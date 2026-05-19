Европа включилась в разработку многоразового космоплана. Сейчас такие аппараты есть только у двух стран
Компания Dassault Aviation совместно с OHB объявила о разработке многоцелевого многоразового орбитального космоплана Vortex-S, который планируется предложить Европейскому космическому агентству (ESA). Параллельно ведутся переговоры с другими крупными европейскими космическими компаниями, чтобы расширить состав участников проекта.
Согласно заявлению разработчиков, Dassault Aviation станет главным архитектором и системным интегратором космоплана, тогда как OHB займется созданием и интеграцией сервисного модуля аппарата.
Vortex-S представляет собой космоплан вертикального старта и горизонтальной посадки. Аппарат будет запускаться на ракете-носителе без размещения внутри традиционного головного обтекателя. Конструкция предусматривает как полеты к орбитальным станциям с возможностью возвращения на Землю, так и автономные миссии в качестве свободнолетающей орбитальной платформы. Проект рассматривается как часть будущей европейской космической транспортной системы на фоне запланированного вывода из эксплуатации Международной космической станции в 2030 году.
Создание VORTEX разделено на четыре этапа:
- Vortex-D — демонстратор технологий;
- Vortex-S — свободнолетающий аппарат;
- Vortex-C — тяжелый грузовой вариант;
- Vortex-H — пилотируемая версия.
Первый демонстратор Vortex-D будет иметь длину около четырех метров, грузоподъемность до двух тонн и внутренний объем полезной нагрузки восемь кубометров. Его задачами станут проверка аэродинамики, испытания гиперзвуковых технологий, систем управления полетом и ключевых бортовых систем.
Аппарат также получит возможность стыковки с орбитальными станциями на низкой околоземной орбите и мягкого входа в атмосферу с перегрузками менее 2G, что особенно важно для доставки на Землю чувствительных научных грузов. Первый суборбитальный полет демонстратора ожидается в 2028 году.
Vortex-S разрабатывается с расчетом на дальнейшее масштабирование платформы. Будущие версии смогут перевозить значительно больший объем грузов или экипажи астронавтов к орбитальным станциям. Ввод в эксплуатацию Vortex-C и Vortex-H ожидается в середине 2030-х годов.
Разработчики позиционируют Vortex как универсальную платформу двойного назначения — как для гражданских, так и для военных миссий.
Среди гражданских задач:
- испытания технологий орбитального производства;
- создание новых сплавов, композитов и волокон в условиях невесомости;
- исследования в области космической медицины.
Военные сценарии применения включают:
- обслуживание и дозаправку спутников на орбите;
- сближение с кооперативными и некооперативными космическими объектами;
- ремонт и инспекцию спутников;
- сведение аппаратов с орбиты;
- космическое наблюдение и контроль околоземного пространства.
На сегодняшний день действующие орбитальные космопланы имеются только у США и Китая. К ним относятся американский Boeing X-37B и китайский Shenlong.
