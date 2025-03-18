  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Только что
Елизавета Александрова
4

На Магеллановом Мосту нашли «окно» в прошлое Вселенной

4.7

В ближайших окрестностях Млечного Пути наблюдают объекты, которые помогли «перенестись» на 13 миллиардов лет назад: звезды, состоящие почти из одних только водорода и гелия. Именно такими были первые звезды, возникшие после Большого взрыва. Их исследование — шанс разобраться, как устроены галактики, которые с помощью обсерватории «Джеймс Уэбб» удается наблюдать в молодой Вселенной.

Астрономия
# космос
# Магеллановы Облака
# металличность
# ранняя вселенная
Магелланов Мост (изображение, созданное на основе данных обсерватории Gaia)
Магелланов Мост (изображение, созданное на основе данных обсерватории Gaia) / © V. Belokurov, D. Erkal, A. Mellinger

По современным представлениям космологов, первые атомы во Вселенной возникли через несколько сотен тысяч лет после Большого взрыва. Это были атомы водорода — химического элемента с самой простой атомной структурой: один протон и один электрон. Он до сих пор составляет подавляющее большинство всего понятного науке вещества в космосе. Вся остальная часть таблицы Менделеева — результат миллиардов лет эволюции Вселенной. Более сложные атомы образуются в процессе ядерного синтеза внутри звезд, во время взрывов сверхновых, столкновений нейтронных звезд и других высокоэнергетических процессов.

Таким образом, первые звезды и галактики формировались практически из чистого водорода с небольшой примесью гелия. На языке астрономов это называется «низкой металличностью». В этой науке принято называть «металлами» все, что тяжелее водорода и гелия. Так ученые разделяют исходные и современные условия Вселенной.

Сегодня новые звезды рождаются из газа, обогащенного разнообразными сравнительно тяжелыми элементами. Значит, чем меньше «металлов» в составе звезды, тем больше она напоминает те самые первые звезды, которые «зажглись» в молодой Вселенной.

Именно такие звезды недавно обнаружили астрономы из Германии и США на Магеллановом Мосту — межгалактическом «перешейке» между Большим и Малым Магеллановыми Облаками. Он расположен на расстоянии около 180 тысяч световых лет от нас и протянулся примерно на 75 тысяч световых лет. Ученые предполагают, что это проявление взаимодействия карликовых галактик.

«Мост» состоит в основном из водорода и имеет крайне низкую «металличность». Это делает его уникальной космической лабораторией для изучения условий ранней Вселенной — «окном» в далекое прошлое. Посреди этого вещества наблюдают множество звезд. Среди них ученые заметили две особенно массивные: MBO2 и MBO3. Они в десятки раз «тяжелее» Солнца. Астрономы объяснили, что такие светила играют важную роль в эволюции галактик, поскольку их сильное ультрафиолетовое излучение и звездные ветры больше всего влияют на окружающую среду.

Карта распределения нейтрального водорода в Большом и Малом Магеллановом Облаках, а также на расположенном между ними Магеллановом Мосту (черная отметка указывает на местоположение звезд MBO2 и MBO3, серый крест — на местоположение еще одной звезды (DI1388) / © E.C. Schösser et al, 2025

С помощью космического телескопа «Хаббл» удалось измерить содержание железа в этих звездах. О результатах наблюдений исследователи рассказали в статье, доступной на сервере препринтов arXiv. Оказалось, что в MBO2 железа примерно в 10 раз меньше, чем в Солнце. У MBO3 его количество вовсе мизерное — всего 3,6 процента от солнечного уровня. По словам исследователей, эти звезды вполне можно вносить в список самых «бедных металлами» из известных на сегодня. Интересно, что при этом у MBO3 обнаружено необычно много некоторых других элементов, например кислорода и магния. Это говорит о неоднородности химического состава Магелланова Моста.

Исследователи подчеркнули, что эти измерения нужны для лучшего понимания ранней Вселенной. Космическая обсерватория «Джеймс Уэбб» и другие современные телескопы позволяют наблюдать галактики такими, какими они были всего через несколько сотен миллионов лет после Большого Взрыва. Чтобы правильно интерпретировать спектр идущего от них света, необходимы как можно более точные данные о химическом составе их звезд, и неверная оценка содержания «металлов» может привести к ошибочным выводам.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Астрономия
# космос
# Магеллановы Облака
# металличность
# ранняя вселенная
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
18 Мар
500
Первый шаг в открытый космос и… обратно
Политехнический музей
Москва
Лекция
18 Мар
Бесплатно
От винта! Что нужно знать, чтобы научить машину летать?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
18 Мар
2000
Небесные гости — метеориты. Желанные или незваные?
Лекторий Достоевский
Москва
Лекция
18 Мар
Бесплатно
Как гормоны управляют нашей жизнью
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
18 Мар
700
Древнерусский человек
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
19 Мар
450
Жизнь звезды
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
19 Мар
Бесплатно
Первый выход человека в открытый космос в печатных и письменных документах
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
19 Мар
Бесплатно
Биполярный спектр
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
20 Мар
Бесплатно
Известный и неизвестный Королев
Политехнический музей
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 14:16
Елизавета Александрова

Астрофизики рассмотрели Землю как далекую экзопланету

Исследователи попытались выяснить, как можно распознать копию нашей планеты в глубоком космосе. Они «поместили» Землю в далекую звездную систему и обнаружили, что изменения ее яркости по мере вращения вокруг оси и движения по орбите выдавали бы очень важную подробность: этот мир окутан облаками.

Астрономия
# атмосфера
# землеподобные планеты
# Земля
# Земля из космоса
# космос
# экзопланета
Вчера, 11:57
ТГУ

Томские физики сделали неожиданное открытие: волновая функция одного электрона оказалась способна поддерживать особые квазичастицы

В мире квантовой физики каждый день происходят удивительные открытия, которые меняют наше понимание фундаментальных законов природы. Недавнее исследование, проведенное на физическом факультете ТГУ, раскрыло новые свойства электронов, которые могут иметь важные последствия для квантовой электродинамики и технологий будущего. Ученые обнаружили, что волновая функция одного электрона может поддерживать особые квазичастицы — плазмон-поляритоны.

ТГУ
# волновая функция
# квазичастицы
# плазмон-поляритоны
# электроны
Вчера, 12:59
Татьяна

Астрономы случайно открыли гигантскую дисковую галактику в ранней Вселенной

Дисковые галактики возникали уже в первые миллиарды лет после рождения Вселенной. По сравнению с теми, что появились позже, их размеры небольшие. Эффективный радиус составляет три килопарсек, а звездная масса — сотни миллиардов солнечных. Эти данные соответствуют моделям образования, однако новые наблюдения могут потребовать пересмотра расчетов: астрономы обнаружили неожиданно крупный объект на заре зарождения звезд и галактик.

Астрономия
# James Webb Space Telescope
# галактический диск
# Италия
# ранняя вселенная
15 марта
Юлия Трепалина

Психологи назвали сроки полного эмоционального разрыва с бывшими

Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).

Психология
# отношения
# привязанность
# разрыв
# расставание
# романтические отношения
# эмоции
13 марта
ТГУ

Ученые нашли микропластик в реке в Узбекистане, имеющей большое значение в орошении полей

Специалисты Биологического института ТГУ вместе с коллегами из Узбекистана впервые провели исследование микропластика в одной из крупных рек страны — Зарафшан, играющей важную роль в орошении полей. Анализ проб воды показал, что загрязняющие компоненты в ней отличаются от типов микропластика в других водных объектах.

ТГУ
# Заравшан
# микропластик
# мусор
# река
# Узбекистан
14 марта
Юлия Трепалина

Ученые опровергли мнение о пике умственных способностей в 30 лет

Существует мнение, что когнитивные способности людей достигают пика уже к 30 годам, после чего начинают угасать. Однако группа американских и немецких ученых показала: умственные навыки вроде умения читать и анализировать тексты, а также выполнять математические вычисления могут продолжать развиваться и после 40 лет. Больше того, их ухудшения возможно избежать и в более позднем возрасте, если человек часто пользуется этими умениями в работе или повседневной жизни.

Психология
# возраст
# грамотность
# когнитивные способности
# математические способности
# навык
# умственные способности
# упадок
# чтение
6 марта
Юлия Трепалина

Психологи проверили, связано ли восприятие двояких картинок с чертами личности

В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.

Психология
# двойственные изображения
# личностные качества
# оптическая иллюзия
# черты личности
15 марта
Юлия Трепалина

Психологи назвали сроки полного эмоционального разрыва с бывшими

Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).

Психология
# отношения
# привязанность
# разрыв
# расставание
# романтические отношения
# эмоции
1 марта
Полина Меньшова

Психологи объяснили, почему стремление быть счастливым приводит к несчастью

Исследователи из Южной Кореи и Канады нашли новое объяснение «парадоксу счастья». Они обнаружили, что попытки стать счастливее приводят к противоположному результату, потому что истощают систему самоконтроля.

Психология
# самоконтроль
# счастье
# удовлетворенность жизнью
# уровень счастья
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. На Магеллановом Мосту нашли «окно» в прошлое Вселенной

    Только что

  2. Пермские ученые нашли факторы, влияющие на разрушение деталей при жесткой посадке самолета

    2 часа назад

  3. Тюменские медики разработали препарат против грибковой инфекции, характерной для большинства женщин

    3 часа назад

  4. Гигантская экономия: как исследователи из Сибири снизят расход топлива самолетов

    3 часа назад
Выбор редакции

Гигантская экономия: как исследователи из Сибири снизят расход топлива самолетов

3 часа назад

Последние комментарии

Семен Слепцов
15 минут назад
А не получится ли так, что такая развитая поверхность будет способствовать обледенению крыла?

Гигантская экономия: как исследователи из Сибири снизят расход топлива самолетов

Dmitriy Dorian
51 минута назад
Arkady, в этой параллельной вселенной также не появились препараты для лечения тяжёлых психических расстройств.

Почему почти при одинаковых параметрах Земли и Венеры у них такая большая разница в атмосферном давлении?

Александр Березин
1 час назад
Иван, "о господи ну поняли что нет там "современной жизни" " Нет, этого никто не понял -- см. последнюю из приведенных мною ссылок, она это разбирает в

Китай пригласил другие страны поучаствовать в миссии по первой в истории доставке грунта с Марса

alexey al
2 часа назад
Дмитрий, железо восстанавливает CO, который переходит в CO2. Здесь есть ошибка?

Boston Metal произвел более тонны стали новым безуглеродным методом

alexey al
3 часа назад
Тонна стали. Можно начинать смеяться?

Boston Metal произвел более тонны стали новым безуглеродным методом

Ваче Бабаджанян
3 часа назад
Ответили же инопланетяне, словами своего контакта в фильме "контакт с НЛО история дружбы в Италии" , что земной мир создан руками инопланетян.

Почему почти при одинаковых параметрах Земли и Венеры у них такая большая разница в атмосферном давлении?

Александр Березин
4 часа назад
Иван, Венера вращается сейчас очень медленно, минимум на два порядка медленнее, чем вращалась исходно. Замедление связано с тормозящим действием

Почему почти при одинаковых параметрах Земли и Венеры у них такая большая разница в атмосферном давлении?

Сергей Запрягаев
4 часа назад
Кстати лидар или сонар и живому пилоту в такой ситуации неплохо бы иметь. Где-то помню читал новость про нарисованный на стене тоннель, в который

Нарисованная дорога обманула автопилот Tesla

Igor Vorobyev
4 часа назад
Будущий курьер в Яндекс

Китайский человекоподобный робот научился ездить на велосипеде

Vlad Ok
5 часов назад
Я увидев заголовок подумал - не ил76 ли с тарелкой ДРЛО которые в 70-80х выпускал еще аж ташкентский авиазавод. Ибо ну а чо кроме как купить или

Спутники показали первый самолет дальнего радиолокационного обнаружения КНДР

Vlad Ok
6 часов назад
Dmitr, многие современные смарты поддерживают e-sim. Который по сути кусочек пересылаемого по инету кода. Так что в недалеком будущем просто будешь

SpaceX сообщила, какими будут спутники нового поколения Starlink 

Ivan Kalita
6 часов назад
Вы ещё напишите полную стоимость выплавления тонны стали классическим методом и анодным...

Boston Metal произвел более тонны стали новым безуглеродным методом

Андрей Солдатов
6 часов назад
Максат, бедный, бедный Максат, обездоленный коррупционерами

Спутниковые снимки подтвердили, что стройка нового мегапроекта Саудовской Аравии идет полным ходом

Дмитрий Вдовин
6 часов назад
Писать про металлургию не для этого автора, вот про кастрацию котов, это для него будет самое то. После описания процесса получения стали в

Boston Metal произвел более тонны стали новым безуглеродным методом

папин рубанок
6 часов назад
Жасулан, ты чо чурка на русском пишешь и русских поносишь !!! Давай воспитаю тебя раз отец не смог !

Спутниковые снимки подтвердили, что стройка нового мегапроекта Саудовской Аравии идет полным ходом

ezdiumno ru
7 часов назад
Андрей, И не только курьеры. Дело вовсе не в "умении ездить на велосипеде" или "ходить". Смысл в гораздо большем... "Терминатор" отдыхает...

Китайский человекоподобный робот научился ездить на велосипеде

ezdiumno ru
7 часов назад
Даааа, китайцы молодцы! Не зря они изобрели порох, бумагу, фарфор, шелк и еще много чего. Теперь нация снова на подъёме. Держись Америка, держись

Китайский человекоподобный робот научился ездить на велосипеде

Евгений Гельдфельд
7 часов назад
Советский аппарат севший на Венеру проработал там достаточно чтобы пеиедать все параметры атмосферы. Спускаясь на парашюте он установил что

Почему почти при одинаковых параметрах Земли и Венеры у них такая большая разница в атмосферном давлении?

Иоанн Грозный
8 часов назад
Так называемые " отсталые и бедные" страны не перестают удивлять весь мир своими супер проектами,их воля и разум зашкаливают,а так называемые

Спутниковые снимки подтвердили, что стройка нового мегапроекта Саудовской Аравии идет полным ходом

Иван
9 часов назад
Джонни, не очень понятно, что вы делаете на этом сайте с таким подходом к логике.

У женщин с дефицитом секса оказался повышен риск смерти

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно