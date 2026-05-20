20 мая, 12:45
Илья Гриднев
556

Снимки межзвездной кометы с орбиты Марса заставили астрономов пересмотреть ее историю

Китайский аппарат Tianwen-1, находясь на орбите Марса, снял 3I/ATLAS с редкого ракурса вне плоскости орбиты межзвездной кометы. Наблюдение и моделирование показали, что кому кометы заполняют крупные частицы размером в сотни микрометров, выбрасываемые с массовым расходом примерно тонна в секунду.

Сложенные изображения 3I/ATLAS с камеры Tianwen-1 (верхний ряд), и соответствующие изображения с коэффициентом 1/ρ (нижний ряд) за три эпохи. Стрелки указывают направление на Солнце и вектор гелиоцентрической скорости. Масштабная линейка — 10 000 км. На снимках видны звездные следы, обусловленные видимым движением кометы на фоне неба во время каждого 30-секундного периода наблюдения. / © Xin Ren et al/ The Astrophysical Journal Letters (2026)

3I/ATLAS открыли 1 июля 2025 года и быстро отнесли к межзвездным объектам: его орбита имела эксцентриситет 6,14, поэтому он не был связан с Солнцем. Астрономы уже выяснили, что это активная комета с газопылевой комой. По данным разных телескопов, ее ядро оценивали примерно в 1,3 километра, а период вращения — около 16 часов, хотя отдельные параметры еще требовали проверки.

Главная особенность 3I/ATLAS заключалась в составе и активности. Наблюдения телескопа James Webb показали, что отношение углекислого газа к воде у нее было выше, чем почти у всех известных комет Солнечной системы. В коме также находили воду, угарный газ и признаки водяного льда в выброшенных частицах.

Пыль 3I/ATLAS тоже уже изучали ранее. Изображения указывали на медленный выброс частиц, со скоростью около пяти метров в секунду, и присутствие сравнительно крупных зерен — от десятков до сотен микрометров. Некоторые группы сообщали о возможных пылевых джетах, связанных с вращением ядра, но другие наблюдения их не подтверждали.

Новая научная работа позволила по-новому взглянуть на эти вопросы. С Земли или около нее 3I/ATLAS обычно видели почти в плоскости ее орбиты. Марс дал другой угол зрения: во время сближения кометы с планетой аппарат смотрел на нее под углом 35-45° к орбитальной плоскости. Такой ракурс позволял лучше разделить вклад частиц разных размеров в форму комы.

Группа китайских исследователей задействовала Tianwen-1, который работал на орбите Марса с 2021 года. Результаты опубликовали в журнале The Astrophysical Journal Letters. Ученые проверяли, какие частицы формировали кому 3I/ATLAS, как быстро они покидали ядро и как вид кометы менялся при наблюдении сбоку от ее орбитальной плоскости.

Для съемки использовали камеру, которую создавали для поверхности Марса, а не для слабых комет. Но после кропотливой подготовки 3I/ATLAS попала в поле зрения достаточно уверенно. С 30 сентября по 3 октября аппарат получил 57 изображений с выдержкой 1,34 секунды за три сеанса.

За несколько дней кома изменила вид: широкий веер стал более узким и изогнутым. Исследователи связали это с меняющейся геометрией наблюдения. Относительно Марса 3I/ATLAS двигалась со скоростью около 86 километров в секунду, поэтому Tianwen-1 быстро видел пылевое облако под новым углом. 

Ученые сравнили изображения с моделью, которая описывает движение пыли под действием солнечной гравитации и давления света. Форму комы лучше всего объяснили частицы, соответствующие крупным зернам размером в сотни микрометров. Модель указала, что заметную часть пыли комета выбросила за два-три месяца до наблюдений, когда она уже приблизилась к Солнцу.

По солнечной части комы астрономы оценили скорость выброса пыли в 3-10 метров в секунду. Профиль яркости почти не менялся между тремя сеансами. Такую картину связали с устойчивым истечением пыли, которую затем ускоряло солнечное излучение.

Фотометрия показала, что при принятых свойствах зерен расчетная потеря пыли была внушительной — приблизительно тонна в секунду. Газовое излучение, по оценке авторов статьи, давало не больше 10% широкополосного света, поэтому основной вклад в сигнал вносила пыль.

Команда также искала узкие пылевые струи, о которых раньше сообщали по некоторым снимкам кометы. В данных Tianwen-1 их не нашли: кома выглядела гладкой и веерообразной.

Уникальная возможность наблюдать за межзвездным объектом с ракурса орбиты Марса помогла точнее связать форму комы с размером пылевых частиц. По модели авторов исследования, 3I/ATLAS выбрасывала крупные зерна медленно, но с высокой суммарной потерей пыли.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Илья Гриднев
170 статей
Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.
19 мая, 09:08
ИИМК РАН

Жители древней Ладоги питались трехметровыми осетрами

Команда археологов в составе младшего научного сотрудника Отдела славяно-финской археологии ИИМК РАН Натальи Григорьевой и археозоологов Института экологии растений и животных УрО РАН Ольги Бачуры и Татьяны Лобановой завершила комплексное исследование коллекции костей животных из раскопок поселения на Земляном городище Старой Ладоги (Ленинградская область). В ходе работы удалось проследить изменения системы хозяйства жителей на протяжении почти 10 веков.

ИИМК РАН
# археология
# история
# Ладога
# Рыба
18 мая, 09:10
Лена

Ученые выяснили, почему большинство людей правши

Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.

Биология
# генетика
# популяция
# праворукость
# эволюция
18 мая, 13:45
Максим Абдулаев

Страх перед трещоткой гремучей змеи оказался врожденным у американских животных

Биологи создали роботизированную модель гремучей змеи и доказали, что ее трещотка выполняет функцию отпугивающего сигнала. Эксперименты в зоопарке показали, что животные, чьи ареалы в дикой природе пересекаются с местами обитания этих рептилий, испытывают перед звуком трещотки генетически заложенный страх.

Биология
# гремучая змея
# поведение животных
# Страх
# эволюция
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

Физика
# водород
# горячие электроны
# деградация
# полупроводники
# электроника
