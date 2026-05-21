21 мая, 08:59
ПНИПУ
Геосинтетика сделала дороги прочнее

Лесовозные дороги сегодня важны для вывозки сырья и связи между удаленными территориями. Однако из-за слабых грунтов, сурового климата и высоких нагрузок от тяжелой техники они быстро разрушаются. Традиционно их строят из щебня и песка, но на переувлажненной или промерзающей земле такие конструкции деформируются и требуют частых ремонтов. Поэтому для укрепления дорог все чаще применяют геосинтетические материалы — полимерные прослойки, которые удерживают полотно от сдвига и отводят воду. Проблема в том, что действующие российские нормативы учитывают их влияние лишь усредненно, что не позволяет точно спрогнозировать поведение дороги на конкретном грунте. В итоге проектировщики либо закладывают избыточные слои материалов, либо недооценивают нагрузки и получают недолговечную конструкцию. Ученые Пермского Политеха впервые в России разработали методику количественной оценки влияния геосинтетики на прочность путей. Она позволяет заранее рассчитывать, во сколько раз вырастет устойчивость дороги в зависимости от типа грунта и жесткости прослойки. Это поможет не только сократить затраты, но и строить более надежные конструкции даже в сложных природных условиях.

Баварские Предальпы, Германия / © Wasquewhat, Wikimedia

По всей России — от северных таежных регионов до Дальнего Востока — проложены десятки тысяч километров дорог. Среди них значительную часть занимают лесовозные: они связывают удаленные, труднодоступные территории с транспортной сетью, обеспечивая вывозку древесины, доставку грузов, а иногда — единственную связь населенных пунктов с «большой землей». 

Однако строительство и содержание таких дорог сопряжены с серьезными инженерными трудностями. Эти пути ежедневно подвергаются большим нагрузкам от тяжелой техники и работают в условиях сурового климата (перепады температур, промерзание и оттаивание грунта). Лесовозные дороги часто приходится строить на слабых грунтах (глинах, суглинках, супесях), то есть рыхлых и неустойчивых. При этом в России они встречаются повсеместно, занимая, по оценкам специалистов, значительную часть территории страны (не менее 60%). Это значит, что такие дороги быстро разрушаются, требуют частых ремонтов, приводят к простоям техники и росту затрат на вывозку древесины.

Лесовозные пути традиционно строят из доступных сыпучих материалов: щебень, гравий, песок. Эти материалы действительно упрочняют дорожную конструкцию: создают жесткое покрытие, распределяющее нагрузку от колес, отводят воду и упрочняют основание. В комбинации друг с другом они образуют классическую дорожную одежду, которая давно используется на лесных дорогах.

Однако в сложных условиях даже качественные щебень и песок перестают быть полностью эффективными. Под тяжелой техникой слои грунта начинают смешиваться, вода задерживается в конструкции и при замерзании разрушает ее изнутри. В связи с этим сегодня все чаще применяют геосинтетические армирующие материалы. Это тонкие, но очень прочные полотна на основе полимеров, которые укладываются между слоями дорожной одежды.

В отличие от традиционных материалов, геосинтетика удерживает полотно от сдвига, отводит воду и не дает щебню, песку и глине перемешиваться. Это позволяет дороге оставаться прочной и устойчивой даже на слабых грунтах. В некоторых случаях — на болотистых или сильно переувлажненных участках — использование геосинтетики становится единственным технически возможным способом построить дорогу.

Кроме того, они гораздо дольше служат: обычную лесовозную дорогу из одного щебня приходится ремонтировать в среднем до четырех раз в год. При этом конструкция с геосинтетической прослойкой может прослужить от трех до пяти лет без восстановительных работ. За счет этого снижаются затраты на постоянные восстановительные работы, требуется меньше материалов, а значит, содержание транспортных путей обходится значительно дешевле.

Проблема в том, что действующие российские нормативы по проектированию лесных дорог, то есть цифры, которые закладываются в инженерные расчеты, учитывают влияние геосинтетики очень усредненно. В результате специалисты не могут точно спрогнозировать, как поведет себя дорога на конкретном грунте. Это приводит к тому, что они либо перестраховываются и закладывают избыточные слои материала, либо недооценивают прочность и получают конструкцию, которая быстро разрушается. В обоих случаях это ведет к лишним затратам и созданию недостаточно долговечных дорог.

Ученые Пермского Политеха впервые в России разработали методику оценки влияния геосинтетических материалов на прочность лесовозных путей. Она позволяет количественно определить, как именно армирующая прослойка меняет сдвигоустойчивость и деформацию полотна. Исследование уникально для России и впервые позволяет уточнить отечественные нормативы. Статья опубликована в журнале «Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия: Лес. Экология. Природопользование». Исследование проведено в рамках программы «Приоритет 2030».

Чтобы изучить поведение конструкции под нагрузкой, не строя реальную дорогу, ученые построили ее цифровую модель. Верхний слой (покрытие) — щебень, а нижний (основание) — песок. Именно такое двухслойное покрытие сегодня проектируется чаще всего. В качестве грунта рассмотрели три самых распространенных типа: супесь, суглинок и глина.

Один из важнейших факторов, влияющих на долговечность дороги, — это нагрузка от техники. Именно она продавливает основание и заставляет слои смещаться. Поэтому исследователи добавили в модель нагрузку, которая в среднем действует на покрытие от тяжелого лесовоза. Это нужно, чтобы результаты моделирования можно было напрямую переносить на реальные дороги.

Затем ученые добавили главный элемент — геосинтетическую прослойку. Ее поместили между песчаным основанием и слабым грунтом, поскольку именно там под нагрузкой происходит самое опасное смещение слоев. Исследователи рассмотрели два типа материала: более мягкий и более жесткий. Это позволит не только оценить сам факт армирования, но и понять, насколько сильно такие характеристики влияют на прочность дороги.

Модель создана в стандартном инженерном комплексе, который давно используют для расчета дорог. Она работает следующим образом: специалист задает исходные параметры — тип грунта, тип геосинтетики, нагрузку от техники. Далее модель рассчитывает, как поведет себя каждый слой дороги: насколько сместится, где возникнут самые опасные напряжения, как быстро конструкция начнет разрушаться. При этом инженер может менять любой параметр и увидеть, как изменится результат.

— При проверке модели мы меняли тип грунта (супесь, суглинок, глина) и вид геосинтетики. В процессе мы смотрели на два главных показателя: сдвигоустойчивость — то есть способность дороги не расползаться в стороны, и упругий прогиб — то есть насколько она проседает под реальной нагрузкой. Модель выдает результаты в виде коэффициентов — чисел, которые показывают, во сколько раз геосинтетика повышает свойства дороги по сравнению с обычной конструкцией, — отметил Владимир Клевеко, кандидат технических наук, доцент кафедры «Автомобильные дороги и мосты» ПНИПУ.

Моделирование показало, что сдвигоустойчивость при применении прослойки в зависимости от типа грунта выросла в два-пять раз. Наибольший эффект зафиксировали на суглинке, который наиболее склонен к набуханию и потере устойчивости при увлажнении. При этом прогиб полотна уменьшился на 2%. Это значит, что прослойка более эффективна для укрепления против сдвига слоев.

Также ученый сравнил два типа геосинтетики. Более жесткий материал оказался эффективнее на 33%. Это значит, что чем прочнее прослойка, тем лучше она держит дорогу при любом типе грунта.

Результаты исследования можно использовать при проектировании лесовозных дорог. Теперь инженеры могут опираться на точные данные: для конкретного грунта и типа материала они могут заранее узнать, во сколько раз вырастет сдвигоустойчивость. Это позволит оптимизировать затраты — применить более жесткую прослойку там, где это действительно нужно, а также не закладывать избыточные слои дорогостоящих материалов.

Особенно это актуально для регионов со слабыми грунтами, холодным климатом и высокой влажностью — там, где дороги разрушаются быстрее. Предложенная методика позволяет строить более устойчивые конструкции в таких условиях и делает удаленные территории доступнее для развития транспортной сети.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
19 мая, 09:08
ИИМК РАН

Жители древней Ладоги питались трехметровыми осетрами

Команда археологов в составе младшего научного сотрудника Отдела славяно-финской археологии ИИМК РАН Натальи Григорьевой и археозоологов Института экологии растений и животных УрО РАН Ольги Бачуры и Татьяны Лобановой завершила комплексное исследование коллекции костей животных из раскопок поселения на Земляном городище Старой Ладоги (Ленинградская область). В ходе работы удалось проследить изменения системы хозяйства жителей на протяжении почти 10 веков.

20 мая, 12:45
Илья Гриднев

Снимки межзвездной кометы с орбиты Марса заставили астрономов пересмотреть ее историю

Китайский аппарат Tianwen-1, находясь на орбите Марса, снял 3I/ATLAS с редкого ракурса вне плоскости орбиты межзвездной кометы. Наблюдение и моделирование показали, что кому кометы заполняют крупные частицы размером в сотни микрометров, выбрасываемые с массовым расходом примерно тонна в секунду.

20 мая, 10:04
Максим Абдулаев

Тюлени-монахи научились спать под водой вверх ногами, чтобы спастись от туристов

Чтобы спастись от назойливого внимания туристов, средиземноморские тюлени-монахи начали прятаться в скрытых подводных пещерах. Зоологи обнаружили, что животные предпочитают спать в крошечных воздушных карманах под скалистыми сводами, часами не вылезая из воды и зависая вверх ногами. Открытие меняет подход к охране вида: теперь экологам предстоит брать под защиту не только удобные пляжи, но и неприметные затопленные ниши.

17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

18 мая, 09:10
Лена

Ученые выяснили, почему большинство людей правши

Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.

23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

Комментарии

