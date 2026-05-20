Япония успешно испытала прямоточный воздушно-реактивный двигатель для гиперзвуковых летательных аппаратов
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) успешно провело наземные испытания прямоточного воздушно-реактивного двигателя, предназначенного для экспериментального гиперзвукового самолета. Это стало важным шагом в развитии японских программ гиперзвукового транспорта и многоразовых космических систем.
Испытания прошли в рамках совместного исследовательского проекта с участием специалистов из Университета Васэда, Токийского университета и Университета Кэйо. Основная цель программы — создание технологий интегрированного управления планером и двигательной установкой для гиперзвуковых аппаратов.
Экспериментальный летательный аппарат разместили в испытательном комплексе прямоточных двигателей в космическом центре Какуда, где были смоделированы условия полета на скорости примерно в пять раз превышающей скорость звука.
Во время эксперимента специалисты проверили эффективность тепловой защиты, работу управляющих поверхностей и характеристики горения в прямоточном двигателе при экстремальных гиперзвуковых нагрузках.
На таких скоростях температура вокруг корпуса аппарата может достигать около 1 000 градусов Цельсия. Несмотря на это, по данным JAXA, теплозащитная конструкция смогла сохранить внутри аппарата температуру, близкую к нормальной, что позволило электронике и системам управления функционировать без сбоев на протяжении всего теста.
Инженеры также исследовали распределение температуры по поверхности корпуса, чтобы проверить методы расчета тепловых нагрузок, критически важных для будущих гиперзвуковых аппаратов.
Дополнительно ученые измеряли температурное распределение выхлопа водородного прямоточного двигателя, собирая данные о возможном экологическом воздействии перспективных гиперзвуковых силовых установок.
Следующим этапом программы может стать настоящий гиперзвуковой полет: экспериментальный аппарат планируют установить на исследовательскую ракету или аналогичную пусковую платформу для демонстрации возможностей в реальных условиях.
