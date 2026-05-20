Магнитное поле Земли — одна из тех вещей, о которых люди редко задумываются, но без которых жизнь была бы невозможна. Оно защищает от солнечного ветра, помогает ориентироваться птицам, влияет на работу спутников и даже подсказывает археологам возраст древних находок. Но откуда оно берется? Почему его полюса постоянно дрейфуют? И что случится, если однажды оно исчезнет?

Младший научный сотрудник Петербургского Института Ядерной Физики им. Б.П. Константинова Олег Шнырков пройдет путь от первых догадок до современных научных моделей. Слушатели узнают, как вышло, что крошечная птица, улетающая на зимовку за тысячи километров, «видит» магнитное поле — и при чем здесь квантовая механика? Почему океан расплавленного металла в недрах планеты ведет себя как кот и временами устраивает переполюсовку, будто пытается улечься поудобнее? И как океанское дно умудрилось записать историю магнитного поля Земли аккуратнее любого летописца?

