История непростых отношений людей и голубей началась более трех тысяч лет назад
Сизые голуби имеют очень древнюю историю сосуществования с человеком. Недавние раскопки на Кипре показали, что эти птицы уже около 1400 года до нашей эры жили рядом с людьми и часто использовались в ритуальных целях. Археологи нашли кости, которые сдвигают самые ранние прямые свидетельства тесной связи человека и сизого голубя почти на тысячу лет в глубь времен.
Сизый голубь (Columba livia) — одна из первых одомашненных птиц в истории человечества. Люди держали голубей как домашних любимцев, использовали мясо в пищу, а помет — как удобрение. Точный момент, когда человек и голубь впервые переплели судьбы, долгое время оставался неизвестным.
Раньше ученые опирались на письменные источники из Египта, а также барельефы времен III-V династий (2686-2347 годы до нашей эры), которые позволяли предположить, что голубей одомашнили примерно пять тысяч лет назад на Ближнем Востоке. Однако прямых археологических подтверждений (костных остатков) этому не было. Самая ранняя находка относилась к эллинистической Греции (323-265 годы до нашей эры), то есть была почти на две тысячи лет моложе предполагаемой даты одомашнивания.
Международная команда археологов под руководством Андерсона Картера (Anderson Carter) из Гронингенского университета в Нидерландах существенно сдвинула хронологию прямых археологических свидетельств. Ученые выяснили, что тесная связь человека и сизого голубя могла возникнуть примерно на тысячу лет раньше эллинистических находок, примерно в 1400 году до нашей эры.
Объектом исследования стало поселение Хала Султан Текке на Кипре, которое существовало с 1650 по 1150 год до нашей эры и в эпоху поздней бронзы служило крупным торговым центром. Через Хала Султан Текке проходили связи с Египтом, Левантом и Анатолией. Кроме того, поселение располагалось в пределах естественного ареала сизого голубя в Восточном Средиземноморье.
Древние греки считали Кипр родиной Афродиты — богини любви и красоты. В мифологической традиции ей часто приписывали особую связь с голубями и горлицами, их часто изображали на руке или плече богини. Поэтому неудивительно, что Хала Султан Текке привлекло внимание археологов.
Во время раскопок Картер и его коллеги нашли 157 костей сизого голубя. Некоторые из них принадлежали птенцам — верный признак того, что жители разводили птиц прямо на месте. Если голуби гнездились рядом с людьми, это может указывать на то, что те поддерживали устойчивую связь.
Затем изучили рацион птиц, проанализировав стабильные изотопы углерода и азота в 37 костях. Изотопы — разновидности атомов одного химического элемента, которые различаются числом нейтронов. Их соотношение в тканях животных отражает особенности рациона и положение организма в пищевой цепи.
Исследователи сравнили остатки голубей с ранее изученными человеческими костями из других памятников позднего бронзового века на Кипре. Оказалось, что рацион голубей и людей был очень похож: в обоих случаях основу питания составляли зерновые и овощи, а мясо присутствовало в небольших количествах.
В костях птиц выявили следы животного белка. По мнению Картера, это может говорить о двух вещах: либо голуби подбирали остатки еды, которые оставляли люди, либо человек подкармливал их намеренно.
Интересно, что большинство голубиных костей нашли в ритуальных помещениях. Там же археологи обнаружили большое количество керамической посуды, кухонной утвари и костей других животных. Многие остатки голубей оказались обожжены. Скорее всего, птиц тоже использовали во время ритуальных пиров.
Могла ли эта традиция быть связана с культом Афродиты? Картер допустил такую возможность, но признал, что в тот период на острове действовали и другие культы. Поэтому сделать окончательный вывод пока сложно.
Зооархеолог из Кипрского университета Ангелос Хаджикумис (Angelos Hadjikoumis), который не участвовал в исследовании, назвал результаты своих коллег важным дополнением к знаниям об отношениях человека и голубя. По его словам, находки указывают, что одомашнивание голубей началось гораздо раньше, чем предполагалось.
Отметим, современные городские популяции голубей — это смесь одомашненных голубей и диких линий вида Columba livia. Негативное отношение к ним сложилось намного позже, только после промышленной революции. Тогда горожане стали воспринимать этих птиц как помеху и источник грязи. При этом именно человек изменил экологическую нишу голубей и превратил их в постоянных спутников городской жизни.
Научная работа представлена в журнале Antiquity.
