петербург
Экскурсия
22 Май
Бесплатно
Астрономические наблюдения двойных звезд в телескоп
Культурный центр ЗИЛ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
19 мая, 09:08
ИИМК РАН

Жители древней Ладоги питались трехметровыми осетрами

Команда археологов в составе младшего научного сотрудника Отдела славяно-финской археологии ИИМК РАН Натальи Григорьевой и археозоологов Института экологии растений и животных УрО РАН Ольги Бачуры и Татьяны Лобановой завершила комплексное исследование коллекции костей животных из раскопок поселения на Земляном городище Старой Ладоги (Ленинградская область). В ходе работы удалось проследить изменения системы хозяйства жителей на протяжении почти 10 веков.

ИИМК РАН
# археология
# история
# Ладога
# Рыба
20 мая, 12:45
Илья Гриднев

Снимки межзвездной кометы с орбиты Марса заставили астрономов пересмотреть ее историю

Китайский аппарат Tianwen-1, находясь на орбите Марса, снял 3I/ATLAS с редкого ракурса вне плоскости орбиты межзвездной кометы. Наблюдение и моделирование показали, что кому кометы заполняют крупные частицы размером в сотни микрометров, выбрасываемые с массовым расходом примерно тонна в секунду.

Астрономия
# кома
# кометы
# марс
# межзвездная комета
19 мая, 10:54
Андрей Серегин

Скандинавские петроглифы оказались свидетельствами регистрации браков

Археологи десятилетиями выясняли значение загадочных отпечатков ног, выбитых на скалах Скандинавии в бронзовом веке. Недавно ученые предложили новую интерпретацию: парные следы были древним способом скрепить отношения — от дружбы до брака.

Археология
# брак
# отпечатки
# петроглифы
# Скандинавия
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
18 мая, 09:10
Лена

Ученые выяснили, почему большинство людей правши

Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.

Биология
# генетика
# популяция
# праворукость
# эволюция
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

Физика
# водород
# горячие электроны
# деградация
# полупроводники
# электроника
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Необычную яркость первых галактик объяснили пылью сверхновых

    21 мая, 09:40

  2. Геосинтетика сделала дороги прочнее

    21 мая, 08:59

  3. Ученые выяснили, почему у тираннозавра такие маленькие лапки

    21 мая, 08:55

  4. Вдыхание распространенных в городе соединений быстро изменило работу мозга человека

    20 мая, 14:11
Выбор редакции

Невидимая география космоса: как устроены высокие орбиты для спутников

17 мая, 16:20

Последние комментарии

Я Всё
23 секунды назад
Павел, У вас это у кого? И кто вам сказал, что ИИ - это прогресс, а не наоборот? Настоящий судья в таких вопросах только время. Что там у вас есть и где -

Карта: внедрение искусственного интеллекта по странам в 2026 году

Дмитрий Kuрueнко
5 минут назад
Оно и без моделирования понятно было, «отрицательная аллометрия» нужна только для обоснования этой работы:) Ну, и если бы у наших предков хвост

Ученые выяснили, почему у тираннозавра такие маленькие лапки

Sam
15 минут назад
Кликбейт для людей, которые не знают, как работают LiDAR и компьютерное зрение. Автопилоты, роботы и дроны уже много лет используют связку LiDAR +

Представлен первый в мире «цветной» LiDAR, который позволил машинам видеть почти как люди

Никита
29 минут назад
Владимир, в Китае довольно низкие кредитные ставки, около 3%. В США около 6-7%.

Где люди берут кредитов больше всего? Мировой рейтинг закредитованности домохозяйств

Alex Luckyman
31 минута назад
Такой самолет уже был давно у ссср

Япония успешно испытала прямоточный воздушно-реактивный двигатель для гиперзвуковых летательных аппаратов

Alex Borushkov
50 минут назад
Златко, ага, 14% населения приняли решение быть бомжами.)))) Каким надо быть отбитым, что бы такое сказать....!?

Где люди берут кредитов больше всего? Мировой рейтинг закредитованности домохозяйств

Andrey Kondratew
50 минут назад
В, тут не соглашусь - не теряется, а оседает в чьих-то карманах!

Кто тратит электричество больше всех? Инфографика мирового потребления

Andrey Kondratew
51 минута назад
Александр, можно разработать и подключить, но Петроэлектросбыт за выделение дополнительных 10 кВт запросил 150 тысяч рублей!

Кто тратит электричество больше всех? Инфографика мирового потребления

Андрей Степанов
60 минут назад
Artem, ввп по ппс только и имеет значение, если мы сравниваем всю экономику. А если брать подушевые доходы, то Китай например окажется ниже России, это

Где люди берут кредитов больше всего? Мировой рейтинг закредитованности домохозяйств

Златко Пшехич
2 часа назад
Антон, ещё в сша быть бомжом - это личный выбор самого человека, а не проблема гос системы. Да и 40 млн амеров, которые каждый день стоят за

Где люди берут кредитов больше всего? Мировой рейтинг закредитованности домохозяйств

Sam Dowson
2 часа назад
Интересно, как они там 1200 окислов лимонена стандартизировали для исследования. Скорее не о парфюме надо беспокоиться, а о бытовой химии, где этого

Вдыхание распространенных в городе соединений быстро изменило работу мозга человека

Denis
2 часа назад
Я так думаю народ недолго ещё будет терпеть то что творится в России или будет гражданская война или какой-нибудь переворот наподобие революции.

Рейтинг крупнейших производителей золота в мире

Aleksandr Sereda
2 часа назад
Albrecht, а татарское нашествие крымские татары тоже забывают. И полон, и набеги. Они же жить в том мирке все хотят. Только вот становится на уровень с из

Рейтинг крупнейших производителей золота в мире

Aleksandr Sereda
2 часа назад
Alex, финам предлагали решить мирным путем проблему стратегической обороны Ленинграда (прдтвердившуюся всего парой лет позже) обменом территорий (и

Рейтинг крупнейших производителей золота в мире

Denis
2 часа назад
По-моему со времён образования российского государства или российская империи все хотели отжать кусок с незапамятных времён нашествие

Рейтинг крупнейших производителей золота в мире

Aleksandr Sereda
3 часа назад
Alex, кого Россия уничтожала столетиями? Конкретные примеры приведи. Может она независимость столетиями соседям (и не только) помогала обрести

Рейтинг крупнейших производителей золота в мире

Aleksandr Sereda
3 часа назад
Евгений, а кои книги написаны гэбистами? И кто пишет методички вам? Импортные гэбисты? Звездно-полосатой расцветки или туманные? А может какие

Рейтинг крупнейших производителей золота в мире

Aleksandr Sereda
3 часа назад
Alex, ты "немного" запамятовал. Культура отмены в действии, не правда ли, "знайка"? Забыл про интервенцию США после Октябрьской революции в России?

Рейтинг крупнейших производителей золота в мире

Сергей Кондратенко
3 часа назад
Elkhan, первым засланцем был Горбач. Все от него и полетело. Ну ему же даже премию мира выписали СУКИ

Рейтинг крупнейших производителей золота в мире

Сергей Кондратенко
3 часа назад
Phil, добывать добывает но развитие такое себе. По поводу приписки согласен. Совсем ахирели мыхи

Рейтинг крупнейших производителей золота в мире

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно