Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Гравитационные волны обеспечили нас необходимыми для жизни элементами
Международная группа физиков сопоставила результаты исследований сверхновых и килоновых с наблюдениями телескопа «Джеймс Уэбб» и пришла к выводу, что самые тяжелые химические элементы, необходимые для нашей жизнедеятельности, сформировались во время астрономических событий, которыми «управляют» гравитационные волны.
Все химические элементы тяжелее железа возникли при астрофизических процессах: термоядерном p-процессе, а также медленном (s-процесс) и быстром (r-процесс) захвате нейтронов. Более 20 элементов считаются необходимыми для существования жизни, какой мы ее знаем. Большинство из этих элементов имеют порядковый номер выше 35, и они сформировались в сверхновых во время p-процесса и r-процесса. Но есть два элемента, которые рождаются преимущественно в ходе r-процесса: бром и йод. Последний особенно интересует ученых.
По расчетам авторов новой работы, препринт которой выложен на arXiv, 96% йода-127 в земной коре сформировалось во время r-процесса. Условия, необходимые для его запуска, крайне экстремальны: необходима высокая концентрация свободных нейтронов относительно количества ядер, на которые они могут «налипнуть», сформировав более тяжелые элементы.
Подходящие условия складываются в сверхновых, но с ними есть несколько проблем. Во-первых, они буквально опасны для жизни, если случаются вблизи обитаемого мира. Скорее всего, они спровоцировали немало массовых вымираний на нашей планете. По расчетам ученых, такие сверхновые в пределах 20 парсек от Земли случаются каждые несколько сотен миллионов лет. Во-вторых, не до конца ясно, насколько успешен r-процесс в сверхновых и насколько далеко разлетаются новые элементы.
Поэтому, помимо сверхновых, ученые присматриваются с килоновым — слияниям двух нейтронных звезд или нейтронный звезды с черной дырой. В общем-то, у них такой же «радиус убийства», как и у сверхновых, разве что планете не повезет оказаться на пути гамма-вспышки от события. Зато они случаются реже, поэтому менее опасны в долгосрочной перспективе.
Авторы исследования полагают, что именно килоновые производят важные для жизни элементы, а провоцируют эти события гравитационные волны. Первое косвенное свидетельство того, что нейтронные звезды сталкиваются, поскольку теряют энергию на гравитационные волны, появилось в результате анализа наблюдений за пульсаром PSR B1913+16. Напрямую это удалось подтвердить благодаря исследованию гравитационных волн GW170817 от слияния двух нейтронных звезд.
В 2023 году другая группа ученых проанализировала упомянутый выше сигнал GW170817 по данным LIGO и сделала вывод, что в этом столкновении нейтронных звезд образовались теллур и лантаноиды. К такому же выводу пришли исследователи, изучившие по данным «Джеймса Уэбба» килоновую, породившую гамма-вспышку GRB 230307А. То есть в килоновых точно появляется теллур.
R-процесс по своей природе порождает элементы группами с пиками распространенности, которые соответствуют стабильным ядрам с магическими числами нейтронов. Теллур и йод входят в один пик, поэтому, как считают исследователи, вместе с теллуром в описанных килоновых должен был образоваться йод.
Авторы новой работы предложили проверить эту гипотезу, изучив содержание йода-129 в лунном реголите. Ранее они с коллегами предложили проверить лунный реголит на содержание плутония-244, чтобы сопоставить его с содержанием плутония в осадочных породах с океанского дна за последние 10 миллионов лет. Все это для того, чтобы подсчитать вклад килоновых в обилие тяжелых элементов на Земле.
Йод более летучий, чем плутоний и другие тяжелые элементы, образующиеся в ходе r-процесса. Это влияет на свойства межзвездной пыли с йодом в составе и на то, как она распространяется в космосе. Поэтому, если содержание плутония в лунном реголите еще можно предсказать, то обилие йода предсказать сложнее.
Зато, если удастся найти йод-129 в лунном реголите, можно будет подтвердить, что этот элемент действительно образуется в килоновых и разлетается на достаточно большие расстояния. Отметим, что это первый из предложенных учеными способов на практике проверить влияния килоновых на образование тяжелых элементов.
Йод играет огромную роль в нашей жизни, будучи частью гормонов, участвующих во многих физиологических процессах, включая метаболизм, рост, контроль температуры тела и сердечного ритма. Не зря еще Карл Саган сказал: «Мы все сделаны из звездного вещества».
Согласно данным с шести континентов, крупные травоядные животные создали ключевые условия для глобального биооразнообразия, изменяя все — от почв и растительности до экологических ниш более мелких животных.
Ученые с помощью околомарсианских спутников исследовали морфологическое и минералогическое строение высокогорных территорий и низин в южном полушарии Красной планеты — марсианских областей Эридания, Киммерия и Сиренум. Открытия оказались достаточно неожиданными.
Сверхмассивная черная дыра в центре Галактики вращается так быстро, что искривленная ткань пространства-времени, которая окружает этого монстра, принимает форму, напоминающую мяч для регби. Это выяснили американские ученые после анализа данных космической рентгеновской обсерватории «Чандра» и группы наземных радиотелескопов «Очень большая антенная решетка».
Австралийские ученые смоделировали тектоническую историю Земли почти за миллиард лет и выяснили, что причиной глобального похолодания, которое превратило нашу планету в один большой ледяной щит, стала низкая концентрация углекислого газа.
Девятого февраля 1904 года Япония напала на русский флот в Порт-Артуре — без объявления войны. Причины конфликта между Россией и Японией вот уже больше века трактуют искаженно: после 1917 года к власти пришли те, кто открыто называли Токио более прогрессивной силой. Не менее искаженно воспринимаются ход и исход столкновения. Редко пишут, что русские потеряли много меньше убитыми, или что Япония в конце войны была на краю катастрофы. Что же ее спасло? И как неожиданный проигрыш в русско-японской войне в итоге привел к катастрофе 1917 года в России?
Ученые из Наньянского технологического университета в Сингапуре создали искусственную бактериальную среду, повторяющую кишечник личинок вида Zophobas atratus, способных переваривать пластик. Масштабирование этого подхода может повысить успехи в борьбе с загрязнением Земли мусорным пластиком.
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
Канадские исследователи изучили состав пород, вышедших на поверхность при появлении первых континентов. По итогам анализа выяснилось, что новая земная кора возникла не в результате движения тектонических плит, а из-за процессов в океанических плато молодой Земли.
Авторы нового исследования рассказали, какой из современных напитков надо попробовать, чтобы почувствовать себя жителем Римской империи.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Почему люди бывают одиноки?
Кофе: вред, польза и… наслаждение
Пункт назначения Бенну: почему?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии