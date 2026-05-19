Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Андрей Привалов
Андрей Привалов
19 мая, 08:05
Рейтинг: +63
Посты: 215

Европа включилась в разработку многоразового космоплана. Сейчас такие аппараты есть только у двух стран

Компания Dassault Aviation совместно с OHB объявила о разработке многоцелевого многоразового орбитального космоплана Vortex-S, который планируется предложить Европейскому космическому агентству (ESA). Параллельно ведутся переговоры с другими крупными европейскими космическими компаниями, чтобы расширить состав участников проекта.

Космоплан Vortex-S / © Dassault Aviation
Согласно заявлению разработчиков, Dassault Aviation станет главным архитектором и системным интегратором космоплана, тогда как OHB займется созданием и интеграцией сервисного модуля аппарата.

Vortex-S представляет собой космоплан вертикального старта и горизонтальной посадки. Аппарат будет запускаться на ракете-носителе без размещения внутри традиционного головного обтекателя. Конструкция предусматривает как полеты к орбитальным станциям с возможностью возвращения на Землю, так и автономные миссии в качестве свободнолетающей орбитальной платформы. Проект рассматривается как часть будущей европейской космической транспортной системы на фоне запланированного вывода из эксплуатации Международной космической станции в 2030 году.

Создание VORTEX разделено на четыре этапа:

  • Vortex-D — демонстратор технологий;
  • Vortex-S — свободнолетающий аппарат;
  • Vortex-C — тяжелый грузовой вариант;
  • Vortex-H — пилотируемая версия.

Первый демонстратор Vortex-D будет иметь длину около четырех метров, грузоподъемность до двух тонн и внутренний объем полезной нагрузки восемь кубометров. Его задачами станут проверка аэродинамики, испытания гиперзвуковых технологий, систем управления полетом и ключевых бортовых систем.

Аппарат также получит возможность стыковки с орбитальными станциями на низкой околоземной орбите и мягкого входа в атмосферу с перегрузками менее 2G, что особенно важно для доставки на Землю чувствительных научных грузов. Первый суборбитальный полет демонстратора ожидается в 2028 году. 

Vortex-S разрабатывается с расчетом на дальнейшее масштабирование платформы. Будущие версии смогут перевозить значительно больший объем грузов или экипажи астронавтов к орбитальным станциям. Ввод в эксплуатацию Vortex-C и Vortex-H ожидается в середине 2030-х годов.

Разработчики позиционируют Vortex как универсальную платформу двойного назначения — как для гражданских, так и для военных миссий.

Среди гражданских задач:

  • испытания технологий орбитального производства;
  • создание новых сплавов, композитов и волокон в условиях невесомости;
  • исследования в области космической медицины.

Военные сценарии применения включают:

  • обслуживание и дозаправку спутников на орбите;
  • сближение с кооперативными и некооперативными космическими объектами;
  • ремонт и инспекцию спутников;
  • сведение аппаратов с орбиты;
  • космическое наблюдение и контроль околоземного пространства.

На сегодняшний день действующие орбитальные космопланы имеются только у США и Китая. К ним относятся американский Boeing X-37B и китайский Shenlong.

17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

