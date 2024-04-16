Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Недалеко от Земли нашли «звездную» черную дыру — рекордную по массе в нашей Галактике
В рамках обзора «Гайя» астрономы обнаружили двойную звезду, состоящую из крайне бедного металлами гиганта и темного объекта массой в 33 раза больше Солнца. Видимо, это черная дыра, а точнее — рекордная по массе черная дара звездной массы в Млечном Пути. Причем по галактическим меркам она находится недалеко от нас.
В рамках обзора «Гайя» астрономы собирают самую подробную карту звезд Млечного Пути. К 2024 году вышло три релиза данных, следующий — Gaia DR4 — выйдет не раньше конца 2025-го. В числе прочего ожидается, что в новом релизе будет гораздо больше выявленных двойных систем, среди которых ученые смогут отыскать те, где один из компонентов — черная дыра. Как раз во время предварительной проверки данных по таким системам исследователи обнаружили необычную пару. В свете важности открытия они приняли решение опубликовать результаты расчетов уже сейчас.
Примечательным объектом оказалась двойная система, которую теперь будут обозначать Gaia BH3, хотя как звезду ее знали и раньше. Она находится примерно в 1,92 тысячи световых лет от нас (590 парсек), в области созвездия Орел. Судя по параметрам, яркий компонент системы — бедный на металлы гигант. Он вращается вокруг темного объекта с периодом 11,6 земного года.
Астрономы обратили на него внимание, так как оценочная масса этого компаньона оказалась выше 30 солнечных масс, притом что в остальных 1,5 миллиона потенциальных двойных это значение не превышало 20 солнечных масс. По результатам точных расчетов получилось, что масса звезды — 0,76 ± 0,05 солнечной массы, а масса темного объекта — 32,7 ± 0,82 солнечной массы. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics.
У этого объекта слишком низкая яркость, чтобы счесть его звездой, а масса слишком велика для нейтронной звезды. Остаются лишь три варианта: черная дыра, пара черных дыр или черная дыра в паре с компактным объектом. Теоретически наличие пары объектов можно было бы выявить по колебаниям. Но по расчетам эти колебания получаются слишком малы, чтобы их было видно в данных «Гайи». Так что авторы исследования хоть и не могут опровергнуть предположение о паре компактных объектов, все же пока придерживаются самого простого объяснения: это «звездная» черная дыра массой в 33 раза больше Солнца.
Раньше астрономы «видели» подобные черные дыры лишь по гравитационным волнам от их столкновения. Их диапазон — от 30 до 83 солнечных масс. Главная проблема в том, что такой размер довольно сложно объяснить звездным происхождением. Звезды в 30 раз массивнее Солнца теряют большую часть этой массы во время своей эволюции из-за сильного звездного ветра. В итоге из них получаются черные дыры массой меньше 20 солнечных масс.
До открытия BH3 крупнейшей черной дырой в Млечном Пути была Cygnus X-1 массой примерно 20 солнечных. Правда, это не значит, что в Галактике нет массивных «звездных» черных дыр. Их просто очень сложно засечь, ведь большинство никак не взаимодействует с компаньоном.
Тем не менее есть одно «решение», позволяющее получить из массивной звезды массивную черную дыру. Для этого массивная звезда должна быть гигантом с низкой металличностью.
Во-первых, это снижает процент потерянной массы в процессе эволюции. Во-вторых, из-за меньшего радиуса ниже вероятность слияния с компаньоном. В-третьих, при коллапсе в черную дыру у таких звезд гораздо слабее или даже вообще отсутствует «толчок», который может выбить второго компаньона. При этом потенциально допустимая металличность звезды остается объектом споров. По некоторым моделям, даже массивные звезды с металличностью Солнца могут превращаться в черные дыры в 30 солнечных масс.
Низкая металличность звезды в паре BH3 повышает вероятность того, что и черная дыра образовалась из звезды с такой же низкой металличностью. Впрочем, авторы нового исследования отметили, что не могут исключить сценарий образования этой черной дыры из двух поменьше.
Также есть вероятность, что черная дыра «подцепила» звезду, пролетая мимо, если она образовалась в насыщенной объектами среде. Эту версию можно подкрепить тем, что, судя по параметрам движения, BH3 может входить в открытый недавно звездный ED-2 — вероятный остаток шарового скопления.
Теперь мировое сообщество астрономов уже сейчас сможет начать наблюдения за BH3. Благо по галактическим меркам она находится недалеко от Солнечной системы, что упрощает наблюдения. Изучение BH3 и сопоставление ее параметров с параметрами BH1, BH2 и черных дыр, обнаруженных по гравитационным волнам, помогут разобраться в формировании и эволюции таких объектов.
У детей, которые чувствуют себя обузой для других, чаще возникают суицидальные мысли, выяснили специалисты из США. Кроме того, на психологическое состояние в раннем подростковом возрасте влияют некоторые действия со стороны родителей или опекунов.
Южнокорейские инженеры разработали портативный очиститель воды, работающий от статического электричества, которое накапливается на коже. Устройство собирает необходимую для работы энергию всего за 10 минут ходьбы. Такой прибор может быть особенно полезен во время стихийных бедствий или в регионах, где нет доступа к чистой воде и источникам питания.
Антитело прасинезумаб уменьшило нарушения двигательной активности у людей с быстро прогрессирующей болезнью Паркинсона. Эффект проявился спустя год после начала соответствующего лечения, обнаружила международная группа исследователей.
Особенности личности — в частности, степень экстравертности — влияют на то, кто с большей вероятностью будет одиноким, а кто вступит в отношения. Типы личности также связаны с уровнем общей удовлетворенности жизнью. К таким выводам пришли ученые из Канады.
В одежде H&M и Zara обнаружили «следы» незаконной вырубки лесов, захвата земель, насилия и коррупции
Два фешен-гиганта, одни из самых известных в мире массмаркета, — шведская компания H&M и испанская Zara — оказались косвенно причастны к разрушению окружающей среды Бразилии. К такому выводу пришли авторы крупного расследования, изучившие различные данные, в том числе полученные под прикрытием.
Американские ученые пришли к выводу, что ценности, подчеркивающие важность терпимости и индивидуализма, во всем мире за последние 40 лет резко разошлись, особенно между западными странами с высоким уровнем дохода и остальными государствами.
Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.
Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.
Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии