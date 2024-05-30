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Телескоп «Евклид» обнаружил 1,5 триллиона звезд между галактиками скопления Персея
Астрономы, работающие с космической обсерваторией «Евклид» (Euclid), открыли полтора триллиона звезд, «дрейфующих» в массивном скоплении Персея, состоящем из тысяч галактик.
Благодаря возможностям телескопа улавливать рассеянный свет ученые обнаружили 50 тысяч свободнолетающих шаровых скоплений, которые содержат от десятков тысяч до миллионов звезд.
Изучая звезды, астрономы пришли к выводу, что они оказались вне своих галактик из-за активного слияния и разрушения галактик в скоплении Персея.
Примечательно, что результаты этого исследования — одни из первых научных наблюдений «Евклида». Они охватывают лишь первые 24 часа работы телескопа — до того, как он начал изучать миллиарды других галактик.
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Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода
С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.
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