Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Сверхмассивная черная дыра «задушила» древнюю галактику
Наблюдая за древней галактикой с помощью космической обсерватории «Джеймс Уэбб», астрономы обнаружили, что она начала медленно угасать вскоре после своего формирования. Открытие позволяет понять, как именно в звездных системах прекращается процесс звездообразования. Ключевую роль тут сыграл повышенный выброс газа в окружающее галактику пространство.
Массивная галактика GS-10578, также известная как галактика Пабло, появилась всего через два миллиарда лет после Большого взрыва. Внимание астрономов она привлекла сразу после своего обнаружения с помощью космического телескопа «Хаббл» и наземных обсерваторий. Дело в том, что, несмотря на огромную массу (более 160 миллиардов солнечных масс), GS-10578 почти полностью утратила способность создавать новые звезды. Это нетипично для ранней Вселенной.
Чтобы понять причины, по которым столь юная галактика начала медленно «погибать», исследовательская группа из Кембриджского университета (Великобритания) изучила Пабло с помощью «Уэбба». Дополнительные наблюдения, выполненные радиоинтерферометром ALMA, показали, что GS-10578 содержит очень мало холодного молекулярного газа — основного «строительного» материала для формирования звезд.
Запасы этого «топлива» составляют менее одного процента от массы всех светил, поэтому GS-10578 можно считать одной из самых обедненных газом галактик ранней Вселенной. При этом темпы звездообразования не превышают 5,6 солнечной массы в год, а нейтральный газ выбрасывается наружу со скоростью примерно 60 солнечных масс в год.
Авторы научной работы, опубликованной в журнале Nature Astronomy, также рассчитали, что Пабло полностью лишится газа менее чем за 200 миллионов лет — в 50 раз быстрее, чем у типичных звездообразующих галактик. Поскольку даже в таких условиях звездный диск GS-10578 остался невредимым, остановка процесса звездообразования прошла эффективно, но мягко — без разрушительных последствий.
Выяснилось, что Пабло эволюционировала в режиме «нулевого притока газа», то есть не получала свежего топлива из космического пространства. Вероятно, поступающее вещество либо выбрасывалось активным галактическим ядром, либо нагревалось до таких температур, что не могло конденсироваться (сжиматься) и формировать новые звезды.
Особое внимание исследователи уделили центральной сверхмассивной черной дыре, чья активность могла привести к мощным потокам вещества, способным выдувать остатки газа из галактики. По оценкам, нынешний этап активности этого космического «монстра» длится около трех миллионов лет. За это время Пабло лишилась до 15% оставшегося топлива — достаточно для того, чтобы поддерживать «спящее» состояние. Медленная гибель GS-10578, однако, началась задолго до нынешнего всплеска активности сверхмассивной черной дыры.
Решающую роль, вероятно, сыграла комбинация двух процессов: первый препятствовал поступлению нового газа, а второй способствовал его выбросам из Пабло. Подобные механизмы, по мнению ученых, могли действовать во многих массивных «мертвых» галактиках, объясняя появление старых и безжизненных звездных гигантов, существовавших вскоре после рождения Вселенной.
Исследователи обнаружили противоречащее существующему определению топологическое состояние в квантовом материале. Они считают, что пришло время переосмыслить определения для топологических систем и искать их в новых местах.
Доставленный с обратной стороны Луны грунт произвел впечатление необычным изотопным составом. Планетологи пришли к выводу, что вещество там стало таким из-за падения гигантского астероида.
Изменить пищевые привычки может не только авторитет врача, но и обычный разговор между друзьями. Исследователи ВШЭ показали, что советы сверстников снижать потребление сахара работают так же эффективно, как и призывы экспертов.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Ученые уверены, что покрытая водяным льдом юпитерианская луна Европа скрывает внутри себя глобальный океан, но сомневаются в его жизнепригодности. В недавнем исследовании они попытались оценить степень активности в недрах спутника и пришли к неутешительному выводу: тектоника там вряд ли способна обеспечить обогащение воды минералами.
В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
24 Июля, 2022
Зов темной глубины
27 Июля, 2015
Животные, которые меняют свой пол
18 Мая, 2014
10 самых известных ученых России
27 Февраля, 2019
Стоит ли прогревать двигатель в холодную погоду
19 Апреля, 2018
Воздушные авианосцы: «аэродромы» в небесах
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии