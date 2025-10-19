  • Добавить в закладки
19 октября, 09:14
Адель Романенкова
Астрономы поймают межзвездную комету за хвост

Запущенная на исследование спутника Юпитера межпланетная станция Europa Clipper на рубеже октября и ноября 2025 года должна пролететь через длинный ионный хвост межзвездной кометы 3I/ATLAS. Если аппарату удастся зафиксировать его частицы, это будет первый достоверный случай, когда человечество «коснулось» объекта из другой звездной системы.

Межзвездная комета 3I/ATLAS на снимке обсерватории Gemini South
Межзвездная комета 3I/ATLAS на снимке обсерватории Gemini South / © International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the Scientist

Видимая часть хвоста межзвездной кометы 3I/ATLAS выглядит короткой, но на самом деле его вещество тянется за ней шлейфом длиной в сотни миллионов километров. В общих чертах химический состав этого вещества уже ясен: главные компоненты — вода, угарный и углекислый газы, сероуглерод. 

Все же интересно было бы изучить его поподробнее. Например, выяснить соотношение в кометной воде обычного водорода и его утяжеленной версии — дейтерия. По этому признаку можно будет сравнить 3I/ATLAS с кометами Солнечной системы и многое понять о ее происхождении. Ученые из Финляндии и Нидерландов заверили, что в ближайшее время такая возможность появится. Они рассказали об этом в недавней статье, доступной на сервере препринтов arXiv.org.

Исследователи рассчитали, что через шлейф 3I/ATLAS в ближайшее время смогут проследовать сразу два межпланетных зонда — Europa Clipper, которая сейчас направляется к Юпитеру, и Hera, летящая к двойной системе астероидов Дидим-Диморф. Напомним, в 2022 году в Диморф намеренно ударился аппарат DART для отработки технологии отклонения опасного астероида от траектории падения на Землю. Отслеживать дальнейшие последствия этой бомбардировки и должна будет Hera.

Правда, на борту этого зонда, к сожалению, нет нужных приборов для сбора информации о кометном веществе, а вот Europa Clipper оснащена техникой и для измерения характеристик магнитного поля, и для анализа частиц. Так что при попадании в хвост кометы этот зонд непременно должен будет зафиксировать его ионы, то есть молекулы и атомы, из которых солнечное излучение выбило электроны.

Обнаружили 3I/ATLAS немногим ближе Юпитера, сейчас она уже пересекла орбиту Марса и подходит к перигелию — наименьшему расстоянию от Солнца по ходу своего движения. Этой точки комета достигнет 29 октября 2025 года, и она будет располагаться в 203 миллионах километров от светила. Europa Clipper к тому моменту окажется уже примерно вдвое дальше, зато всего в восьми миллионах километров от центральной оси ионного хвоста кометы. Надо сказать, ее частицы также рассеиваются на большие расстояния вширь.

По расчетам, пролет космического аппарата через вещество 3I/ATLAS может состояться с 30 октября по 6 ноября 2025 года. Если он действительно случится, это будет первым достоверно подтвержденным случаем нашего «прикосновения» к объекту из другой звездной системы.

Впрочем, в 2014 году в Тихий океан упал еще один интересный объект CNEOS 08.01.2014: его скорость и траектория тоже указывают на межзвездное происхождение. В 2023 году к месту его падения отправили экспедицию, и со дна даже удалось поднять сферические частицы застывшего расплава с необычным составом. В то же время по поводу этого небесного тела в научном сообществе пока нет согласия: часть исследователей сомневаются, что объект был межзвездным, и спорят о точности определения места его падения.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Адель Романова
238 статей
Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.
