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Пермские ученые рассказали о влиянии на организм массовых зимних купаний
Совсем скоро наступит неделя, когда россияне массово начнут окунаться в ледяную купель. Для кого-то это случится впервые, но есть и те, кто регулярно закаливается, обтирается снегом или даже моржует. Эксперты Пермского Политеха рассказали, почему в Крещение всегда мороз, для кого окунание в прорубь станет полезным, а кому стоит избежать погружения в холодную воду, как правильно закаляться, что такое фространнинг и почему он помогает худеть быстрее.
Почему в Крещение всегда мороз?
— В Крещение довольно часто бывает морозная погода. Обычно это связано с особенностями атмосферной циркуляции в это время года: середина зимы, суша уже достаточно остыла, и в северном полушарии начинают оказывать влияние свои центры действия атмосферы, например, сибирский антициклон. Что такое антициклон? Вспомним школьный курс географии. Это синоптический вихрь с повышенным давлением в центре.
Отмечается устойчивая и ясная погода. Зимой он обеспечивает морозную погоду, летом — жару. Но наличие антициклона — это не строгое правило, бывают и исключения. Так, в этом году над регионом преобладает зональный перенос воздушных масс из Северной Атлантики. Значит, что нас ждет преимущественно теплая и безморозная погода. Это связано с множеством климатообразующих факторов, — отметил Максим Симакин, сотрудник ПНИПУ, эксперт в области океанологии, член Русского географического общества. Кому не рекомендуется окунаться в воду
Резкое погружение в ледяную воду вызывает спазм периферических сосудов, что повышает артериальное давление и учащает пульс. Это стресс для всего организма, особенно для сердца.
— У пенсионеров или людей с сердечными заболеваниями резкое погружение в воду может привести к инфарктам и инсультам. У беременных женщин может нарушиться кровообращение плода и, как следствие, его питание. Помимо прочего, иммунная система беременной женщины обычно немного ослаблена, чтобы не отторгать плод. Переохлаждение может способствовать развитию простудных и вирусных заболеваний, — говорит Сергей Солодников, научный консультант по вопросам фармакологии НОЦ «ХимБио» Пермского Политеха, кандидат медицинских наук.
Кроме того, стоит избегать погружения при наличии признаков простуды или хронических заболеваний.
Как минимизировать риск переохлаждения?
— Окунаясь в прорубь, человек не застудится, поскольку температура воды выше температуры воздуха. Совсем другое дело — длительное погружение в ледяную воду, которое может привести к переохлаждению (гипотермии). Кроме того, опасность подстерегает и после купания. Организм испытывает повторное охлаждение, сопровождающееся ознобом, из-за чего снова страдают сосуды, — отмечает Сергей Солодников.
По словам эксперта, зайдя ногами в воду, нужно немного адаптироваться, например, 20–40 секунд, а уже затем быстро окунуться, не задерживаясь. После выхода из воды нужно сразу надеть теплую, сухую и непродуваемую ветром одежду, включая шапку и перчатки. Важно позаботиться о том, чтобы не переохладить уши, горло и ноги. Это особенно актуально для людей, которые не привыкли к холоду. Можно выпить горячий напиток, чтобы согреться изнутри. Алкоголь также следует исключить, поскольку он создает ложное ощущение тепла, но на самом деле не способствует согреванию.
Регулярное моржевание и закаливание
Закаливание холодной водой с научной точки зрения является процессом адаптации организма к низким температурам. Это вызывает физиологический стресс, который мобилизует резервы организма, включая изменения в работе сосудов, метаболизме и иммунной системе.
Моржевание — это экстремальная практика закаливания, основанная на кратковременном погружении тела в ледяную воду. Вызывает резкий физиологический стресс, сопровождающийся активацией симпатической нервной системы и мобилизацией механизмов терморегуляции. Предполагается, что эта практика должна повышать сопротивляемость организма целому ряду заболеваний, в том числе инфекционным.
— У человека, регулярно занимающегося моржеванием, вырабатывается реакция на переохлаждение, и временные рамки охлаждения будут больше. При закаливании формируется другой алгоритм функционирования органов, так как холод снижает интенсивность метаболизма в тканях и органах. Например, при операциях на открытом сердце его охлаждают до температуры ниже 30 градусов. И ткани сердца потом легко восстанавливаются, так как они не погибли, а перешли в некое заторможенное, но обратимое состояние. При закаливании тренируется это состояние сниженного метаболизма в тканях, — сообщил Сергей Солодников, научный консультант по вопросам фармакологии НОЦ «ХимБио» Пермского Политеха, кандидат медицинских наук.
Бег в мороз без одежды
Фространнинг, или закаливающий бег, — это вид физической активности, направленный на повышение устойчивости организма к неблагоприятным факторам окружающей среды, в первую очередь к холоду. Обычно это бег в холодную погоду в легкой одежде или даже с обнаженным торсом.
— Закаливающий бег тренирует организм к работе в условиях сниженного метаболизма, одновременно активизируя мышечную, дыхательную и сердечно-сосудистую системы. Таким образом, организм работает интенсивно, несмотря на замедление клеточного обмена веществ. По словам эксперта, абсолютно здоровый человек выдержит такую нагрузку, но вопрос о целесообразности и реальной пользе для организма остается открытым. Стоит подчеркнуть, что лицам с ослабленным здоровьем подобные нагрузки противопоказаны, — говорит Сергей Солодников.
Эксперт отмечает, что при снижении температуры окружающей среды организм активизирует термогенез, используя глюкозу в качестве основного субстрата. Часть необходимой глюкозы может мобилизоваться из жировых запасов, что способствует дополнительному расходу энергии и, следовательно, снижению веса. Таким образом, тренировки в условиях низких температур могут усиливать эффект похудения.
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