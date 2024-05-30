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Телескоп «Евклид» обнаружил 1,5 триллиона звезд между галактиками скопления Персея

Астрономы, работающие с космической обсерваторией «Евклид» (Euclid), открыли полтора триллиона звезд, «дрейфующих» в массивном скоплении Персея, состоящем из тысяч галактик.

Скопления Персея и две его самые яркие галактики: NGC 1275 (слева) и NGC 1272 (справа) в центре / © Euclid consortium, MPE

Благодаря возможностям телескопа улавливать рассеянный свет ученые обнаружили 50 тысяч свободнолетающих шаровых скоплений, которые содержат от десятков тысяч до миллионов звезд.

Изучая звезды, астрономы пришли к выводу, что они оказались вне своих галактик из-за активного слияния и разрушения галактик в скоплении Персея.

Увеличенные изображения скопления Персея, полученные «Евклидом», показывают карликовые галактики, пережившие взаимодействие с более крупными галактиками / © Euclid consortium, LMU, MPE

Примечательно, что результаты этого исследования — одни из первых научных наблюдений «Евклида». Они охватывают лишь первые 24 часа работы телескопа — до того, как он начал изучать миллиарды других галактик.