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2 часа назад
Любовь Соковикова
98

Путешествие Солнечной системы вокруг центра Млечного Пути повлияло на климат среднего миоцена

4.1

Примерно 14 миллионов лет назад Солнечная система, двигаясь вокруг центра Галактики, пересекла волну Рэдклиффа — волнообразную газовую структуру, образованную взаимодействующими областями звездообразования. Это путешествие могло сжать гелиосферу, увеличив приток межзвездной пыли на Землю, и повлиять на климат среднего миоцена.

Астрономия
# «Гайя»
# волна рэдклиффа
# климат
# Млечный путь
# похолодание
# Туманность Ориона
Облака составляющие волну Рэдклиффа выделены красным цветом и наложены на иллюстрацию художника, изображающую Млечный путь. Местоположение Солнца — желтая точка. / © Alyssa A. Goodman/Harvard University

Международная исследовательская группа под руководством Эфрема Макони (Efrem Maconi) из Венского университета (Австрия) пришла к удивительному выводу: в промежутке между примерно 18 и 11,5 миллиона лет назад (наиболее вероятное время — около 14 миллионов лет назад) Солнце и все его планеты пересекли волну Рэдклиффа в районе созвездия Ориона. Результаты новой научной работы опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics. 

За сотни миллионов лет наша звездная система совершает оборот вокруг центра Млечного Пути, а значит, успела побывать в весьма различных областях Галактики. Подобно морскому кораблю, оказавшемуся во власти стихии, Солнечная система попала в плотную область Ориона и столкнулась с огромной структурой из газа и пыли — частью волны Рэдклиффа.

Чтобы отследить орбиту Солнечной системы, ученые проанализировали точные измерения положения и движения звезд, сделанные с помощью космической обсерватории «Гайя» и вспомогательных спектрографических данных. Так удалось «прокрутить» историю движения Солнца и планет и выяснить, что 14 миллионов лет назад наша звездная система зашла в то место, где сейчас находится туманность Ориона.

Столь уплотненный участок межзвездной среды, вероятно, повлиял на размер гелиосферы и усилил приток пыли. Эта дополнительная порция космических пылевых частиц могла добраться до Земли и оставить, например, следы радиоактивных изотопов в осадочных породах. Хотя напрямую «видеть» такие следы ученые сегодня не могут, с появлением новых технологий ситуация может измениться.

В то же самое время на Земле происходил среднемиоценовый климатический переход, то есть климат переходил от более теплого к прохладному с увеличением ледяного антарктического покрова. Основным объяснением считаются длительное снижение концентрации CO₂ и изменения в геологической обстановке, однако авторы новой научной работы не исключили, что свой вклад в охлаждение внес приток пыли от плотных межзвездных областей.

Дело в том, что даже небольшие изменения в силе отражения солнечного света атмосферой Земли серьезно меняют ее климат. А такие частицы должны были увеличить земное альбедо, способствуя глобальному похолоданию.

Таким образом, ученые узнали, в каких местах Млечного Пути побывала наша Солнечная система, а ее путешествие связали с геологическими записями. Определить, насколько значительным для земной истории было это событие, позволят дальнейшие исследования. Астрономы отметили, что продолжат изучать межзвездное окружение, через которое проходило наше светило в разные моменты своей галактической траектории.

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Астрономия
# «Гайя»
# волна рэдклиффа
# климат
# Млечный путь
# похолодание
# Туманность Ориона
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