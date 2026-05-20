Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
20 мая, 07:09
Рейтинг: +883
Посты: 1982

Рейтинг крупнейших производителей золота в мире

Мировая добыча золота по-прежнему сосредоточена в руках относительно небольшого круга горнодобывающих держав, среди которых лидируют Китай, Россия и Австралия.

Рейтинг крупнейших производителей золота в мире / © Visual Capitalist
Однако одной из главных тенденций глобального рынка золота становится стремительно растущая роль Африки. В совокупности африканские страны сегодня обеспечивают почти четверть мировой добычи золота, а Гана, Мали и ЮАР входят в число ведущих производителей континента.

Новая инфографика ранжирует крупнейшие страны — производители золота на основе оценок объемов добычи, опубликованных Всемирным советом по золоту.

Китай занимает первое место в мире, его добыча составляет 380,2 тонны золота — более 10% глобального объема производства. При этом Китай остается не только крупнейшим производителем, но и одним из крупнейших потребителей золота в мире. Такое сочетание обеспечивает стране исключительное влияние на мировой рынок — от добычи и аффинажа до ювелирного спроса и резервов центрального банка.

Россия занимает второе место, несмотря на продолжающиеся санкции и геополитическую напряженность. Австралия, в свою очередь, продолжает извлекать выгоду из огромной минерально-сырьевой базы и развитого горнодобывающего сектора.

Африка незаметно для многих стала одним из ключевых центров мировой добычи золота, обеспечивая почти четверть глобального предложения. Крупнейшим производителем золота на континенте стала Гана с объемом добычи 140,6 тонны. Следом идут Мали и ЮАР.

Для ряда более небольших африканских экономик экспорт золота играет критически важную роль, обеспечивая государственные доходы и пополняя валютные резервы.

Такие страны, как Буркина-Фасо, Судан, Танзания и Кот-д’Ивуар, за последнее десятилетие значительно нарастили добычу благодаря росту инвестиций в горнодобывающую отрасль по всему континенту.

Одновременно политическая нестабильность и угрозы безопасности продолжают осложнять работу в ряде золотодобывающих регионов. Тем не менее Африка остается одним из наиболее перспективных направлений роста для мировых горнорудных компаний.

SergHA
SergHA
1 час назад
Что Вы на эти прииски смотрите, народу ни грамма все равно не доставалось и не будет доставаться , все разворовано , ещё до добычи. А у нас то , а у нас это ... Для народа хватает только полные сумки вранья. Этого ещё припасено .... И для народа не жалко ))))
Black Reader
Black Reader
2 часа назад
Странно, что никого из одной процветающей и могущественной соседней страны ещё не было с криками, что Россия это не страна, а всего лишь какая-то золотоколонка.
Андрей Степанов
Андрей Степанов
10 часов назад
Интересно, что только для России они добавили региональную заметку. Это такой тонкий намёк что у России надо отжать Сибирь и Дальний Восток?
    Я Всё
    Я Всё
    7 часов назад
    Андрей, интересно подмечено)
    Алексей Быков
    Алексей Быков
    6 часов назад
    Андрей, Намёк не тонкий совершенно. Посыл деколонизаторский какой-то сразу дают.
    Alex Borushkov
    Alex Borushkov
    5 часов назад
    Андрей, Может помните про Соединённые Штаты Сибири? Даже флаг придумали.
    Phil Bond
    Phil Bond
    5 часов назад
    Андрей, да обратил внимание, врагам всё неймётся, что хоть и попилили страну в 20-м веке, а она всё добывает, да развивается
      Elkhan Khalafli
      Elkhan Khalafli
      51 минута назад
      Phil, Советую не забывать, что СССР развалили три страны: Россия, Беларусь и Украина. Именно подписи глав этих стран поставили точку на существовании СССР.
    Black Reader
    Black Reader
    2 часа назад
    Андрей, мне кажется, что это уточнение о положении месторождений, чтобы не вызывать войну, когда одни кричат, что Россия — европейская держава, а другие — азиатская. В реальном мире, Россия по культуре и истории — европейская, по добыче золота — азиатская, что и указано.
    Elkhan Khalafli
    Elkhan Khalafli
    54 минуты назад
    Андрей, Почему вы в России думаете, что кому-то в мире есть до вас какое-то дело? Наверняка, это ваши же писатели добавили этот комментарий. Вам бы лучше разобраться со своими внутренними проблемами. И, не забывайте, до сих пор у вас никто и ничего не отжимал. Это ваша страна сейчас пытается отжать часть Украины, но, к счастью, у вас это плохо получается, если получается вообще.
    Тиберий Нерон
    Тиберий Нерон
    3 минуты назад
    Андрей, не отжать, а помочь обрести свободу и независимость ограбляемым московией коренным народам Поволжья, Урала и Сибири, кавказа, Крыма, Кубани, Ставрополя, Калмыкии, придонья, кенигсберга, Ингерманляндии, Карелии итд!
