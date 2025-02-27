Путешествие Солнечной системы вокруг центра Млечного Пути повлияло на климат среднего миоцена

Примерно 14 миллионов лет назад Солнечная система, двигаясь вокруг центра Галактики, пересекла волну Рэдклиффа — волнообразную газовую структуру, образованную взаимодействующими областями звездообразования. Это путешествие могло сжать гелиосферу, увеличив приток межзвездной пыли на Землю, и повлиять на климат среднего миоцена.

Международная исследовательская группа под руководством Эфрема Макони (Efrem Maconi) из Венского университета (Австрия) пришла к удивительному выводу: в промежутке между примерно 18 и 11,5 миллиона лет назад (наиболее вероятное время — около 14 миллионов лет назад) Солнце и все его планеты пересекли волну Рэдклиффа в районе созвездия Ориона. Результаты новой научной работы опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.

За сотни миллионов лет наша звездная система совершает оборот вокруг центра Млечного Пути, а значит, успела побывать в весьма различных областях Галактики. Подобно морскому кораблю, оказавшемуся во власти стихии, Солнечная система попала в плотную область Ориона и столкнулась с огромной структурой из газа и пыли — частью волны Рэдклиффа.

Чтобы отследить орбиту Солнечной системы, ученые проанализировали точные измерения положения и движения звезд, сделанные с помощью космической обсерватории «Гайя» и вспомогательных спектрографических данных. Так удалось «прокрутить» историю движения Солнца и планет и выяснить, что 14 миллионов лет назад наша звездная система зашла в то место, где сейчас находится туманность Ориона.

Столь уплотненный участок межзвездной среды, вероятно, повлиял на размер гелиосферы и усилил приток пыли. Эта дополнительная порция космических пылевых частиц могла добраться до Земли и оставить, например, следы радиоактивных изотопов в осадочных породах. Хотя напрямую «видеть» такие следы ученые сегодня не могут, с появлением новых технологий ситуация может измениться.

В то же самое время на Земле происходил среднемиоценовый климатический переход, то есть климат переходил от более теплого к прохладному с увеличением ледяного антарктического покрова. Основным объяснением считаются длительное снижение концентрации CO₂ и изменения в геологической обстановке, однако авторы новой научной работы не исключили, что свой вклад в охлаждение внес приток пыли от плотных межзвездных областей.

Дело в том, что даже небольшие изменения в силе отражения солнечного света атмосферой Земли серьезно меняют ее климат. А такие частицы должны были увеличить земное альбедо, способствуя глобальному похолоданию.

Таким образом, ученые узнали, в каких местах Млечного Пути побывала наша Солнечная система, а ее путешествие связали с геологическими записями. Определить, насколько значительным для земной истории было это событие, позволят дальнейшие исследования. Астрономы отметили, что продолжат изучать межзвездное окружение, через которое проходило наше светило в разные моменты своей галактической траектории.

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