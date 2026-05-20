Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Летающий электромобиль Alef Aeronautics выполнил более тысячи полетов

Калифорнийский стартап Alef Aeronautics заявил, что создал первый в мире настоящий летающий электромобиль. После более чем тысячи испытательных полетов — включая эффектный полет над Tesla Cybertruck — компания готовится начать поставки клиентам уже в следующем году.

Model A / © Alef Aeronautics

По словам разработчиков, машина под названием Model A представляет собой электромобиль, способный передвигаться по обычным дорогам и выполнять вертикальный взлет и посадку.

Компания сообщила, что на ее предприятии в Кремниевой долине уже началась сборка первых серийных экземпляров. Первая партия, которую планируют передать покупателям к концу 2026 года, будет изготовлена вручную и достанется ограниченному числу ранних заказчиков. Как поясняют в Alef, эти машины предназначены прежде всего для испытаний в реальных условиях, но под строгим контролем специалистов.

Компания также намерена обучать первых владельцев и сопровождать их по мере расширения производства в 2027 году. Генеральный директор Джим Духовный заявил, что работа над первым серийным летающим автомобилем идет точно по графику.

История проекта началась около десяти лет назад, когда Alef представила первый прототип. Тогда стартап получил поддержку известного инвестора Тима Дрейпера, одного из ранних инвесторов Tesla и биткоина. Дрейпер стал не только инвестором, но и наставником компании, сыграв важную роль в ее развитии.

В 2022 году Alef показала первый полноразмерный прототип Model A. Электромобиль способен проехать около 350 километров по дороге и преодолеть до 170 километров по воздуху.

Вскоре после этого компания первой среди подобных проектов получила специальный сертификат летной годности от Федерального управления гражданской авиации США. Тогда же начали поступать первые предварительные заказы от автодилеров Калифорнии.

На сегодняшний день летающий электромобиль выполнил уже более тысячи полетов. Сейчас у Alef уже более 3500 предварительных заказов на общую сумму около миллиарда долларов.