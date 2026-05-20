Рейтинг крупнейших производителей золота в мире
Мировая добыча золота по-прежнему сосредоточена в руках относительно небольшого круга горнодобывающих держав, среди которых лидируют Китай, Россия и Австралия.
Однако одной из главных тенденций глобального рынка золота становится стремительно растущая роль Африки. В совокупности африканские страны сегодня обеспечивают почти четверть мировой добычи золота, а Гана, Мали и ЮАР входят в число ведущих производителей континента.
Новая инфографика ранжирует крупнейшие страны — производители золота на основе оценок объемов добычи, опубликованных Всемирным советом по золоту.
Китай занимает первое место в мире, его добыча составляет 380,2 тонны золота — более 10% глобального объема производства. При этом Китай остается не только крупнейшим производителем, но и одним из крупнейших потребителей золота в мире. Такое сочетание обеспечивает стране исключительное влияние на мировой рынок — от добычи и аффинажа до ювелирного спроса и резервов центрального банка.
Россия занимает второе место, несмотря на продолжающиеся санкции и геополитическую напряженность. Австралия, в свою очередь, продолжает извлекать выгоду из огромной минерально-сырьевой базы и развитого горнодобывающего сектора.
Африка незаметно для многих стала одним из ключевых центров мировой добычи золота, обеспечивая почти четверть глобального предложения. Крупнейшим производителем золота на континенте стала Гана с объемом добычи 140,6 тонны. Следом идут Мали и ЮАР.
Для ряда более небольших африканских экономик экспорт золота играет критически важную роль, обеспечивая государственные доходы и пополняя валютные резервы.
Такие страны, как Буркина-Фасо, Судан, Танзания и Кот-д’Ивуар, за последнее десятилетие значительно нарастили добычу благодаря росту инвестиций в горнодобывающую отрасль по всему континенту.
Одновременно политическая нестабильность и угрозы безопасности продолжают осложнять работу в ряде золотодобывающих регионов. Тем не менее Африка остается одним из наиболее перспективных направлений роста для мировых горнорудных компаний.
