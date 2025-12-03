В Москве состоялся XII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес». Naked Science был партнером мероприятия

В Москве 2 декабря прошел XII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес». Организаторами мероприятия выступили компания «Иннопрактика» и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Конгресс объединил 19 мероприятий, в которых приняли участие более 2000 человек. Среди участников были первые лица и ведущие специалисты государственных структур, крупных российских корпораций, институтов развития, инвестиционных компаний, представители вузов, научно-исследовательских институтов и высокотехнологичных российских компаний. Впервые на площадке Конгресса работала территория «Научи примером». Спикеры площадки в интерактивных форматах продемонстрировали, как инновационный менталитет работает в реальных проектах.

На Конгрессе спикеры особое внимание уделили изменениям, которые происходят при переходе к многополярному миру, и роли России в перезагрузке мировой системы. Участники пленарной сессии обсудили, как в условиях глобализации и цифровизации новая культура инноваций обеспечит рост российской экономики и взаимовыгодный диалог с другими странами. Важнейшим фактором для этого становится триединая модель взаимодействия науки, бизнеса и культуры с акцентом на достижение технологического лидерства.

Как рассказала во время приветственной речи генеральный директор компании «Иннопрактика» Катерина Тихонова, «Иннопрактика» всегда ставила во главу угла инновационной экономики человека, осознавая, что именно человеческие коммуникации прокладывают мосты между рыночными игроками на региональном, международном уровне.

«Тематика Конгресса предлагает рассмотреть зависимость экономического развития от взаимодействия разных областей жизнедеятельности — науки и бизнеса, культуры и государства. Успешное их взаимодействие, с нашей точки зрения, — залог достижения совокупного суверенитета», — сказала Тихонова.

Она отметила, что совокупный суверенитет нужен не только и не столько сам по себе, для изолирующей самодостаточности, сколько для паритета, уважительного взаимодействия на международной арене. По словам Тихоновой, культура — фундамент для выстраивания целого здания взаимообогащающего сотрудничества.

Первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова обратила внимание на активное развитие в России высокотехнологичного бизнеса. По ее словам, это подтверждается рейтингом «Техуспех», где 104 компании демонстрируют рост выручки до 58% в год, и деятельностью 142 компаний-«национальных чемпионов», стремящихся вывести российский высокотех на глобальный рынок. Чтобы поддержать таких лидеров, «Инновационный инжиниринговый центр», входящий в экосистему «Иннопрактики», применяет механизм «доращивания» технологических компаний. В качестве примера Попова привела контракт производителя газомотокомпрессоров АО «РУМО» на один миллиард рублей с Сербией после испытания оборудования для «Газпрома». По ее словам, такие успехи наглядно иллюстрируют формулу синергии.

«Наука рождает прорывные знания, бизнес превращает их в рыночные продукты и сервисы, а культура формирует среду доверия и ценности, без которых невозможны ни долгосрочные инвестиции, ни выход на новые рынки», — подчеркнула Попова.

Механизм «доращивания» и экспортные хабы воплощают связку науки и бизнеса, а международные культурные проекты создают ту самую благоприятную среду доверия для заключения многомиллионных контрактов, подобных соглашению с сербскими партнерами.

На мероприятии выступил Виктор Садовничий, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН. Он отметил, что Конгресс, организованный «Иннопрактикой», с момента первого проведения в МГУ стал эффективной площадкой для сотрудничества корпораций, научных и образовательных учреждений, институтов развития.

«Многие идеи, зародившиеся на этом форуме, уже воплотились в успешные проекты. Однако в эпоху глобальных перемен важно не останавливаться на достигнутом и отвечать на новые вызовы. В 2019 году в МГУ создали Институт перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем», — отметил Садовничий.

Он рассказал, что летом Московский университет выиграл правительственный грант на создание Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта, а месяц назад он подписал приказ об открытии факультета искусственного интеллекта.

«Изучение новых технологий поможет укрепить технологический суверенитет России и улучшить взаимодействие науки и бизнеса», — подчеркнул ректор МГУ.

Министр просвещения России Сергей Кравцов во время своего выступления обратил внимание, что наука, бизнес и культура влияют на мир через людей, которые в них работают. По его мнению, знания и мировоззрение людей определяют, как изменится мир — к лучшему или худшему. Именно система школьного образования закладывает фундамент для этого.

«Сегодня система школьного образования позволяет формировать у детей как фундаментальные знания, так и мировоззрение, основанное на важнейших ценностях. Мы утвердили единые образовательные программы, организовали воспитательную работу. Системный подход позволяет дать каждому ребенку прочную основу знаний, духовно-нравственные ориентиры и ключевые навыки, чтобы в будущем он смог реализовать свой потенциал на благо России», — пояснил Кравцов.

Министр просвещения России отметил успешную работу проектов в сфере образования, которые направлены на формирование важнейших ценностей у школьников.

О молодом поколении говорил и генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов. Он считает важным вовлекать молодежь в формирование кадровой экосистемы вокруг космической отрасли для создания большего количества конкурентоспособных решений. В качестве примера он привел проект «Космопрорыв», направленный на поддержку молодых людей до 25 лет, которые хотели бы связать свою карьеру с космонавтикой. Баканов отметил, что сейчас государство вовлекает все больше компаний в развитие технологий, так или иначе связанных с космосом.

«Космос гораздо ближе, чем может показаться. Речь идет не только о подвигах космонавтов, но и о практическом применении космических технологий. Например, спутники системы ГЛОНАСС обеспечивают связь и навигацию — простые и понятные нам всем вещи, без которых мы не представляем ежедневной жизни. С космосом связано множество направлений, куда бизнес может эффективно вкладывать средства и получать прибыль», — подчеркнул глава госкорпорации.

Министр сельского хозяйства Оксана Лут рассказала о механизмах, помогающих сохранить приток мотивированных кадров «на землю», в агропромышленный комплекс. Она пояснила, что на это направлена системная работа, включающая в себя школьные проекты, специальный подход к среднему и высшему образованию.

Она пояснила, что многоуровневая система подготовки кадров начинается с агроклассов в сельских школах. Их число в российских регионах уже достигло 1000, а к 2030 году власти планируют увеличить их число до 18 тысяч. Искать талантливых школьников помогает компания «Иннопрактика» во время Всероссийской олимпиады по агрогенетике «Иннагрика». За три года число регистраций на нее увеличилось с трех тысяч до 24 тысяч. На 2026 год эксперты запланировали запуск программы модернизации аграрных колледжей «Агропрофессионалитет».

«Популяризация АПК – это очень важно. Мы благодарны тем, кто нам помогает показывать, что наша отрасль интересная, современная, наукоемкая. В ней можно работать, творить и получать хорошие результаты», — рассказала Лут.

По ее оценке, программа стимулирует ведущие аграрные вузы как можно шире развивать научные и образовательные проекты, интегрированные в решение прикладных задач бизнеса.

Пленарное заседание на XII Конгрессе «Инновационная практика: наука плюс бизнес» / © Компания «Иннопрактика»

О связи глобальной системы с развитием науки и бизнеса говорил Андрей Безруков, президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета, профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО МИД России. По его мнению, в миросистеме, которая сейчас формируется, победит тот, кто предложит наиболее эффективную стратегическую модель, связывающую науку, бизнес и культуру.

«В России мы выстроили свой технологический суверенитет, может быть, еще не до конца, но мы его выстроим через несколько лет, это совершенно точно», — сказал спикер.

Он выразил уверенность, что Россия поможет партнерам в других странах сделать то же самое.

«Если мы построим сейчас конкурентоспособную модель долгосрочного развития и пойдем к этой цели, тогда нас с курса не собьют, и мы выполним задачи, которые перед собой ставим», — подчеркнул Безруков.

Пример подобного равноправного сотрудничества — укрепление связей между Россией и Индонезией. Майкл Джизхар, исполнительный вице-президент MODENA Group упомянул исторические связи между Индонезией и СССР. По его словам, они во многом стали базой для нынешнего активного участия MODENA Group в реализации совместных проектов с российскими корпорациями, такими как «Росатом», FESCO.

Джизхар выделил ключевые направления взаимодействия: развитие атомной энергетики, включая плавучие АЭС, создание логистической инфраструктуры, фармацевтические исследования и образовательные инициативы. Особое внимание он уделил стремлению Индонезии к технологическому и логистическому суверенитету, а также роли России как стратегического партнера в построении многополярного будущего.

«Сегодня перед нами множество путей для создания разнообразного и многополярного будущего. Речь идет не только о бизнесе, но и о технологиях, культуре, развлечениях. Мы мечтаем о чудесном будущем и готовы строить его вместе с Россией», — заключил спикер.

Начальник управления президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков во время своего выступления в Конгрессе размышлял о будущем и о технологическом лидерстве.

«Мы развиваем не отдельные отрасли, а воспитываем будущее страны – формируем людей, сообщества и культурную основу, на которой строится наука, бизнес и государство», — заявил Новиков.

Генеральный директор АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) Алексей Гореславский уделил внимание сфере цифрового контента. По его мнению, в этой сфере — от аудиовизуальных проектов до игровых индустрий и нейротехнологий — особенно заметно, как тесно переплетаются наука, бизнес и культура, и насколько важно добиться собственного технологического суверенитета в каждой из этих областей.

«Делом доказано, что российская аудитория в большинстве случаев поддерживает российский контент. Это видно и по сериалам, и по кинематографу, и по анимации – здесь вопросов нет. Сегодня около 85% кинопродукции — сериалов и кино — зритель смотрит российские. Да, наши граждане не перестали смотреть западные фильмы, но, во-первых, нашего стало больше, а во-вторых, отечественное стало лучше. Это подтверждается сборами, рейтингами — где угодно можно посмотреть, в любом сегменте это видно», — подчеркнул Гореславский.

Завершал дискуссию помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко. Он отметил, что в эпоху «постправды» эмоциональная подача информации зачастую важнее ее достоверности, основанной на обоснованных ценностях. По его словам, это касается всех сфер, включая науку, что может быть крайне опасно. Он считает, что защитить от этого может только репутация ключевых акторов, главных носителей ценностей. Возможность воспитать таких «репутативных» людей, способных завоевать доверие, он назвал проблемой системы образования. Для этого важна фундаментальная подготовка кадров. Фурсенко считает, что необходимо учить людей гибкости и поиску подлинно инновационных решений. Конкурентоспособность таких решений в дальнейшем базируется на стратегическом видении и долгосрочном прогнозе.

«Любые компетенции без воспитания не работают. Важно, чтобы будущие лидеры мнений понимали ответственность за свою репутацию и не поддавались парадигме постправды. Поэтому цели школьника в будущем должны быть соизмеримы с целями страны. И чтобы его понимание будущего было основано не на чужих клипах, а на собственных инициативах», — сказал Фурсенко.

Спикеры пришли к выводу, что взаимодействие науки, бизнеса и культуры становится основой для роста экономики страны и расширения международного партнерства.

«Пусть будет технологическое лидерство с широкой русской душой!», — подвела итоги обсуждения Наталья Попова.

