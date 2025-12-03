Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В США рассказали, кто выйдет победителем из боя между российским Су-57 и китайским J-35A

Американское издание 19FortyFive назвало вероятного победителя гипотетической дуэли между российским Су-57 и китайским J-35A. По оценке автора материала, в условном ближнем воздушном бою преимущество остается за российским истребителем пятого поколения.

Российский истребитель пятого поколения Су-57 / © Wikimedia Commons

Аналитик объяснил, что оба самолета создавались с разными техническими приоритетами. Су-57 разрабатывался как многофункциональная платформа с акцентом на сверхманевренность, высокую скорость и насыщенность сенсорами. Китайский J-35A, напротив, оптимизирован под малозаметность и тесную интеграцию в сетевые системы управления — подход, реализующий принцип «кто обнаружил первым, тот и атакует первым».

Тем не менее, как подчеркивает журналист издания, даже при более низкой радиолокационной заметности китайской машины, в дуэли один на один решающее слово может остаться за Су-57.

Российский истребитель располагает мощными средствами радиоэлектронной борьбы, а также способен применять ракеты большой дальности Р-37М, которые поражают цель на дистанции до 300 километров.

В ближнем бою ключевым преимуществом становится фирменная сверхманевренность Су-57, позволяющая ему навязать противнику неудобные условия и совершить результативную атаку.