Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Новый принцип взаимодействия частиц оказался подобен танцу
Коллектив ученых из Объединенного института высоких температур РАН и Московского физико-технического института обнаружил неожиданную и сложную связь между движениями парных пылевых частиц в плазме. Исследователям удалось показать, как неоднородность «кильватерного следа», оставляемого одной частицей, заставляет другую колебаться в вертикальном направлении в такт удвоенной частоте их горизонтальных смещений.
Результаты работы, поддержанной грантом Российского научного фонда, опубликованы в журнале Physics of Plasmas.
Пылевая плазма — это ионизированный газ, содержащий микроскопические твердые частицы, которые называют пылинками. Такая среда встречается повсюду: от межзвездных облаков и колец Сатурна до промышленных установок для производства микрочипов и термоядерных реакторов. В лабораторных условиях ученые часто имеют дело с плазмой, в которой ионы движутся направленно, образуя поток. Когда в такой поток попадает отрицательно заряженная пылинка, она начинает вести себя как своеобразный гравитационный центр для положительных ионов.
Подобно тому, как лодка оставляет за собой кильватерный след на воде, заряженная частица в потоке ионов создает за собой область возмущения — так называемый ионный кильватерный след. Этот след представляет собой вытянутую область с избытком положительного заряда, которая может притягивать другие отрицательно заряженные пылинки. Благодаря этому механизму частицы способны выстраиваться в упорядоченные структуры, например, в вертикальные цепочки. Однако до сих пор оставалось много вопросов о том, как именно неоднородная структура этого следа влияет на тонкую динамику частиц внутри таких ансамблей.
Чтобы разгадать эту загадку, исследователи из ОИВТ РАН и МФТИ применили мощный инструмент — полностью самосогласованное численное моделирование с помощью программного комплекса OpenDust, позволяющего с высокой точностью просчитывать взаимодействие частиц с плазменным окружением. Они создали виртуальную модель системы из двух пылевых частиц, выстроенных друг над другом вдоль потока ионов. Целью было детально изучить, как неоднородность кильватерного следа от верхней частицы влияет на спектры колебаний обеих частиц. Для анализа этих колебаний был использован и усовершенствован метод спектрального отклика на стохастические процессы, который позволяет, «прослушивая» тепловой шум частиц, извлечь исчерпывающую информацию о силах, действующих на них, коэффициентах трения и других ключевых параметрах системы.
Результаты моделирования привели к важным результатам. Выяснилось, что неоднородность кильватерного следа верхней частицы ведет себя крайне избирательно. Она практически не оказывала влияния на горизонтальные (поперечные) колебания частиц. Однако картина их вертикальных (продольных) движений изменяется кардинально. Главным и самым неожиданным открытием стало появление в спектре вертикальных колебаний нижней частицы дополнительной, новой моды. Анализ показал, что эта мода не является собственной частотой системы, а представляет собой своего рода «эхо» от движений в другой плоскости: ее частота оказалась в точности равна удвоенной частоте относительных горизонтальных колебаний частиц. Иными словами, горизонтальное «раскачивание» частиц друг относительно друга порождало вертикальные вибрации с удвоенным темпом.
Эдуард Саметов, сотрудник лаборатории физики активных сред и систем МФТИ, рассказал о своей работе: «Мы фактически обнаружили, что горизонтальные и вертикальные «миры» этих частиц не так уж и разделены. Движение частиц друг относительно друга в горизонтальной плоскости, даже самое незначительное, создает своего рода «рябь» в кильватерном следе. Эта рябь, в свою очередь, раскачивает нижнюю частицу в вертикальном направлении с удвоенной частотой. Это похоже на сложный танец, где шаги в одном направлении задают ритм для движений в совершенно другом. Понимание этого механизма открывает путь к более глубокому анализу сил в плазме».
Разработанная учеными аналитическая теория, которая легла в основу обновленного метода спектрального отклика на стохастические процессы, теперь позволяет экспериментаторам не просто наблюдать, но и количественно измерять параметры этой сложной взаимосвязи. Новый подход дает возможность с высокой точностью определять силы взаимодействия, коэффициенты трения, температуры тепловых источников и, что особенно важно, ранее скрытый от прямого измерения параметр — горизонтальный градиент заряда нижней частицы, находящейся в кильватерном следе. Проверка метода на данных численного моделирования показала его высокую точность.
Практическая значимость исследования велика. Умение точно измерять и понимать межчастичные силы в пылевой плазме критически важно для управления процессами плазменного напыления и травления в микроэлектронике, а также для предотвращения загрязнения установок термоядерного синтеза. С фундаментальной точки зрения, работа открывает новое окно в физику сильно связанных неравновесных систем, в которых взаимодействия носят сложный, нецентральный и не взаимный характер.
В будущем ученые планируют применить усовершенствованный метод для анализа данных реальных лабораторных экспериментов, а также расширить свое исследование на системы, состоящие из большего числа частиц. Это позволит еще глубже понять законы, по которым живет и самоорганизуется материя в одном из самых распространенных состояний во Вселенной.
Глубоководная жизнь нам, сухопутным, кажется инопланетной. В недавней экспедиции морские биологи погрузились на дно пятого по глубине Курило-Камчатского желоба. Они преодолели 9500 метров толщи воды и встретили удивительно богатые сообщества организмов, живущих благодаря хемосинтезу. Тысячи километров дна покрывает беспозвоночная жизнь, которая питается благодаря бактериям, окисляющим метан. Naked Science поговорил с одним из авторов исследования.
Физики-теоретики из МФТИ, НИЦ «Курчатовский институт» и Физического института имени П.Н. Лебедева РАН разработали новый математический аппарат для описания поведения квантовых полей в космологических масштабах. Их работа не только проясняет, как тонкие квантовые эффекты влияют на эволюцию Вселенной, но и предсказывает, как эти эффекты определят конечную судьбу самого пространства-времени. Этот подход позволяет разрешить давние противоречия в теории и открывает путь к пониманию таких фундаментальных загадок, как природа темной энергии и стабильность вакуума.
Распространенный стереотип гласит, что «женщины любят ушами». Однако проведенное в Китае исследование показало, что представительницы прекрасного пола больше, чем мужчины, ценят осязаемые проявления любви и заботы — к примеру, в виде помощи по дому, а не просто вербальные заверения в нежных чувствах.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Бета-блокаторы около 40 лет использовали для лечения людей, пострадавших от инфаркта. Однако работы последних лет, авторы которых пробовали оценить их эффективность в современных условиях, уже поставили их полезность под вопрос. Новое исследование показало, что для одного из полов они могут быть даже вредны.
Ученые ТПУ совместно с коллегами провели эксперименты и с высокой точностью предсказали кинетические характеристики воспламенения и сгорания топлива с добавлением воды. Результаты показали, что топливо с небольшой добавкой воды сгорает на 7-14% быстрее по сравнению с однородным углеводородным топливом. В будущем это может помочь в разработке более экологичных и ресурсоэффективных систем сжигания альтернативных топлив.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
10 странных экспериментов с эмбрионами животных
XFEL: гибрид микроскопа с ускорителем
Когда нас не было и в проекте. Хорошо ли вы знаете историю Земли до появления человека? Тест от Naked Science
«Думаю, несколько сотен, а может, даже тысячу степных орлов мы сумели спасти!»
Топ необычных авто советской эпохи
Элементарно: Телевизор на европии и тающая посуда из галлия
Квантовая запутанность — королева парадоксов
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии