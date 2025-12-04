Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китайского человекоподобного робота впервые заметили на границе Индии

Короткий видеоролик, получивший широкое распространение в индийском сегменте соцсети X, вызвал бурные споры. На кадрах запечатлен объект, похожий на человекоподобного робота, предположительно выполняющего патрульные функции на индо-китайской границе.

Робот Walker S2 и фрагмент из вирусного видеоролика / © UBTech Robotics / Х

Новое видео, якобы снятое индийскими военными, показывает, что Китай развернул такого робота для охраны рубежей. «Робот-шпион» был замечен неподвижно стоящим на линии фактического контроля, что породило опасения относительно возможного роботизированного наблюдения со стороны КНР.

© Insider Paper / Х

Несмотря на слухи в Сети, ни одна из сторон — ни индийские, ни китайские оборонные ведомства — не сделала официальных заявлений по этому поводу.

Видео начинается с приближения камеры на неподвижный вертикальный объект, напоминающий робота. Затем оператор разворачивает камеру, показывая безлюдную местность, что наводит на мысль: данная конструкция — часть китайской системы безопасности в приграничной зоне.

Популярность ролика оживила дискуссии об ускоренном развитии Китаем передовых военных технологий, особенно в области автономных систем наблюдения и антропоморфной робототехники. В случае подтверждения, подобные заявления могут означать серьезный сдвиг в инструментарии и стратегиях современного пограничного контроля.

Видео стало вирусным в то время, когда Китай публично заявил о намерении использовать человекоподобных роботов для контроля толпы на границе с Вьетнамом. Основанная в Шэньчжэне компания UBTech Robotics недавно подписала контракт на поставку своих новейших моделей Walker S2 для тестового проекта в приграничном районе.

Согласно отчетам, развертывание флота роботов запланировано на начало декабря 2025 года и распространится не только на пограничные пункты, но и на ключевые промышленные зоны. Там устройства будут проводить инспекции на предприятиях черной и цветной металлургии.