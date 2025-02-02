Физики предупредили об опасности летающих над поверхностью Луны пылевых облаков

Еще в XVIII веке астрономы сообщали о едва заметном необычном свечении над лунным горизонтом и даже думали, что у Луны есть полноценная атмосфера. В XX столетии этот феномен своими глазами видели астронавты «Аполлонов». Стало ясно, что такой эффект создает лунная пыль. Недавно ученые решили собрать данные о ней за всю историю наблюдений и пришли к выводу, что пылевые облака над поверхностью естественного спутника Земли способны приводить к крушению космических аппаратов.

В 1960-е годы космические аппараты серии Surveyor неоднократно присылали с Луны снимки, на которых отчетливо видна тонкая линия света над темным лунным горизонтом примерно через четверть часа после заката. Явление так и назвали — свечением лунного горизонта. Установлено, что так подсвечивается пыль, летающая над поверхностью во многом под действием электрического поля.

В 1972 году во время обращения «Аполлона-17» вокруг Луны экипаж сообщал не только о горизонтальных полосах, но и о поднимающихся вверх столбах света наподобие так называемых сумеречных лучей, которые на Земле иногда как бы прорываются из-за облаков на закате. Они появлялись всего на несколько секунд перед рассветом или после заката, и запечатлеть их не удалось, так что астронавт Юджин Сернан решил хотя бы зарисовать то, что видел.

На поверхности Луны «Аполлон-17» разместил специальный прибор для наблюдения за лунной пылью, которую подбрасывает ударами микрометеороидов. Из-за этой же самой пыли его приходилось периодически выключать во избежание перегрева: подозревают, что она налипала на корпус под действием электростатики и таким образом его затемняла — лунная пыль электрически заряжена.

Свечение над лунным горизонтом после захода Солнца на снимке с борта зонда Surveyor 7 / © NASA

Недавно ученые из Института космических исследований Австрийской академии наук обобщили все, что известно о разнообразных появлениях над Луной довольно плотных пылевых скоплений, и обратили внимание, что о них было известно задолго до начала космической эры.

К примеру, есть снимок 1944 года, сделанный в момент захода Юпитера за лунный горизонт, и непосредственно над линией горизонта на диске планеты прослеживается темная полоса. При этом о линии света над темным краем Луны рассказывали еще в XVIII веке. Более того, как пишут ученые, иногда это свечение как бы удлиняло «рога» лунного месяца вплоть до того, что практически создавало эффект «кольцевой Луны».

Темная полоса на линии лунного горизонта в момент затмения Юпитера Луной на снимке 1944 года (вверху) и показанная для сравнения компьютерная симуляция (внизу) / © Oleksiy V. Arkhypov, Maxim L. Khodachenko, 2025

Обо всем этом исследователи рассказали в статье, доступной на сервере препринтов Корнелльского университета (США). Особенно важными они считают данные аппарата LADEE (Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer — Исследователь лунной атмосферы и пылевой среды). В 2013-2014 годах он летал вокруг Луны на высотах 235-250 километров и зафиксировал пять пылевых облаков ориентировочно в 75 километрах над поверхностью. Находил он их примерно вдоль так называемой линии терминатора — границы света и тьмы на поверхности.

В целом по итогам сопоставления всей информации за разные годы выяснилось сразу несколько любопытных тенденций. Во-первых, по статистике признаки летающей над Луной обильной пыли чаще отмечаются во время интенсивных метеорных потоков. Это позволяет подозревать, что пыль поднимается в результате метеороидной бомбардировки лунной поверхности.

Во-вторых, по числу солнечных пятен во время всех этих явлений подсчитано, что почему-то чаще пылевые облака возникают в периоды слабого, спокойного Солнца. Предполагают, что на пике солнечной активности высокоскоростной поток заряженных частиц под названием солнечный ветер «сдувает» лунную пыль и рассеивает облака. Для ученых это довольно неожиданно: они полагали, что солнечные заряженные частицы, наоборот, должны уплотнять эти облака.

А еще удалось примерно определить две области, где пыль над горизонтом наблюдают чаще всего: это окрестности Моря Восточного (как ни странно, на западном краю видимой стороны) и Моря Краевого с противоположной стороны, то есть справа.

Но главный вывод ученых таков, что лунные пылевые облака могут быть достаточно плотны, чтобы представлять серьезную опасность для космических аппаратов: трение корпуса об эти частицы будет «тормозить» движение корабля и способно даже привести к его крушению. По мнению ученых, катастрофы зондов «Викрам» и «Берешит» в 2019 году вполне могли произойти из-за того, что в тонкий процесс снижения вмешалась лунная пыль.

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