Новый принцип взаимодействия частиц оказался подобен танцу

Коллектив ученых из Объединенного института высоких температур РАН и Московского физико-технического института обнаружил неожиданную и сложную связь между движениями парных пылевых частиц в плазме. Исследователям удалось показать, как неоднородность «кильватерного следа», оставляемого одной частицей, заставляет другую колебаться в вертикальном направлении в такт удвоенной частоте их горизонтальных смещений.

Результаты работы, поддержанной грантом Российского научного фонда, опубликованы в журнале Physics of Plasmas.

Пылевая плазма — это ионизированный газ, содержащий микроскопические твердые частицы, которые называют пылинками. Такая среда встречается повсюду: от межзвездных облаков и колец Сатурна до промышленных установок для производства микрочипов и термоядерных реакторов. В лабораторных условиях ученые часто имеют дело с плазмой, в которой ионы движутся направленно, образуя поток. Когда в такой поток попадает отрицательно заряженная пылинка, она начинает вести себя как своеобразный гравитационный центр для положительных ионов.

Подобно тому, как лодка оставляет за собой кильватерный след на воде, заряженная частица в потоке ионов создает за собой область возмущения — так называемый ионный кильватерный след. Этот след представляет собой вытянутую область с избытком положительного заряда, которая может притягивать другие отрицательно заряженные пылинки. Благодаря этому механизму частицы способны выстраиваться в упорядоченные структуры, например, в вертикальные цепочки. Однако до сих пор оставалось много вопросов о том, как именно неоднородная структура этого следа влияет на тонкую динамику частиц внутри таких ансамблей.

Чтобы разгадать эту загадку, исследователи из ОИВТ РАН и МФТИ применили мощный инструмент — полностью самосогласованное численное моделирование с помощью программного комплекса OpenDust, позволяющего с высокой точностью просчитывать взаимодействие частиц с плазменным окружением. Они создали виртуальную модель системы из двух пылевых частиц, выстроенных друг над другом вдоль потока ионов. Целью было детально изучить, как неоднородность кильватерного следа от верхней частицы влияет на спектры колебаний обеих частиц. Для анализа этих колебаний был использован и усовершенствован метод спектрального отклика на стохастические процессы, который позволяет, «прослушивая» тепловой шум частиц, извлечь исчерпывающую информацию о силах, действующих на них, коэффициентах трения и других ключевых параметрах системы.

Ионный «кильватерный след» в плазме. На этой тепловой карте показано, как верхняя пылевая частица (белый кружок) фокусирует поток ионов, создавая за собой область их повышенной плотности (яркая желтая зона). Нижняя частица находится прямо внутри этого неоднородного следа, что кардинально меняет условия ее движения и приводит к возникновению сложных колебаний / © E. A. Sametov et al., Physics of Plasmas

Результаты моделирования привели к важным результатам. Выяснилось, что неоднородность кильватерного следа верхней частицы ведет себя крайне избирательно. Она практически не оказывала влияния на горизонтальные (поперечные) колебания частиц. Однако картина их вертикальных (продольных) движений изменяется кардинально. Главным и самым неожиданным открытием стало появление в спектре вертикальных колебаний нижней частицы дополнительной, новой моды. Анализ показал, что эта мода не является собственной частотой системы, а представляет собой своего рода «эхо» от движений в другой плоскости: ее частота оказалась в точности равна удвоенной частоте относительных горизонтальных колебаний частиц. Иными словами, горизонтальное «раскачивание» частиц друг относительно друга порождало вертикальные вибрации с удвоенным темпом.

Эдуард Саметов, сотрудник лаборатории физики активных сред и систем МФТИ, рассказал о своей работе: «Мы фактически обнаружили, что горизонтальные и вертикальные «миры» этих частиц не так уж и разделены. Движение частиц друг относительно друга в горизонтальной плоскости, даже самое незначительное, создает своего рода «рябь» в кильватерном следе. Эта рябь, в свою очередь, раскачивает нижнюю частицу в вертикальном направлении с удвоенной частотой. Это похоже на сложный танец, где шаги в одном направлении задают ритм для движений в совершенно другом. Понимание этого механизма открывает путь к более глубокому анализу сил в плазме».

Разработанная учеными аналитическая теория, которая легла в основу обновленного метода спектрального отклика на стохастические процессы, теперь позволяет экспериментаторам не просто наблюдать, но и количественно измерять параметры этой сложной взаимосвязи. Новый подход дает возможность с высокой точностью определять силы взаимодействия, коэффициенты трения, температуры тепловых источников и, что особенно важно, ранее скрытый от прямого измерения параметр — горизонтальный градиент заряда нижней частицы, находящейся в кильватерном следе. Проверка метода на данных численного моделирования показала его высокую точность.

Практическая значимость исследования велика. Умение точно измерять и понимать межчастичные силы в пылевой плазме критически важно для управления процессами плазменного напыления и травления в микроэлектронике, а также для предотвращения загрязнения установок термоядерного синтеза. С фундаментальной точки зрения, работа открывает новое окно в физику сильно связанных неравновесных систем, в которых взаимодействия носят сложный, нецентральный и не взаимный характер.

В будущем ученые планируют применить усовершенствованный метод для анализа данных реальных лабораторных экспериментов, а также расширить свое исследование на системы, состоящие из большего числа частиц. Это позволит еще глубже понять законы, по которым живет и самоорганизуется материя в одном из самых распространенных состояний во Вселенной.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

ФизТех 546 статей Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), известен также как Физтех — ведущий российский вуз по подготовке специалистов в области теоретической, экспериментальной и прикладной физики, математики, информатики, химии, биологии и смежных дисциплин. Расположен в городе Долгопрудном Московской области, отдельные корпуса и факультеты находятся в Жуковском и в Москве.