Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество».
Где жить лучше всего в 2026 году? Рейтинг самых процветающих стран
Самые богатые страны далеко не всегда оказываются самыми процветающими.
Согласно Индексу процветания Atlantic Council за 2026 год, наиболее благополучными государствами становятся те, которым удается сочетать экономическую мощь с высоким качеством жизни населения.
Европа доминирует в списке: 30 из 40 лучших стран находятся именно здесь. Норвегия, Исландия, Дания и Швеция входят в первую пятерку мирового рейтинга.
Лидирующая Норвегия, с Валовым внутренним продуктом (ВВП) на душу населения около 90 тысяч долларов (более шести миллионов рублей), опирается на богатую природными ресурсами экономику, где доходы от нефти направляются в государственный фонд благосостояния объемом 2,2 триллиона долларов. За последнее десятилетие этот фонд удвоился в размерах и помогает финансировать здравоохранение, образование и поддерживать долгосрочную экономическую стабильность.
Высокие позиции Исландии и Дании также объясняются сочетанием развитых социальных программ, конкурентоспособной экономики и высокого уровня общественного доверия. Небольшая численность населения этих стран дополнительно способствует более высокому качеству жизни.
Рейтинг оценивает не только богатство государств, но и то, насколько эффективно они превращают экономические ресурсы в реальные жизненные преимущества — качественное здравоохранение, образование, социальное равенство, благополучие меньшинств и экологическую устойчивость.
Примечательно, что страны Центральной Европы, такие как Словения (10-е место) и Чехия (12-е место), опережают многие более крупные и богатые экономики. Высокие показатели в сферах равенства, медицины и образования позволили им обойти даже такие государства, как Германия (13-е место) и Франция (23-е место).
Это показывает, что процветание определяется не только объемом национального богатства, но и тем, насколько равномерно распределяются ресурсы и возможности внутри общества.
Сингапур занимает 18-е место в мире, выделяясь высоким ВВП на душу населения — около 93 тысяч долларов — и развитой инфраструктурой. Кроме того, страна обладает одной из самых высоких продолжительностей жизни в мире.
Такой результат стал следствием десятилетий государственных инвестиций в жилье, здравоохранение, транспорт и образование, что позволило Сингапуру превратиться в одну из самых эффективных и конкурентоспособных экономик планеты.
В целом Япония, Южная Корея и Тайвань входят в топ-30 рейтинга, демонстрируя сильные экономические показатели, хотя по уровню социального равенства и общественного благополучия они все же уступают странам Северной Европы.
При этом старение населения, рост стоимости жилья и напряженная трудовая культура продолжают негативно влиять на качество жизни во многих развитых странах Азии.
Несмотря на статус крупнейшей экономики мира, США занимают лишь 38-е место. Страна показывает сравнительно слабые результаты по ряду показателей качества жизни — уровню неравенства, экологической ситуации и доступности возможностей для этнических меньшинств. Кроме того, США находятся только на 46-м месте в мире по ожидаемой продолжительности жизни — это худший показатель среди сопоставимых богатых стран, и разрыв продолжает увеличиваться.
Рейтинг 2026 года подтверждает все более очевидную мировую тенденцию: одной лишь экономической мощи уже недостаточно для высокого качества жизни.
Сегодня наиболее процветающими становятся те страны, которые умеют сочетать создание богатства с эффективными институтами, доступным здравоохранением, социальной мобильностью и долгосрочными инвестициями в благополучие своих граждан.
